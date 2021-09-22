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Евродепутат призвал пересмотреть отношение ЕС к России после слов Байдена
Евродепутат призвал пересмотреть отношение ЕС к России после слов Байдена - РИА Новости, 22.09.2021
Евродепутат призвал пересмотреть отношение ЕС к России после слов Байдена
Депутата Европейского парламента Мика Уоллеса возмутила речь президента США Джо Байдена на 76-й сессии Генассамблеи ООН. РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T18:49
2021-09-22T20:08
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Депутата Европейского парламента Мика Уоллеса возмутила речь президента США Джо Байдена на 76-й сессии Генассамблеи ООН.Американский лидер заявил, что Штаты не стремятся к новой холодной войне и расколу мира. Он отметил, что вывод военных из Афганистана ознаменовал "завершение эпохи бесконечных войн и начало эры неустанной дипломатии"."США ежегодно сбрасывают больше бомб, чем все остальные страны, вместе взятые. &lt;…&gt; Вот уже много лет, как Вашингтон не считается с международным правом, а Евросоюз до сих пор делает вид, что настоящая проблема — это Россия и Китай", — написал евродепутат в Twitter.В среду выступление Байдена прокомментировал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он отметил, что в Кремле обрадовались заявлению о прекращении войн, но отсутствие слов о взаимоуважении и равенстве между странами огорчило Москву. Песков напомнил, что этих принципов придерживается сама Россия.
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в мире, соцсети, сша, оон, афганистан, москва, дмитрий песков, джо байден, евросоюз, генеральная ассамблея оон, россия
18:49 22.09.2021 (обновлено: 20:08 22.09.2021)
 
Евродепутат призвал пересмотреть отношение ЕС к России после слов Байдена

Евродепутат Уоллес назвал США большей угрозой для Евросоюза, чем Россия

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСветовая проекция флага Европейского союза в здании Европарламента в Страсбурге
Световая проекция флага Европейского союза в здании Европарламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Депутата Европейского парламента Мика Уоллеса возмутила речь президента США Джо Байдена на 76-й сессии Генассамблеи ООН.
Американский лидер заявил, что Штаты не стремятся к новой холодной войне и расколу мира. Он отметил, что вывод военных из Афганистана ознаменовал "завершение эпохи бесконечных войн и начало эры неустанной дипломатии".
Президент США Джо Байден выступает на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
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"США ежегодно сбрасывают больше бомб, чем все остальные страны, вместе взятые. <…> Вот уже много лет, как Вашингтон не считается с международным правом, а Евросоюз до сих пор делает вид, что настоящая проблема — это Россия и Китай", — написал евродепутат в Twitter.
В среду выступление Байдена прокомментировал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он отметил, что в Кремле обрадовались заявлению о прекращении войн, но отсутствие слов о взаимоуважении и равенстве между странами огорчило Москву. Песков напомнил, что этих принципов придерживается сама Россия.
Президент США Джо Байден во время переговоров с премьер-министром Австралии Скоттом Моррисоном и премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном в Белом доме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 19.09.2021
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