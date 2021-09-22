https://ria.ru/20210922/poisk-1751242301.html

В Калужской области спасли грибника, заблудившегося в лесу

В Калужской области спасли грибника, заблудившегося в лесу - РИА Новости, 22.09.2021

В Калужской области спасли грибника, заблудившегося в лесу

Заблудившегося пожилого грибника в Калужской области удалось найти благодаря тому, что поисковики посоветовали ему по телефону разжечь костер, чтобы его можно... РИА Новости, 22.09.2021

2021-09-22T09:48

2021-09-22T09:48

2021-09-22T10:15

происшествия

боровский район

калужская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

хорошие новости

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ЯРОСЛАВЛЬ, 22 сен – РИА Новости. Заблудившегося пожилого грибника в Калужской области удалось найти благодаря тому, что поисковики посоветовали ему по телефону разжечь костер, чтобы его можно было заметить с вертолета, сообщило УМВД по региону.Как отмечается, в 10 утра в Боровском районе местный житель решил ненадолго сходить в лес за грибами."Место лесной прогулки было достаточно хорошо знакомо пожилому мужчине. Однако в какой-то момент грибник сбился с пути и заблудился. Около 14.00 гражданин, воспользовавшись имеющимся при себе мобильным телефоном, позвонил родственникам и сообщил им тревожную новость", - говорится в релизе.Родственники обратились за помощью в полицию, МЧС и к представителям поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт". Начались поиски."Вскоре стало смеркаться, и поисковики, связавшись с пожилым грибником по телефону, рекомендовали ему развести костер. В это время в воздух был поднят вертолет спасательного отряда, что позволило определить координаты пламени костра… Взяв с собой для потерявшегося мужчины теплые вещи, воду и чай, оперативники уголовного розыска выдвинулись вглубь леса", - сообщает УМВД.Около полуночи мужчина, у которого уже фактически не было сил самостоятельно передвигаться, был обнаружен вблизи догоравшего костра. Участники спасательной операции оказали первую помощь и, положив его на носилки, стали пробираться сквозь чащу к ближайшей дороге. Выйти из леса им удалось лишь к пяти утра.

https://radiosputnik.ria.ru/20210719/spasatel-1741900691.html

боровский район

калужская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, боровский район, калужская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)