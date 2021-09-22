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Евродепутат призвал пересмотреть отношение ЕС к России после слов Байдена

Евродепутат призвал пересмотреть отношение ЕС к России после слов Байдена - РИА Новости, 22.09.2021

Евродепутат призвал пересмотреть отношение ЕС к России после слов Байдена

Депутата Европейского парламента Мика Уоллеса возмутила речь президента США Джо Байдена на 76-й сессии Генассамблеи ООН. РИА Новости, 22.09.2021

2021-09-22T18:49

2021-09-22T18:49

2021-09-22T20:08

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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Депутата Европейского парламента Мика Уоллеса возмутила речь президента США Джо Байдена на 76-й сессии Генассамблеи ООН.Американский лидер заявил, что Штаты не стремятся к новой холодной войне и расколу мира. Он отметил, что вывод военных из Афганистана ознаменовал "завершение эпохи бесконечных войн и начало эры неустанной дипломатии"."США ежегодно сбрасывают больше бомб, чем все остальные страны, вместе взятые. <…> Вот уже много лет, как Вашингтон не считается с международным правом, а Евросоюз до сих пор делает вид, что настоящая проблема — это Россия и Китай", — написал евродепутат в Twitter.В среду выступление Байдена прокомментировал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он отметил, что в Кремле обрадовались заявлению о прекращении войн, но отсутствие слов о взаимоуважении и равенстве между странами огорчило Москву. Песков напомнил, что этих принципов придерживается сама Россия.

https://ria.ru/20210922/bayden-1751324041.html

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