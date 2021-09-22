06:20 22.09.2021 (обновлено: 10:36 22.09.2021)
Украина приготовилась к консультациям по "Северному потоку — 2"
Пресс-служба Зеленского: Украина приготовилась к консультациям по "Северному потоку — 2"
CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины / Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Нью-Йорке
КИЕВ, 22 сен — РИА Новости. Киев приготовился к тому, чтобы в ближайшее время провести официальные консультации касательно российского проекта "Северный поток — 2", сообщила пресс-служба президента Украины Владимира Зеленского после его встречи с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в США.
В понедельник глава государства прибыл с визитом в Штаты для участия в 76-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.
Как подчеркнули представители президента, основное внимание в беседе с фон дер Ляйен было уделено вопросам энергобезопасности Европы. По мнению Зеленского, новый российский газопровод представляет вызов для этой части света.
"Президент отметил, что Украина готова к проведению в ближайшее время официальных консультаций по "Северному потоку — 2", — добавили в пресс-службе.
Они также затронули вопрос подготовки саммита Украина-ЕС, который запланирован на следующий месяц.
"Во время встречи поблагодарил Урсулу фон дер Ляйен за участие ЕС в саммите "Крымской платформы" на самом высоком уровне и выделение Украине транша макрофинансовой помощи. Обсудили подготовку к саммиту Украина-ЕС 12 октября. Подчеркнул важность стратегического диалога по энергетической безопасности", — написал Зеленский в Twitter.
Саммит "Крымская платформа" состоялся в украинской столице в конце августа по инициативе украинских властей. На встрече обсуждали вопрос "возвращения" контроля над российским полуостровом. В этом мероприятии приняли участие более 40 стран и международных организаций.
В Кремле мероприятие охарактеризовали как антироссийское и чрезвычайно недружественное.
20 сентября, 22:11В Германии озвучили "безумный шаг" Берлина по "Северному потоку — 2"