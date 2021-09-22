https://ria.ru/20210922/potok-1751230510.html

Украина приготовилась к консультациям по "Северному потоку — 2"

Украина приготовилась к консультациям по "Северному потоку — 2" - РИА Новости, 22.09.2021

Украина приготовилась к консультациям по "Северному потоку — 2"

Киев приготовился к тому, чтобы в ближайшее время провести официальные консультации касательно российского проекта "Северный поток — 2", сообщила пресс-служба... РИА Новости, 22.09.2021

2021-09-22T06:20

2021-09-22T06:20

2021-09-22T10:36

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евросоюз

еврокомиссия

генеральная ассамблея оон

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КИЕВ, 22 сен — РИА Новости. Киев приготовился к тому, чтобы в ближайшее время провести официальные консультации касательно российского проекта "Северный поток — 2", сообщила пресс-служба президента Украины Владимира Зеленского после его встречи с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в США.В понедельник глава государства прибыл с визитом в Штаты для участия в 76-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.Как подчеркнули представители президента, основное внимание в беседе с фон дер Ляйен было уделено вопросам энергобезопасности Европы. По мнению Зеленского, новый российский газопровод представляет вызов для этой части света.Они также затронули вопрос подготовки саммита Украина-ЕС, который запланирован на следующий месяц."Во время встречи поблагодарил Урсулу фон дер Ляйен за участие ЕС в саммите "Крымской платформы" на самом высоком уровне и выделение Украине транша макрофинансовой помощи. Обсудили подготовку к саммиту Украина-ЕС 12 октября. Подчеркнул важность стратегического диалога по энергетической безопасности", — написал Зеленский в Twitter.Саммит "Крымская платформа" состоялся в украинской столице в конце августа по инициативе украинских властей. На встрече обсуждали вопрос "возвращения" контроля над российским полуостровом. В этом мероприятии приняли участие более 40 стран и международных организаций.В Кремле мероприятие охарактеризовали как антироссийское и чрезвычайно недружественное.

https://ria.ru/20210922/zelenskiy-1751226802.html

https://ria.ru/20210920/potok-1751056714.html

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киев

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в мире, украина, киев, сша, владимир зеленский, евросоюз, еврокомиссия, генеральная ассамблея оон, северный поток — 2, россия