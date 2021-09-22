Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210922/rak-1751373261.html
Врачи перечислили безобидные симптомы, предупреждающие о раке
Врачи перечислили безобидные симптомы, предупреждающие о раке - РИА Новости, 22.09.2021
Врачи перечислили безобидные симптомы, предупреждающие о раке
Припухлости в области шеи, подмышек или паха могут быть признаками лимфомы Ходжкина. Об этом специалисты из медклиники Mayo Clinic рассказали британской газете... РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T20:09
2021-09-22T20:38
в мире
великобритания
здоровье - общество
здоровье
рак
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/151268/31/1512683148_0:0:7360:4140_1920x0_80_0_0_31fc12fe30e35acab794852f185a217e.jpg
МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Припухлости в области шеи, подмышек или паха могут быть признаками лимфомы Ходжкина. Об этом специалисты из медклиники Mayo Clinic рассказали британской газете Daily Express.В материале уточняется, что отек может быть вызван избытком пораженных лимфоцитов. Эксперты отметили, что часто это не вызывает боли.По словам специалистов, люди редко обращают внимание на симптомы такого типа рака. При этом, пропустив первые признаки на ранней стадии, больные позволяют ему перерасти в более агрессивный тип. Это может продолжаться на протяжении пяти или даже десяти лет, прежде чем проявятся более явные следы поражения организма.Медики подчеркнули, что, помимо отеков, пациенты часто жалуются на повышенную потливость по ночам, ненамеренную потерю веса, озноб, постоянный кашель или одышку, а также зуд кожи по всему телу. Однако эти симптомы протекают не у всех больных, предупредили они.
https://ria.ru/20210914/rak-1749937147.html
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/151268/31/1512683148_406:0:6955:4912_1920x0_80_0_0_319a639489a2da986b96a4df3d008910.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, великобритания, здоровье - общество, здоровье, рак
20:09 22.09.2021 (обновлено: 20:38 22.09.2021)
 
Врачи перечислили безобидные симптомы, предупреждающие о раке

Daily Express: отек лимфоузлов может указывать на лимфому Ходжкина

© Depositphotos / vadimphoto1@gmail.comМужчина с болью в шее
Мужчина с болью в шее - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
© Depositphotos / vadimphoto1@gmail.com
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Припухлости в области шеи, подмышек или паха могут быть признаками лимфомы Ходжкина. Об этом специалисты из медклиники Mayo Clinic рассказали британской газете Daily Express.
В материале уточняется, что отек может быть вызван избытком пораженных лимфоцитов. Эксперты отметили, что часто это не вызывает боли.
По словам специалистов, люди редко обращают внимание на симптомы такого типа рака. При этом, пропустив первые признаки на ранней стадии, больные позволяют ему перерасти в более агрессивный тип. Это может продолжаться на протяжении пяти или даже десяти лет, прежде чем проявятся более явные следы поражения организма.
Медики подчеркнули, что, помимо отеков, пациенты часто жалуются на повышенную потливость по ночам, ненамеренную потерю веса, озноб, постоянный кашель или одышку, а также зуд кожи по всему телу. Однако эти симптомы протекают не у всех больных, предупредили они.
Раковая клетка 3D - РИА Новости, 1920, 14.09.2021
14 сентября, 03:09
Онколог назвал четыре симптома "незаметного" поражения организма раком
 
В миреВеликобританияЗдоровье - ОбществоЗдоровьерак
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:57"Уважать не будет": в Раде раскрыли истинное отношение Эрдогана к Украине
05:23В Хабаровском крае нашли обломки пропавшего самолета Ан-26
04:53СМИ: Меркель отклонила первый звонок Байдена в качестве президента США
04:33"Приводит в восторг": в США восхитились новым российским мотоциклом Ural
04:30В Приморье выросло число амурских тигров
04:25В Приморье признали результаты выборов в ГД в регионе действительными
04:25Врач рассказала, почему глаза реагируют на простуду
04:18Ученый оценил влияние изменения климата на белых медведей
04:13Экономист спрогнозировал рекорд в выдаче ипотеки в России в этом году
03:30Главы МИД постоянных членов СБ ООН проводят встречу с генсеком ООН
03:30В ПФР объяснили, кто имеет право на повышение пенсии в любое время года
03:30Хуснуллин заявил об объективных проблемах при старте отопительного сезона
03:20Глава ОСК пожаловался на проектантов подлодок
03:15Эксперт спрогнозировал, когда и насколько "просядет" рубль
03:14Лавров напомнил генсеку НАТО о предложениях России по деэскалации
03:12В Рособрнадзоре спрогнозировали последствия полного отказа от ЕГЭ
03:08Источники: запуск спутников "Экспресс" с Байконура отложили на декабрь
03:05Эксперты предупредили россиян о фейковых звонках с номеров близких
03:00Лавров встретился с главой МИД Британии
02:35Дипломат усомнился, что сотрудничество с НАТО соответствует интересам ООН
Лента новостейМолния