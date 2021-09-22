https://ria.ru/20210922/pokushenie-1751286080.html
"Вернулись 90-е": сенатор от Крыма прокомментировал покушение на Шефира
"Вернулись 90-е": сенатор от Крыма прокомментировал покушение на Шефира - РИА Новости, 22.09.2021
"Вернулись 90-е": сенатор от Крыма прокомментировал покушение на Шефира
Слабое, неправильное, несправедливое руководство Украины довело страну до преступных разборок, вернулись 90-е годы, прокомментировал РИА Новости в среду сенатор РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T13:28
2021-09-22T13:28
2021-09-22T13:28
в мире
украина
киев
республика крым
совет федерации рф
сергей цеков
россия
покушение на советника президента украины шефира
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МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. Слабое, неправильное, несправедливое руководство Украины довело страну до преступных разборок, вернулись 90-е годы, прокомментировал РИА Новости в среду сенатор от Крыма Сергей Цеков покушение на первого помощника украинского президента Сергея Шефира.Автомобиль первого помощника президента страны Сергея Шефира в среду обстреляли под Киевом, в машину попало более десяти пуль, ранен водитель. Глава фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия заявил, что обстрел автомобиля первого помощника президента Украины может быть местью контрабандистов и криминальных авторитетов, также не исключён "российский след"."Ну какой российский след. Это результаты той политики, которую проводит президент Украины Владимир Зеленский, а до него Петр Порошенко. Правовой беспредел, внесудебная расправа, передел собственности", - сказал Цеков.Он подчеркнул, что "слабое, неправильное, несправедливое руководство Украины довело страну до таких разборок, вернулись 90-е годы". Активировались бандиты, нет уверенности в судебной системе, в правоохранительных органах, сказал политик.
https://ria.ru/20210922/pokushenie-1751271538.html
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в мире, украина, киев, республика крым, совет федерации рф, сергей цеков, россия, покушение на советника президента украины шефира
"Вернулись 90-е": сенатор от Крыма прокомментировал покушение на Шефира
Сенатор Цеков: руководство Украины довело страну до правового беспредела, вернулись 90-е