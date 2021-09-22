https://ria.ru/20210922/puteprovod-1751293423.html

Еще один путепровод открыли в Подмосковье

Еще один путепровод открыли в Подмосковье - РИА Новости, 22.09.2021

Еще один путепровод открыли в Подмосковье

Путепровод через Ярославское направление железной дороги открыли в городском округе Мытищи Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства... РИА Новости, 22.09.2021

2021-09-22T14:01

2021-09-22T14:01

2021-09-22T14:01

новости подмосковья

общество

мытищи

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. Путепровод через Ярославское направление железной дороги открыли в городском округе Мытищи Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.Транспортный объект построен в рамках президентского проекта "Безопасные качественные дороги", протяженность путепровода составляет 160 метров, он имеет 4 полосы."Новый путепровод улучшит транспортную доступность западной и восточной частей города. Он обеспечит дополнительный выезд на Ярославское шоссе, разгрузив от пробок эстакаду на Олимпийском проспекте", - приводятся слова главы ведомства Алексея Гержика.Он добавил, что путепровод станет частью развязки на Ярославском шоссе, которую полностью запустят летом следующего года.

https://realty.ria.ru/20210128/vorobev-1594935210.html

мытищи

московская область (подмосковье)

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общество, мытищи, московская область (подмосковье)