https://ria.ru/20210922/putin-1751289675.html

В Кремле ответили на вопрос о самоизоляции Путина

В Кремле ответили на вопрос о самоизоляции Путина - РИА Новости, 22.09.2021

В Кремле ответили на вопрос о самоизоляции Путина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не может сказать, сколько глава государства Владимир Путин пробудет на самоизоляции, но подчеркнул, что РИА Новости, 22.09.2021

2021-09-22T13:44

2021-09-22T13:44

2021-09-22T15:00

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В Кремле рассказали, как самоизоляция Путина повлияла на его работу

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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не может сказать, сколько глава государства Владимир Путин пробудет на самоизоляции, но подчеркнул, что на сути рабочего процесса это не сказывается."Нет, пока точно вам не могу сказать, но я еще раз повторяю, вы видите: график идет достаточно заполненный, поэтому сути рабочего процесса никоим образом не затрагивает и не меняет", - ответил Песков журналистам на вопрос о том, когда президент выйдет с изоляции.

https://ria.ru/20210916/putin-1750266482.html

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