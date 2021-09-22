https://ria.ru/20210922/rak-1751373261.html

Врачи перечислили безобидные симптомы, предупреждающие о раке

Врачи перечислили безобидные симптомы, предупреждающие о раке - РИА Новости, 22.09.2021

Врачи перечислили безобидные симптомы, предупреждающие о раке

Припухлости в области шеи, подмышек или паха могут быть признаками лимфомы Ходжкина. Об этом специалисты из медклиники Mayo Clinic рассказали британской газете... РИА Новости, 22.09.2021

2021-09-22T20:09

2021-09-22T20:09

2021-09-22T20:38

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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Припухлости в области шеи, подмышек или паха могут быть признаками лимфомы Ходжкина. Об этом специалисты из медклиники Mayo Clinic рассказали британской газете Daily Express.В материале уточняется, что отек может быть вызван избытком пораженных лимфоцитов. Эксперты отметили, что часто это не вызывает боли.По словам специалистов, люди редко обращают внимание на симптомы такого типа рака. При этом, пропустив первые признаки на ранней стадии, больные позволяют ему перерасти в более агрессивный тип. Это может продолжаться на протяжении пяти или даже десяти лет, прежде чем проявятся более явные следы поражения организма.Медики подчеркнули, что, помимо отеков, пациенты часто жалуются на повышенную потливость по ночам, ненамеренную потерю веса, озноб, постоянный кашель или одышку, а также зуд кожи по всему телу. Однако эти симптомы протекают не у всех больных, предупредили они.

https://ria.ru/20210914/rak-1749937147.html

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в мире, великобритания, здоровье - общество, здоровье, рак