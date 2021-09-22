Путин провел телефонный разговор с председателем Совета министров Италии
Путин и председатель Совета министров Италии Драги обсудили ситуацию в Афганистане
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и председатель Совета министров Италии Марио Драги в телефонном разговоре обсудили проблематику Афганистана в контексте предстоящего саммита "двадцатки", сообщает пресс-служба Кремля.
"Особое внимание уделено теме постконфликтного восстановления Афганистана, в том числе применительно к деятельности "Группы двадцати", в которой Италия председательствует в нынешнем году. В этом контексте обсуждена проблематика предстоящего саммита "двадцатки. Подчеркнута важность налаживания межафганского диалога при учете интересов всех групп населения", - говорится в сообщении.
"Владимир Путин проинформировал о договоренностях, достигнутых в ходе заседаний Организации Договора о коллективной безопасности и Шанхайской организации сотрудничества в Душанбе 16-17 сентября, а также совместного заседания лидеров стран-членов обеих организаций", - сообщает пресс-служба Кремля.
"В телефонном разговоре президента РФ Владимира Путина с председателем Совета министров Итальянской Республики Марио Драги продолжен обмен мнениями по ситуации в Афганистане. С обеих сторон выражен настрой на взаимодействие в целях предотвращения рисков распространения терроризма, экстремизма и наркопреступности", - говорится в сообщении.
"Рассмотрены также актуальные вопросы двусторонних отношений и борьбы с пандемией коронавируса. Обсужден график предстоящих контактов", - говорится в сообщении.