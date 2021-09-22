https://ria.ru/20210922/professor-1751226511.html

Профессор, читавший лекцию во время стрельбы в вузе, объяснил свои действия

Профессор, читавший лекцию во время стрельбы в вузе, объяснил свои действия - РИА Новости, 22.09.2021

Профессор, читавший лекцию во время стрельбы в вузе, объяснил свои действия

Преподаватель Пермского государственного национально-исследовательского университета Олег Сыромятников, отказавшийся прервать лекцию во время стрельбы, объяснил РИА Новости, 22.09.2021

2021-09-22T03:05

2021-09-22T03:05

2021-09-22T03:05

происшествия

пермский край

пермь

россия

стрельба в пермском госуниверситете

олег сыромятников

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ПЕРМЬ, 22 сен - РИА Новости. Преподаватель Пермского государственного национально-исследовательского университета Олег Сыромятников, отказавшийся прервать лекцию во время стрельбы, объяснил свои действия необходимостью не допустить паники, при которой студенты бы побежали в коридоры здания, где находился нападавший.Профессор рассказал РИА Новости, что аудитория, в которой шла лекция, имела металлическую дверь и находилась на пятом этаже. Он также подчеркнул, что дверь из аудитории в коридор была закрыта.Утром 20 сентября студент открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете, погибли шесть человек. По данным Минздрава, 24 человека получили ранения. Подозреваемый оказал сопротивление при задержании и был ранен, а в дальнейшем госпитализирован. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ "Убийство".Олег Сыромятников - доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка и стилистики Пермского государственного национального исследовательского университета.На сайте вуза указано, что он преподает академическое и деловое письмо, русский язык в деловой документации, русскую литературу XIX века, русскую литературу и православие, философию, этику, эстетику, культурологию.В сфере его научных интересов вопросы, посвященные творчеству Ф.М. Достоевского, проблемам русской историософии и теологии. Одна из его монографий посвящена русской идее в романе "Преступление и наказание".Помимо прочего, он возглавляет региональное отделение Всероссийского общества Ф.М. Достоевского.

https://radiosputnik.ria.ru/20210921/perm-1751206978.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210921/perm-1751091781.html

пермский край

пермь

россия

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происшествия, пермский край, пермь, россия, стрельба в пермском госуниверситете, олег сыромятников