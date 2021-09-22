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Наука
https://ria.ru/20210922/polost-1751305912.html
Астрономы обнаружили в космосе гигантскую сферическую полость
Астрономы обнаружили в космосе гигантскую сферическую полость - РИА Новости, 22.09.2021
Астрономы обнаружили в космосе гигантскую сферическую полость
Анализируя трехмерные карты близлежащих молекулярных облаков, астрономы обнаружили в галактике Млечный Путь гигантскую сферическую полость. Таинственная полость РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T16:00
2021-09-22T16:00
наука
астрономия
европейское космическое агентство
гарвардский университет
космос - риа наука
астрофизика
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Анализируя трехмерные карты близлежащих молекулярных облаков, астрономы обнаружили в галактике Млечный Путь гигантскую сферическую полость. Таинственная полость окружена молекулярными облаками Персея и Тельца — областями, где идет формирование новых звезд. Результаты исследований опубликованы в двух статьях в журналах Astrophysical Journal Letters и Astrophysical Journal.Открытие предполагает, что молекулярные облака Персея и Тельца не являются независимыми структурами в космосе, они находятся на поверхности огромного "пузыря", который, по мнению авторов исследований, образовался около десяти миллионов лет назад в результате взрыва сверхновых."Сотни звезд образуются или уже существуют на поверхности этого гигантского пузыря, — приводятся в пресс-релизе Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики слова руководителя первого исследования Шмуэля Биали (Shmuel Bialy), научного сотрудника Института теории и вычислений. — По поводу его образования у нас есть две версии: либо одна сверхновая взорвалась в центре этого пузыря и вытолкнула газ наружу, образуя то, что мы теперь называем Сверхоболочкой Персея-Тельца, либо серия сверхновых, возникших в течение миллионов лет, создала ее с течением времени".Сферическая полость охватывает около 150 парсеков — почти 500 световых лет — и расположена на небе среди созвездий Персея и Тельца. Трехмерную карту пузыря и окружающих облаков создали на основе наблюдений космической обсерватории Gaia Европейского космического агентства (ESA), обработанных с помощью программы визуализации данных Glue. Все предыдущие изображения облаков ограничивались двумя измерениями.Описанию того, как именно создавали и анализировали трехмерные карты молекулярных облаков Персея и Тельца и других близлежащих облаков, посвящена вторая публикация."Мы могли видеть эти облака на протяжении десятилетий, но никогда не знали их истинной формы, глубины или толщины. Мы также не были уверены, на каком расстоянии от нас они находятся, — говорит руководитель второго исследования Кэтрин Цукер (Catherine Zucker), научный сотрудник Гарвард-Смитсоновского центра. — Теперь мы получили их расположение с точностью до 99 процентов, что позволило нам различить эту пустоту между ними".Скорее всего, считают авторы, и сами молекулярные облака и пустота между ними образовались вместе, в результате одной и той же ударной волны сверхновой."Это демонстрирует, что когда звезда умирает, ее сверхновая порождает цепь событий, которые в конечном итоге могут привести к рождению новых звезд", — объясняет Биали."Есть много разных теорий о том, как газ перестраивается, образуя звезды, — продолжает Цукер. — В прошлом астрономы проверяли эти теоретические идеи с помощью моделирования, но это первый раз, когда мы можем использовать реальные, а не смоделированные трехмерные изображения, чтобы сравнить теорию с наблюдениями и оценить, какие теории работают лучше всего".Это также первый раз, когда журналы Американского астрономического общества (AAS) размещают публикации, сопровождаемые астрономическими визуализациями в дополненной реальности."Просто отсканировав QR-код из статьи с помощью своего смартфона, вы можете буквально заставить Вселенную парить над вашим кухонным столом", - говорит профессор Гарвардского университета и астроном Гарвард-Смитсоновского центра Алисса Гудман (Alyssa Goodman), соавтор обоих исследований и один из создателей программного обеспечения Glue.
