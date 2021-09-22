Еще один путепровод открыли в Подмосковье
CC BY 4.0 / Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области / Открытие путепровода через Ярославское направление железной дороги открыли в городском округе Мытищи Московской области
МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. Путепровод через Ярославское направление железной дороги открыли в городском округе Мытищи Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.
Транспортный объект построен в рамках президентского проекта "Безопасные качественные дороги", протяженность путепровода составляет 160 метров, он имеет 4 полосы.
"Новый путепровод улучшит транспортную доступность западной и восточной частей города. Он обеспечит дополнительный выезд на Ярославское шоссе, разгрузив от пробок эстакаду на Олимпийском проспекте", - приводятся слова главы ведомства Алексея Гержика.
Он добавил, что путепровод станет частью развязки на Ярославском шоссе, которую полностью запустят летом следующего года.
"На период ее строительства движение на некоторых участках дороги ограничено. Перекрыт проезд с путепровода из города на улице Калинина - водители могут сюда проехать через улицу Дзержинского и улицу Коллективную, свернув с Ярославского шоссе", - добавил министр.