https://ria.ru/20210922/polsha-1751386781.html

Польский регион отменил резолюцию "Анти-ЛГБТ" ради финансирования из ЕС

Польский регион отменил резолюцию "Анти-ЛГБТ" ради финансирования из ЕС - РИА Новости, 22.09.2021

Польский регион отменил резолюцию "Анти-ЛГБТ" ради финансирования из ЕС

Парламент Свентокшиского воеводства Польши отменил резолюцию "Анти ЛГБТ", чтобы получить финансирование региона из фондов Европейского союза, сообщает издание... РИА Новости, 22.09.2021

2021-09-22T23:34

2021-09-22T23:34

2021-09-22T23:47

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еврокомиссия

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ВАРШАВА, 22 сен - РИА Новости. Парламент Свентокшиского воеводства Польши отменил резолюцию "Анти ЛГБТ", чтобы получить финансирование региона из фондов Европейского союза, сообщает издание Gazeta Prawna.Европейская комиссия в начале сентября направила письмо властям пяти польских регионов, в том числе Свентокшиского воеводства, которые приняли резолюции, направленные против "ЛГБТ-идеологии", подчеркнув важность ответа на призыв "устранить недочеты". ЕК одновременно приостановила переговоры с регионами о выделении средств из программы REACT-EU."Депутаты сеймика (парламента) Свентокшиского воеводства приняли в среду резолюцию об "уважении многовековой традиции и культуры Польской Республики, равноправии и справедливом обращении". Одновременно была отменена декларация "против ЛГБТ-идеологии", - говорится в сообщении.Во время заседания спикер парламента Свентокшиского воеводства Анджей Бентковский сообщил, что в результате принятия сеймиком резолюции по вопросу "сопротивления идеологии ЛГБТ" 19 июня 2019 года Европейская комиссия прекратила процедуры проведения экспертизы для финансирования определенных программ воеводства."Еврокомиссия подчеркнула, что признание территорий, рабочих мест или услуг, свободных от ЛГБТ, нежелательными, представляет собой действие, противоречащее ценностям, указанным в статье 2 трактата о Европейском союзе", - рассказал он.Спикер сообщил, что в рамках программы REACT-EU самоуправление Свентокшиского воеводства намерено финансировать, в частности, ликвидацию угольных котельных двух крупнейших больниц в регионе, которые должны быть подключены к сети теплоснабжения.Он уточнил, что с принятием резолюции об "уважении многовековой традиции и культуры Польской Республики, а также о равноправии и справедливом обращении" потеряет силу резолюция "против ЛГБТ " от июня 2019 года.В обосновании резолюции было написано, что сеймик Свентокшиского воеводства "будет стоять на страже верховенства закона, действующего в польском законодательстве, и хороших обычаев". Отмечается, что местное самоуправление будет выступать против "всех проявлений дискриминации по признаку пола, расового возраста, инвалидности, этнической принадлежности, религии или ориентации". "Любые проявления такой дискриминации мы будем устранять в рамках имеющихся у нас полномочий и компетенций", - говорится в обосновании.Не все депутаты сеймика согласились с резолюцией. Депутат Мариуш Госек из партии Солидарная Польша заявил, что депутаты оказались "под особенным шантажом ЕС". "В Конституции у нас есть четкая запись, что брак – это союз женщины и мужчины, который находится под особой защитой государства", - сказал депутат.В итоге за принятие резолюции проголосовали 25 депутатов, трое воздержались.

https://ria.ru/20210920/sud-1751022616.html

https://ria.ru/20210715/lgbt-1741390570.html

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в мире, польша, евросоюз, еврокомиссия