https://ria.ru/20210922/professor-1751291335.html
Песков отказался оценивать действия пермского профессора Сыромятникова
Песков отказался оценивать действия пермского профессора Сыромятникова - РИА Новости, 22.09.2021
Песков отказался оценивать действия пермского профессора Сыромятникова
Не дело Кремля давать оценку действиям преподавателя пермского университета, продолжившего лекцию во время атаки на вуз, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T13:48
2021-09-22T13:48
2021-09-22T13:53
происшествия
пермь
москва
дмитрий песков
россия
стрельба в пермском госуниверситете
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Не дело Кремля давать оценку действиям преподавателя пермского университета, продолжившего лекцию во время атаки на вуз, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Мы не имеем права делиться своей позицией; более того, у нас не должно быть никакой позиции, потому что мы не специалисты", - ответил Песков журналистам на вопрос об отношении Кремля к поступку профессора Олега Сыромятникова.СК проверит действия Сыромятникова, который продолжил читать лекцию во время стрельбы, сообщало ранее ведомство.Преподаватель объяснил РИА Новости свои действия необходимостью не допустить паники, при которой студенты бы побежали в коридоры здания, где находился нападавший.Утром 20 сентября студент открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете, погибли шесть человек. Подозреваемый оказал сопротивление при задержании и был ранен, а в дальнейшем госпитализирован, он в крайне тяжелом состоянии. По данным минздрава региона, более 40 человек пострадали, из них 12 находятся в стационарах Перми, семеро перевезены на лечение в Москву.
https://ria.ru/20210922/professor-1751226511.html
https://ria.ru/20210921/strelba-1751154433.html
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происшествия, пермь, москва, дмитрий песков, россия, стрельба в пермском госуниверситете
13:48 22.09.2021 (обновлено: 13:53 22.09.2021)
Песков отказался оценивать действия пермского профессора Сыромятникова
Песков отказался оценивать профессора Сыромятникова, читавшего лекцию во время стрельбы