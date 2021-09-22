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В Белом доме рассказали, когда в США вернется отозванный посол Франции
В Белом доме рассказали, когда в США вернется отозванный посол Франции - РИА Новости, 22.09.2021
В Белом доме рассказали, когда в США вернется отозванный посол Франции
Отозванный из США посол Франции вернется в Вашингтон на предстоящей неделе и начнет интенсивную работу с администрацией, сообщил Белый дом по итогам разговора... РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T19:28
2021-09-22T20:09
в мире
париж
сша
вашингтон (город)
франция
джо байден
мид франции‎
жан-ив ле дриан
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ВАШИНГТОН, 22 сен - РИА Новости. Отозванный из США посол Франции вернется в Вашингтон на предстоящей неделе и начнет интенсивную работу с администрацией, сообщил Белый дом по итогам разговора президентов США и Франции Джо Байдена и Эммануэля Макрона.Как говорится в сообщении, распространенном пресс-службой Белого дома, разговор Байдена и Макрона состоялся в среду. "Президент Макрон решил, что французский посол вернется в Вашингтон на следующей неделе. Он начнет интенсивную работу с высокопоставленными чиновниками США", - говорится в сообщении.Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан 17 сентября сообщил об отзыве в Париж для консультаций послов страны в США и Австралии из-за разрыва Канберрой контракта по подводным лодкам. Как отмечали СМИ, Франция впервые в истории отзывает своих послов из США и Австралии.
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париж
сша
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в мире, париж, сша, вашингтон (город), франция, джо байден, мид франции‎, жан-ив ле дриан, эммануэль макрон
19:28 22.09.2021 (обновлено: 20:09 22.09.2021)
 
В Белом доме рассказали, когда в США вернется отозванный посол Франции

Байден и Макрон договорились вернуть отозванного посла Франции в США на следующей неделе

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание Белого дома в Вашингтоне, США
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ВАШИНГТОН, 22 сен - РИА Новости. Отозванный из США посол Франции вернется в Вашингтон на предстоящей неделе и начнет интенсивную работу с администрацией, сообщил Белый дом по итогам разговора президентов США и Франции Джо Байдена и Эммануэля Макрона.
Как говорится в сообщении, распространенном пресс-службой Белого дома, разговор Байдена и Макрона состоялся в среду. "Президент Макрон решил, что французский посол вернется в Вашингтон на следующей неделе. Он начнет интенсивную работу с высокопоставленными чиновниками США", - говорится в сообщении.
Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан 17 сентября сообщил об отзыве в Париж для консультаций послов страны в США и Австралии из-за разрыва Канберрой контракта по подводным лодкам. Как отмечали СМИ, Франция впервые в истории отзывает своих послов из США и Австралии.
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В миреПарижСШАВашингтон (город)ФранцияДжо БайденМИД Франции‎Жан-Ив Ле ДрианЭммануэль Макрон
 
 
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