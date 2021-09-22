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Министр труда заявил о необходимости поддержки "первой работы"
Министр труда заявил о необходимости поддержки "первой работы" - РИА Новости, 22.09.2021
Министр труда заявил о необходимости поддержки "первой работы"
Поддержка "первой работы" необходима в рамках содействия молодежной занятости, рассказал в интервью РИА Новости министр труда и социальной защиты РФ Антон... РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T10:06
2021-09-22T16:04
общество
работа
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
антон котяков
россия
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Поддержка "первой работы" необходима в рамках содействия молодежной занятости, рассказал в интервью РИА Новости министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.Рассказывая о перспективах поддержки молодежной занятости, министр отметил, что помимо правильного профилирования соискателей нужно говорить и о мерах поддержки работодателей. Если работодатель вовлечен в образовательный процесс в колледже или университете, организуя практику или делегируя специалистов, то он понимает, что выпускник завтра придет на предприятие и начнет полноценно работать, сказал Котяков. Однако на такой формат работы настроены не все учебные заведения, обратил внимание собеседник агентства."И если работодатель не участвует в обучении, то, когда молодой специалист приходит на предприятие, ему нужен наставник, период адаптации к корпоративной культуре. Все эти затраты ложатся на работодателя. Поэтому, чтобы повысить востребованность выпускников, нужна поддержка "первой работы", - пояснил он.Президент РФ Владимир Путин в июне 2021 года поручил сформировать программу молодежной занятости. Программа поддержки при трудоустройстве молодых специалистов уже действует в рамках субсидирования найма: при трудоустройстве выпускников 2020 года работодатели могут получить поддержку в виде трех МРОТ.Читайте полный текст интервью Антона Котякова &gt;&gt;
https://ria.ru/20210604/bezrabotitsa-1735631305.html
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общество, работа, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), антон котяков, россия
10:06 22.09.2021 (обновлено: 16:04 22.09.2021)
 
Министр труда заявил о необходимости поддержки "первой работы"

Котяков: для повышения спроса на выпускников нужно поддерживать "первую работу"

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМинистр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков во время интервью на стенде МИА "Россия сегодня" на VI Восточном экономическом форуме во Владивостоке
Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков во время интервью на стенде МИА Россия сегодня на VI Восточном экономическом форуме во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Поддержка "первой работы" необходима в рамках содействия молодежной занятости, рассказал в интервью РИА Новости министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.
Рассказывая о перспективах поддержки молодежной занятости, министр отметил, что помимо правильного профилирования соискателей нужно говорить и о мерах поддержки работодателей. Если работодатель вовлечен в образовательный процесс в колледже или университете, организуя практику или делегируя специалистов, то он понимает, что выпускник завтра придет на предприятие и начнет полноценно работать, сказал Котяков. Однако на такой формат работы настроены не все учебные заведения, обратил внимание собеседник агентства.
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"И если работодатель не участвует в обучении, то, когда молодой специалист приходит на предприятие, ему нужен наставник, период адаптации к корпоративной культуре. Все эти затраты ложатся на работодателя. Поэтому, чтобы повысить востребованность выпускников, нужна поддержка "первой работы", - пояснил он.
Президент РФ Владимир Путин в июне 2021 года поручил сформировать программу молодежной занятости. Программа поддержки при трудоустройстве молодых специалистов уже действует в рамках субсидирования найма: при трудоустройстве выпускников 2020 года работодатели могут получить поддержку в виде трех МРОТ.
Читайте полный текст интервью Антона Котякова >>
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ОбществоРаботаМинистерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)Антон КотяковРоссия
 
 
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