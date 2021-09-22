https://ria.ru/20210922/razgovor-1751313158.html

Путин провел телефонный разговор с председателем Совета министров Италии

Путин провел телефонный разговор с председателем Совета министров Италии - РИА Новости, 22.09.2021

Путин провел телефонный разговор с председателем Совета министров Италии

Президент России Владимир Путин и председатель Совета министров Италии Марио Драги в телефонном разговоре обсудили проблематику Афганистана в контексте... РИА Новости, 22.09.2021

2021-09-22T15:32

2021-09-22T15:32

2021-09-22T15:32

в мире

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афганистан

владимир путин

марио драги

россия

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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и председатель Совета министров Италии Марио Драги в телефонном разговоре обсудили проблематику Афганистана в контексте предстоящего саммита "двадцатки", сообщает пресс-служба Кремля."Особое внимание уделено теме постконфликтного восстановления Афганистана, в том числе применительно к деятельности "Группы двадцати", в которой Италия председательствует в нынешнем году. В этом контексте обсуждена проблематика предстоящего саммита "двадцатки. Подчеркнута важность налаживания межафганского диалога при учете интересов всех групп населения", - говорится в сообщении."Владимир Путин проинформировал о договоренностях, достигнутых в ходе заседаний Организации Договора о коллективной безопасности и Шанхайской организации сотрудничества в Душанбе 16-17 сентября, а также совместного заседания лидеров стран-членов обеих организаций", - сообщает пресс-служба Кремля."В телефонном разговоре президента РФ Владимира Путина с председателем Совета министров Итальянской Республики Марио Драги продолжен обмен мнениями по ситуации в Афганистане. С обеих сторон выражен настрой на взаимодействие в целях предотвращения рисков распространения терроризма, экстремизма и наркопреступности", - говорится в сообщении."Рассмотрены также актуальные вопросы двусторонних отношений и борьбы с пандемией коронавируса. Обсужден график предстоящих контактов", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210921/afganistan-1751217304.html

https://ria.ru/20210903/italiya-1748514586.html

италия

афганистан

россия

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в мире, италия, афганистан, владимир путин, марио драги, россия