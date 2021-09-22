https://ria.ru/20210922/posol-1751366530.html
В Белом доме рассказали, когда в США вернется отозванный посол Франции
В Белом доме рассказали, когда в США вернется отозванный посол Франции - РИА Новости, 22.09.2021
В Белом доме рассказали, когда в США вернется отозванный посол Франции
Отозванный из США посол Франции вернется в Вашингтон на предстоящей неделе и начнет интенсивную работу с администрацией, сообщил Белый дом по итогам разговора... РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T19:28
2021-09-22T19:28
2021-09-22T20:09
в мире
париж
сша
вашингтон (город)
франция
джо байден
мид франции
жан-ив ле дриан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/149705/83/1497058386_0:135:3163:1914_1920x0_80_0_0_a2e27c6de25b3eff7dd577c4a69409a8.jpg
ВАШИНГТОН, 22 сен - РИА Новости. Отозванный из США посол Франции вернется в Вашингтон на предстоящей неделе и начнет интенсивную работу с администрацией, сообщил Белый дом по итогам разговора президентов США и Франции Джо Байдена и Эммануэля Макрона.Как говорится в сообщении, распространенном пресс-службой Белого дома, разговор Байдена и Макрона состоялся в среду. "Президент Макрон решил, что французский посол вернется в Вашингтон на следующей неделе. Он начнет интенсивную работу с высокопоставленными чиновниками США", - говорится в сообщении.Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан 17 сентября сообщил об отзыве в Париж для консультаций послов страны в США и Австралии из-за разрыва Канберрой контракта по подводным лодкам. Как отмечали СМИ, Франция впервые в истории отзывает своих послов из США и Австралии.
https://ria.ru/20210919/nato-1750746496.html
париж
сша
вашингтон (город)
франция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/149705/83/1497058386_217:0:2948:2048_1920x0_80_0_0_89711afdc8cad52ed2dead77d7ba7249.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, париж, сша, вашингтон (город), франция, джо байден, мид франции, жан-ив ле дриан, эммануэль макрон
19:28 22.09.2021 (обновлено: 20:09 22.09.2021)
В Белом доме рассказали, когда в США вернется отозванный посол Франции
Байден и Макрон договорились вернуть отозванного посла Франции в США на следующей неделе