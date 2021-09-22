https://ria.ru/20210922/predprinimatel-1751323787.html

На Урале оштрафовали дом престарелых после смерти пациентов с COVID-19

На Урале оштрафовали дом престарелых после смерти пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 22.09.2021

На Урале оштрафовали дом престарелых после смерти пациентов с COVID-19

Роспотребнадзор оштрафовал на 250 тысяч рублей предпринимательницу за смерть пожилых людей от коронавируса в доме престарелых "Наша забота" в Красноуфимске... РИА Новости, 22.09.2021

2021-09-22T16:26

2021-09-22T16:26

2021-09-22T16:26

распространение коронавируса

происшествия

красноуфимск

свердловская область

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

россия

коронавирус в россии

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 сен – РИА Новости. Роспотребнадзор оштрафовал на 250 тысяч рублей предпринимательницу за смерть пожилых людей от коронавируса в доме престарелых "Наша забота" в Красноуфимске Свердловской области, суд оставил наказание в силе, сообщает в среду облсуд."После проведения расследования Роспотребнадзором в отношении индивидуального предпринимателя Хохловой А. И. был составлен протокол об административном правонарушении по части 3 статьи 6.3 КоАП РФ ("Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения"). Постановлением Красноуфимского районного суда ИП Хохловой А. И. было назначено административное наказание в виде штрафа в размере 250 тысяч рублей за нарушение требований законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения", - говорится в сообщении.Предприниматель обжаловала это решение, но суд оставил его в силе. Решение вступило в законную силу.По данным суда, в ноябре-декабре 2020 года в доме престарелых "Наша забота" было проведено эпидемиологическое расследование. Поводом к нему стало групповое заболевание проживавших там людей, а также смерть двоих из них. В ходе расследования был выявлен целый ряд нарушений санитарных правил и гигиенических нормативов.Уточняется, что у людей, поступавших в Дом престарелых, отсутствовали какие-либо лабораторные исследования, в том числе и на коронавирусную инфекцию. Пожилые люди с признаками инфекционного заболевания не помещались в изолятор и госпитализировались в медучреждения только спустя несколько дней, несмотря на преклонный возраст и высокую температуру. Сотрудники, контактировавшие с заболевшими, не помещались в обсерватор по месту жительства, а продолжали выполнять свои обязанности.Помимо этого, в учреждении не проводилась надлежащим образом обработка постельных принадлежностей, сотрудники дома престарелых и лица, в нем проживавшие, не имели профилактических прививок, не было оборудования для обеззараживания воздуха, отмечает суд.

https://ria.ru/20210317/bolnitsa-1601699608.html

https://ria.ru/20210915/privivka-1750175327.html

красноуфимск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, красноуфимск, свердловская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия, коронавирус в россии