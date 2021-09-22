https://ria.ru/20210922/posol-1751366530.html

В Белом доме рассказали, когда в США вернется отозванный посол Франции

В Белом доме рассказали, когда в США вернется отозванный посол Франции - РИА Новости, 22.09.2021

В Белом доме рассказали, когда в США вернется отозванный посол Франции

Отозванный из США посол Франции вернется в Вашингтон на предстоящей неделе и начнет интенсивную работу с администрацией, сообщил Белый дом по итогам разговора... РИА Новости, 22.09.2021

2021-09-22T19:28

2021-09-22T19:28

2021-09-22T20:09

в мире

париж

сша

вашингтон (город)

франция

джо байден

мид франции‎

жан-ив ле дриан

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ВАШИНГТОН, 22 сен - РИА Новости. Отозванный из США посол Франции вернется в Вашингтон на предстоящей неделе и начнет интенсивную работу с администрацией, сообщил Белый дом по итогам разговора президентов США и Франции Джо Байдена и Эммануэля Макрона.Как говорится в сообщении, распространенном пресс-службой Белого дома, разговор Байдена и Макрона состоялся в среду. "Президент Макрон решил, что французский посол вернется в Вашингтон на следующей неделе. Он начнет интенсивную работу с высокопоставленными чиновниками США", - говорится в сообщении.Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан 17 сентября сообщил об отзыве в Париж для консультаций послов страны в США и Австралии из-за разрыва Канберрой контракта по подводным лодкам. Как отмечали СМИ, Франция впервые в истории отзывает своих послов из США и Австралии.

https://ria.ru/20210919/nato-1750746496.html

париж

сша

вашингтон (город)

франция

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в мире, париж, сша, вашингтон (город), франция, джо байден, мид франции‎, жан-ив ле дриан, эммануэль макрон