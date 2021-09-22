https://ria.ru/20210922/prilepin-1751234597.html

Прилепин готов возглавить фракцию "Справедливой России - За правду" в ГД

Прилепин готов возглавить фракцию "Справедливой России - За правду" в ГД - РИА Новости, 22.09.2021

Прилепин готов возглавить фракцию "Справедливой России - За правду" в ГД

Сопредседатель "Справедливой России - За правду" Захар Прилепин заявил РИА Новости, что готов возглавить фракцию эсеров в новом созыве Госдумы, если партия... РИА Новости, 22.09.2021

2021-09-22T08:24

2021-09-22T08:24

2021-09-22T08:24

выборы в государственную думу

политика

захар прилепин

госдума рф

россия

партия "справедливая россия - за правду"

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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Сопредседатель "Справедливой России - За правду" Захар Прилепин заявил РИА Новости, что готов возглавить фракцию эсеров в новом созыве Госдумы, если партия посчитает это необходимым.По его словам, структура будущей фракции, в том числе состав ее руководства, окончательно еще не определена, прежние договоренности предстоит пересмотреть."Выборы не вполне дали тот результат, который мы ожидали. Поэтому все договоренности немножко смещаются. Мы будем еще заново передоговариваться, какие-то вещи могут измениться. Но у нас все очень доброжелательно. До этого проблем не было и сейчас не будет", - добавил он.При этом Прилепин уточнил, что решение, сохранит ли он за собой депутатский мандат, им еще не принято, но заверил, что из политики уходить не планирует.Ранее политик заявил, что не хочет быть депутатом, он надеялся привести в Госдуму свою команду в максимальном составе."Будет и законодательная работа, и политическая, и управленческая. Все это останется, я никуда не ухожу. Просто надо выбрать наиболее адекватную форму для меня и для партии, потому что есть много планов и есть форма их реализации", - подчеркнул он.До этого председатель партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов также сообщил, что готов возглавить фракцию эсеров в новом созыве Госдумы, но это будет уже зависеть от ее решения.Голосование на выборах в Госдуму проходило в этом году 17-19 сентября. Согласно данным ЦИК, "Единая Россия" по итогам выборов в Госдуму получила 324 мандата, КПРФ - 57, "Справедливая Россия - За правду" - 27, ЛДПР - 21, "Новые люди" - 13.

https://ria.ru/20210921/partiya-1750147052.html

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