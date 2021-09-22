Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210922/potok-1751230510.html
Украина приготовилась к консультациям по "Северному потоку — 2"
Украина приготовилась к консультациям по "Северному потоку — 2" - РИА Новости, 22.09.2021
Украина приготовилась к консультациям по "Северному потоку — 2"
Киев приготовился к тому, чтобы в ближайшее время провести официальные консультации касательно российского проекта "Северный поток — 2", сообщила пресс-служба... РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T06:20
2021-09-22T10:36
в мире
украина
киев
сша
владимир зеленский
евросоюз
еврокомиссия
генеральная ассамблея оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/09/16/1751248922_0:72:934:597_1920x0_80_0_0_29ae13652c3eefcdf65749ae97e2ada5.jpg
КИЕВ, 22 сен — РИА Новости. Киев приготовился к тому, чтобы в ближайшее время провести официальные консультации касательно российского проекта "Северный поток — 2", сообщила пресс-служба президента Украины Владимира Зеленского после его встречи с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в США.В понедельник глава государства прибыл с визитом в Штаты для участия в 76-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.Как подчеркнули представители президента, основное внимание в беседе с фон дер Ляйен было уделено вопросам энергобезопасности Европы. По мнению Зеленского, новый российский газопровод представляет вызов для этой части света.Они также затронули вопрос подготовки саммита Украина-ЕС, который запланирован на следующий месяц."Во время встречи поблагодарил Урсулу фон дер Ляйен за участие ЕС в саммите "Крымской платформы" на самом высоком уровне и выделение Украине транша макрофинансовой помощи. Обсудили подготовку к саммиту Украина-ЕС 12 октября. Подчеркнул важность стратегического диалога по энергетической безопасности", — написал Зеленский в Twitter.Саммит "Крымская платформа" состоялся в украинской столице в конце августа по инициативе украинских властей. На встрече обсуждали вопрос "возвращения" контроля над российским полуостровом. В этом мероприятии приняли участие более 40 стран и международных организаций.В Кремле мероприятие охарактеризовали как антироссийское и чрезвычайно недружественное.
https://ria.ru/20210922/zelenskiy-1751226802.html
https://ria.ru/20210920/potok-1751056714.html
украина
киев
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/09/16/1751248922_0:0:927:695_1920x0_80_0_0_ccbb9ae5bc66b6b933fa3d71b8f0145d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, украина, киев, сша, владимир зеленский, евросоюз, еврокомиссия, генеральная ассамблея оон, северный поток — 2, россия
06:20 22.09.2021 (обновлено: 10:36 22.09.2021)
 
Украина приготовилась к консультациям по "Северному потоку — 2"

Пресс-служба Зеленского: Украина приготовилась к консультациям по "Северному потоку — 2"

CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины / Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Нью-Йорке
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины /
Читать ria.ru в
КИЕВ, 22 сен — РИА Новости. Киев приготовился к тому, чтобы в ближайшее время провести официальные консультации касательно российского проекта "Северный поток — 2", сообщила пресс-служба президента Украины Владимира Зеленского после его встречи с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в США.
В понедельник глава государства прибыл с визитом в Штаты для участия в 76-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.
Как подчеркнули представители президента, основное внимание в беседе с фон дер Ляйен было уделено вопросам энергобезопасности Европы. По мнению Зеленского, новый российский газопровод представляет вызов для этой части света.
"Президент отметил, что Украина готова к проведению в ближайшее время официальных консультаций по "Северному потоку — 2", — добавили в пресс-службе.
Они также затронули вопрос подготовки саммита Украина-ЕС, который запланирован на следующий месяц.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
Вчера, 03:24
Зеленского поймали на лжи фразой из фильма "Место встречи изменить нельзя"
"Во время встречи поблагодарил Урсулу фон дер Ляйен за участие ЕС в саммите "Крымской платформы" на самом высоком уровне и выделение Украине транша макрофинансовой помощи. Обсудили подготовку к саммиту Украина-ЕС 12 октября. Подчеркнул важность стратегического диалога по энергетической безопасности", — написал Зеленский в Twitter.
Саммит "Крымская платформа" состоялся в украинской столице в конце августа по инициативе украинских властей. На встрече обсуждали вопрос "возвращения" контроля над российским полуостровом. В этом мероприятии приняли участие более 40 стран и международных организаций.
В Кремле мероприятие охарактеризовали как антироссийское и чрезвычайно недружественное.
Сварка последней трубы Северного потока ‑ 2 в Балтийском море - РИА Новости, 1920, 20.09.2021
20 сентября, 22:11
В Германии озвучили "безумный шаг" Берлина по "Северному потоку — 2"
 
В миреУкраинаКиевСШАВладимир ЗеленскийЕвросоюзЕврокомиссияГенеральная Ассамблея ООНСеверный поток — 2Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:23В Хабаровском крае нашли обломки пропавшего самолета Ан-26
04:53СМИ: Меркель отклонила первый звонок Байдена в качестве президента США
04:33"Приводит в восторг": в США восхитились новым российским мотоциклом Ural
04:30В Приморье выросло число амурских тигров
04:25В Приморье признали результаты выборов в ГД в регионе действительными
04:25Врач рассказала, почему глаза реагируют на простуду
04:18Ученый оценил влияние изменения климата на белых медведей
04:13Экономист спрогнозировал рекорд в выдаче ипотеки в России в этом году
03:30Главы МИД постоянных членов СБ ООН проводят встречу с генсеком ООН
03:30В ПФР объяснили, кто имеет право на повышение пенсии в любое время года
03:30Хуснуллин заявил об объективных проблемах при старте отопительного сезона
03:20Глава ОСК пожаловался на проектантов подлодок
03:15Эксперт спрогнозировал, когда и насколько "просядет" рубль
03:14Лавров напомнил генсеку НАТО о предложениях России по деэскалации
03:12В Рособрнадзоре спрогнозировали последствия полного отказа от ЕГЭ
03:08Источники: запуск спутников "Экспресс" с Байконура отложили на декабрь
03:05Эксперты предупредили россиян о фейковых звонках с номеров близких
03:00Лавров встретился с главой МИД Британии
02:35Дипломат усомнился, что сотрудничество с НАТО соответствует интересам ООН
02:31Лавров провел встречу с главой МИД Польши
Лента новостейМолния