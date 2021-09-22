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Песков отказался оценивать действия пермского профессора Сыромятникова
Песков отказался оценивать действия пермского профессора Сыромятникова - РИА Новости, 22.09.2021
Песков отказался оценивать действия пермского профессора Сыромятникова
Не дело Кремля давать оценку действиям преподавателя пермского университета, продолжившего лекцию во время атаки на вуз, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T13:48
2021-09-22T13:53
происшествия
пермь
москва
дмитрий песков
россия
стрельба в пермском госуниверситете
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Не дело Кремля давать оценку действиям преподавателя пермского университета, продолжившего лекцию во время атаки на вуз, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Мы не имеем права делиться своей позицией; более того, у нас не должно быть никакой позиции, потому что мы не специалисты", - ответил Песков журналистам на вопрос об отношении Кремля к поступку профессора Олега Сыромятникова.СК проверит действия Сыромятникова, который продолжил читать лекцию во время стрельбы, сообщало ранее ведомство.Преподаватель объяснил РИА Новости свои действия необходимостью не допустить паники, при которой студенты бы побежали в коридоры здания, где находился нападавший.Утром 20 сентября студент открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете, погибли шесть человек. Подозреваемый оказал сопротивление при задержании и был ранен, а в дальнейшем госпитализирован, он в крайне тяжелом состоянии. По данным минздрава региона, более 40 человек пострадали, из них 12 находятся в стационарах Перми, семеро перевезены на лечение в Москву.
https://ria.ru/20210922/professor-1751226511.html
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происшествия, пермь, москва, дмитрий песков, россия, стрельба в пермском госуниверситете
13:48 22.09.2021 (обновлено: 13:53 22.09.2021)
 
Песков отказался оценивать действия пермского профессора Сыромятникова

Песков отказался оценивать профессора Сыромятникова, читавшего лекцию во время стрельбы

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Не дело Кремля давать оценку действиям преподавателя пермского университета, продолжившего лекцию во время атаки на вуз, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы не имеем права делиться своей позицией; более того, у нас не должно быть никакой позиции, потому что мы не специалисты", - ответил Песков журналистам на вопрос об отношении Кремля к поступку профессора Олега Сыромятникова.
Цветы в память о погибших в результате стрельбы в Пермском университете - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
Вчера, 03:05
Профессор, читавший лекцию во время стрельбы в вузе, объяснил свои действия
СК проверит действия Сыромятникова, который продолжил читать лекцию во время стрельбы, сообщало ранее ведомство.
Преподаватель объяснил РИА Новости свои действия необходимостью не допустить паники, при которой студенты бы побежали в коридоры здания, где находился нападавший.
Утром 20 сентября студент открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете, погибли шесть человек. Подозреваемый оказал сопротивление при задержании и был ранен, а в дальнейшем госпитализирован, он в крайне тяжелом состоянии. По данным минздрава региона, более 40 человек пострадали, из них 12 находятся в стационарах Перми, семеро перевезены на лечение в Москву.
Сотрудник правоохранительных органов стоит в оцеплении неподалеку от Пермского государственного национального исследовательского университета, где вооруженный молодой человек открыл стрельбу - РИА Новости, 1920, 21.09.2021
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ПроисшествияПермьМоскваДмитрий ПесковРоссияСтрельба в Пермском госуниверситете
 
 
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