https://ria.ru/20210922/proslushka-1751344069.html

ЕС потребовал от Грузии объясниться за скандал с прослушкой священников

ЕС потребовал от Грузии объясниться за скандал с прослушкой священников - РИА Новости, 22.09.2021

ЕС потребовал от Грузии объясниться за скандал с прослушкой священников

Руководство Евросоюза вызвало в свой офис посла Грузии в ЕС Вахтанга Махароблишвили, чтобы выслушать разъяснения по делу о тайном прослушивании разговоров... РИА Новости, 22.09.2021

2021-09-22T17:39

2021-09-22T17:39

2021-09-22T17:39

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ТБИЛИСИ, 22 сен - РИА Новости. Руководство Евросоюза вызвало в свой офис посла Грузии в ЕС Вахтанга Махароблишвили, чтобы выслушать разъяснения по делу о тайном прослушивании разговоров высоких иерархов Грузинский православной церкви и дипломатов, сообщил глава диппредставительства ЕС в Тбилиси Карл Харцель.Скандал о возможной утечке информации из Службы госбезопасности разразился в Грузии в середине сентября, когда некоторые грузинские СМИ получили ссылку на тысячи документов, в том числе видео- и аудиофайлы. Среди документов были свидетельства предполагаемой прослушки разговоров иерархов грузинской православной церкви, журналистов и дипломатов, в том числе послов Евросоюза, Германии, Израиля, а также сотрудников посольства США в Тбилиси. Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело о нарушении тайны частной жизни в связи со сведениями о слежке за священниками."В первую очередь необходимо отметить, что мы уже видели реакцию из Брюсселя. Мы рассматриваем данные случаи очень серьезно, так как в итоге, возникают вопросы исходя из Венской конвенции, которая, как известно, определяет дипломатические отношения. Мы не считаем естественным, чтобы такой близкий друг и партнер как Грузия, была вовлечена в подобного рода активности против нас. По данной причине вчера посол Грузии был вызван на встречу в главный офис ЕС в Брюсселе, чтобы позиции были разъяснены",- заявил Харцель.

https://ria.ru/20170213/1487835344.html

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в мире, израиль, грузия, сша, евросоюз, грузинская православная церковь