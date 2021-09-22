https://ria.ru/20210922/rabota-1751244637.html

Министр труда заявил о необходимости поддержки "первой работы"

Министр труда заявил о необходимости поддержки "первой работы" - РИА Новости, 22.09.2021

Министр труда заявил о необходимости поддержки "первой работы"

Поддержка "первой работы" необходима в рамках содействия молодежной занятости, рассказал в интервью РИА Новости министр труда и социальной защиты РФ Антон... РИА Новости, 22.09.2021

2021-09-22T10:06

2021-09-22T10:06

2021-09-22T16:04

общество

работа

министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)

антон котяков

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/09/02/1748296918_0:42:3071:1769_1920x0_80_0_0_c5016a98f5152617bbad9b78277629b7.jpg

МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Поддержка "первой работы" необходима в рамках содействия молодежной занятости, рассказал в интервью РИА Новости министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.Рассказывая о перспективах поддержки молодежной занятости, министр отметил, что помимо правильного профилирования соискателей нужно говорить и о мерах поддержки работодателей. Если работодатель вовлечен в образовательный процесс в колледже или университете, организуя практику или делегируя специалистов, то он понимает, что выпускник завтра придет на предприятие и начнет полноценно работать, сказал Котяков. Однако на такой формат работы настроены не все учебные заведения, обратил внимание собеседник агентства."И если работодатель не участвует в обучении, то, когда молодой специалист приходит на предприятие, ему нужен наставник, период адаптации к корпоративной культуре. Все эти затраты ложатся на работодателя. Поэтому, чтобы повысить востребованность выпускников, нужна поддержка "первой работы", - пояснил он.Президент РФ Владимир Путин в июне 2021 года поручил сформировать программу молодежной занятости. Программа поддержки при трудоустройстве молодых специалистов уже действует в рамках субсидирования найма: при трудоустройстве выпускников 2020 года работодатели могут получить поддержку в виде трех МРОТ.Читайте полный текст интервью Антона Котякова >>

https://ria.ru/20210604/bezrabotitsa-1735631305.html

https://ria.ru/20210617/trudoustroystvo-1737470973.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, работа, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), антон котяков, россия