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астрономия, европейское космическое агентство, гарвардский университет, космос - риа наука, астрофизика
16:00 22.09.2021
 

Астрономы обнаружили в космосе гигантскую сферическую полость

© Alyssa Goodman/Center for Astrophysics | Harvard & SmithsonianГигантская сферическая полость в галактике Млечный Путь, на поверхности которой расположены молекулярные облака Персея и Тельца (синим и красным цветом соответственно)
Гигантская сферическая полость в галактике Млечный Путь, на поверхности которой расположены молекулярные облака Персея и Тельца (синим и красным цветом соответственно)
© Alyssa Goodman/Center for Astrophysics | Harvard & Smithsonian
Гигантская сферическая полость в галактике Млечный Путь, на поверхности которой расположены молекулярные облака Персея и Тельца (синим и красным цветом соответственно)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Анализируя трехмерные карты близлежащих молекулярных облаков, астрономы обнаружили в галактике Млечный Путь гигантскую сферическую полость. Таинственная полость окружена молекулярными облаками Персея и Тельца — областями, где идет формирование новых звезд. Результаты исследований опубликованы в двух статьях в журналах Astrophysical Journal Letters и Astrophysical Journal.
Открытие предполагает, что молекулярные облака Персея и Тельца не являются независимыми структурами в космосе, они находятся на поверхности огромного "пузыря", который, по мнению авторов исследований, образовался около десяти миллионов лет назад в результате взрыва сверхновых.
"Сотни звезд образуются или уже существуют на поверхности этого гигантского пузыря, — приводятся в пресс-релизе Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики слова руководителя первого исследования Шмуэля Биали (Shmuel Bialy), научного сотрудника Института теории и вычислений. — По поводу его образования у нас есть две версии: либо одна сверхновая взорвалась в центре этого пузыря и вытолкнула газ наружу, образуя то, что мы теперь называем Сверхоболочкой Персея-Тельца, либо серия сверхновых, возникших в течение миллионов лет, создала ее с течением времени".
Сферическая полость охватывает около 150 парсеков — почти 500 световых лет — и расположена на небе среди созвездий Персея и Тельца. Трехмерную карту пузыря и окружающих облаков создали на основе наблюдений космической обсерватории Gaia Европейского космического агентства (ESA), обработанных с помощью программы визуализации данных Glue. Все предыдущие изображения облаков ограничивались двумя измерениями.
Описанию того, как именно создавали и анализировали трехмерные карты молекулярных облаков Персея и Тельца и других близлежащих облаков, посвящена вторая публикация.
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"Мы могли видеть эти облака на протяжении десятилетий, но никогда не знали их истинной формы, глубины или толщины. Мы также не были уверены, на каком расстоянии от нас они находятся, — говорит руководитель второго исследования Кэтрин Цукер (Catherine Zucker), научный сотрудник Гарвард-Смитсоновского центра. — Теперь мы получили их расположение с точностью до 99 процентов, что позволило нам различить эту пустоту между ними".
Скорее всего, считают авторы, и сами молекулярные облака и пустота между ними образовались вместе, в результате одной и той же ударной волны сверхновой.
"Это демонстрирует, что когда звезда умирает, ее сверхновая порождает цепь событий, которые в конечном итоге могут привести к рождению новых звезд", — объясняет Биали.
"Есть много разных теорий о том, как газ перестраивается, образуя звезды, — продолжает Цукер. — В прошлом астрономы проверяли эти теоретические идеи с помощью моделирования, но это первый раз, когда мы можем использовать реальные, а не смоделированные трехмерные изображения, чтобы сравнить теорию с наблюдениями и оценить, какие теории работают лучше всего".
Это также первый раз, когда журналы Американского астрономического общества (AAS) размещают публикации, сопровождаемые астрономическими визуализациями в дополненной реальности.
"Просто отсканировав QR-код из статьи с помощью своего смартфона, вы можете буквально заставить Вселенную парить над вашим кухонным столом", - говорит профессор Гарвардского университета и астроном Гарвард-Смитсоновского центра Алисса Гудман (Alyssa Goodman), соавтор обоих исследований и один из создателей программного обеспечения Glue.
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