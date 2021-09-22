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Профессор, читавший лекцию во время стрельбы в вузе, объяснил свои действия
Профессор, читавший лекцию во время стрельбы в вузе, объяснил свои действия - РИА Новости, 22.09.2021
Профессор, читавший лекцию во время стрельбы в вузе, объяснил свои действия
Преподаватель Пермского государственного национально-исследовательского университета Олег Сыромятников, отказавшийся прервать лекцию во время стрельбы, объяснил РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T03:05
2021-09-22T03:05
происшествия
пермский край
пермь
россия
стрельба в пермском госуниверситете
олег сыромятников
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ПЕРМЬ, 22 сен - РИА Новости. Преподаватель Пермского государственного национально-исследовательского университета Олег Сыромятников, отказавшийся прервать лекцию во время стрельбы, объяснил свои действия необходимостью не допустить паники, при которой студенты бы побежали в коридоры здания, где находился нападавший.Профессор рассказал РИА Новости, что аудитория, в которой шла лекция, имела металлическую дверь и находилась на пятом этаже. Он также подчеркнул, что дверь из аудитории в коридор была закрыта.Утром 20 сентября студент открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете, погибли шесть человек. По данным Минздрава, 24 человека получили ранения. Подозреваемый оказал сопротивление при задержании и был ранен, а в дальнейшем госпитализирован. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ "Убийство".Олег Сыромятников - доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка и стилистики Пермского государственного национального исследовательского университета.На сайте вуза указано, что он преподает академическое и деловое письмо, русский язык в деловой документации, русскую литературу XIX века, русскую литературу и православие, философию, этику, эстетику, культурологию.В сфере его научных интересов вопросы, посвященные творчеству Ф.М. Достоевского, проблемам русской историософии и теологии. Одна из его монографий посвящена русской идее в романе "Преступление и наказание".Помимо прочего, он возглавляет региональное отделение Всероссийского общества Ф.М. Достоевского.
https://radiosputnik.ria.ru/20210921/perm-1751206978.html
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происшествия, пермский край, пермь, россия, стрельба в пермском госуниверситете, олег сыромятников
03:05 22.09.2021
 
Профессор, читавший лекцию во время стрельбы в вузе, объяснил свои действия

Профессор ПГНИУ Сыромятников: было необходимо не допустить панику во время стрельбы в вузе

© РИА Новости / Алексей Смирнов / Перейти в фотобанкЦветы в память о погибших в результате стрельбы в Пермском университете
Цветы в память о погибших в результате стрельбы в Пермском университете - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
© РИА Новости / Алексей Смирнов
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ПЕРМЬ, 22 сен - РИА Новости. Преподаватель Пермского государственного национально-исследовательского университета Олег Сыромятников, отказавшийся прервать лекцию во время стрельбы, объяснил свои действия необходимостью не допустить паники, при которой студенты бы побежали в коридоры здания, где находился нападавший.
Профессор рассказал РИА Новости, что аудитория, в которой шла лекция, имела металлическую дверь и находилась на пятом этаже. Он также подчеркнул, что дверь из аудитории в коридор была закрыта.
"(Стрелявший) не поднимался выше второго этажа, так что никакой реальной опасности не было. Она заключалась только в возможности паники - если люди начали бы выбегать в коридор, где неизвестно что происходит - ведь официально никакой информации не было, или прыгать в окна с пятого этажа. Паники удалось избежать - и это главное", - пояснил РИА Новости Сыромятников.
Утром 20 сентября студент открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете, погибли шесть человек. По данным Минздрава, 24 человека получили ранения. Подозреваемый оказал сопротивление при задержании и был ранен, а в дальнейшем госпитализирован. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ "Убийство".
У Пермского государственного национального исследовательского университета, где вооруженный молодой человек открыл стрельбу. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 21.09.2021
Вчера, 20:21В России
Устроившему стрельбу в пермском вузе ампутировали ногу
Олег Сыромятников - доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка и стилистики Пермского государственного национального исследовательского университета.
На сайте вуза указано, что он преподает академическое и деловое письмо, русский язык в деловой документации, русскую литературу XIX века, русскую литературу и православие, философию, этику, эстетику, культурологию.
В сфере его научных интересов вопросы, посвященные творчеству Ф.М. Достоевского, проблемам русской историософии и теологии. Одна из его монографий посвящена русской идее в романе "Преступление и наказание".
Помимо прочего, он возглавляет региональное отделение Всероссийского общества Ф.М. Достоевского.
Надпись в память по погибшим во время стрельбы в Пермском государственном национальном исследовательском университете на медиа-фасаде Ельцин-центра - РИА Новости, 1920, 21.09.2021
Вчера, 10:56В России
Появился список погибших при стрельбе в пермском вузе
 
ПроисшествияПермский крайПермьРоссияСтрельба в Пермском госуниверситетеОлег Сыромятников
 
 
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