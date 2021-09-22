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Хорошие новости
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В Калужской области спасли грибника, заблудившегося в лесу
В Калужской области спасли грибника, заблудившегося в лесу - РИА Новости, 22.09.2021
В Калужской области спасли грибника, заблудившегося в лесу
Заблудившегося пожилого грибника в Калужской области удалось найти благодаря тому, что поисковики посоветовали ему по телефону разжечь костер, чтобы его можно... РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T09:48
2021-09-22T10:15
происшествия
боровский район
калужская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
хорошие новости
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ЯРОСЛАВЛЬ, 22 сен – РИА Новости. Заблудившегося пожилого грибника в Калужской области удалось найти благодаря тому, что поисковики посоветовали ему по телефону разжечь костер, чтобы его можно было заметить с вертолета, сообщило УМВД по региону.Как отмечается, в 10 утра в Боровском районе местный житель решил ненадолго сходить в лес за грибами."Место лесной прогулки было достаточно хорошо знакомо пожилому мужчине. Однако в какой-то момент грибник сбился с пути и заблудился. Около 14.00 гражданин, воспользовавшись имеющимся при себе мобильным телефоном, позвонил родственникам и сообщил им тревожную новость", - говорится в релизе.Родственники обратились за помощью в полицию, МЧС и к представителям поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт". Начались поиски."Вскоре стало смеркаться, и поисковики, связавшись с пожилым грибником по телефону, рекомендовали ему развести костер. В это время в воздух был поднят вертолет спасательного отряда, что позволило определить координаты пламени костра… Взяв с собой для потерявшегося мужчины теплые вещи, воду и чай, оперативники уголовного розыска выдвинулись вглубь леса", - сообщает УМВД.Около полуночи мужчина, у которого уже фактически не было сил самостоятельно передвигаться, был обнаружен вблизи догоравшего костра. Участники спасательной операции оказали первую помощь и, положив его на носилки, стали пробираться сквозь чащу к ближайшей дороге. Выйти из леса им удалось лишь к пяти утра.
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происшествия, боровский район, калужская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
09:48 22.09.2021 (обновлено: 10:15 22.09.2021)
 
В Калужской области спасли грибника, заблудившегося в лесу

Спасатели нашли грибника, заблудившегося в лесу в Калужской области, благодаря костру

© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкЖительница Новгородской области собирает грибы в лесу
Жительница Новгородской области собирает грибы в лесу - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
© РИА Новости / Константин Чалабов
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ЯРОСЛАВЛЬ, 22 сен – РИА Новости. Заблудившегося пожилого грибника в Калужской области удалось найти благодаря тому, что поисковики посоветовали ему по телефону разжечь костер, чтобы его можно было заметить с вертолета, сообщило УМВД по региону.
Как отмечается, в 10 утра в Боровском районе местный житель решил ненадолго сходить в лес за грибами.
"Место лесной прогулки было достаточно хорошо знакомо пожилому мужчине. Однако в какой-то момент грибник сбился с пути и заблудился. Около 14.00 гражданин, воспользовавшись имеющимся при себе мобильным телефоном, позвонил родственникам и сообщил им тревожную новость", - говорится в релизе.
Родственники обратились за помощью в полицию, МЧС и к представителям поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт". Начались поиски.
"Вскоре стало смеркаться, и поисковики, связавшись с пожилым грибником по телефону, рекомендовали ему развести костер. В это время в воздух был поднят вертолет спасательного отряда, что позволило определить координаты пламени костра… Взяв с собой для потерявшегося мужчины теплые вещи, воду и чай, оперативники уголовного розыска выдвинулись вглубь леса", - сообщает УМВД.
Около полуночи мужчина, у которого уже фактически не было сил самостоятельно передвигаться, был обнаружен вблизи догоравшего костра. Участники спасательной операции оказали первую помощь и, положив его на носилки, стали пробираться сквозь чащу к ближайшей дороге. Выйти из леса им удалось лишь к пяти утра.
Лес - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
19 июля, 16:54Сказано в эфире
Уйти в лес и вернуться. Спасатель напомнил правила безопасности
 
Хорошие новостиПроисшествияБоровский районКалужская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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