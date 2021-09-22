00:14 22.09.2021 (обновлено: 01:20 22.09.2021)
Вильфанд рассказал о потеплении в Центральной России
Вильфанд: бабьего лета в Центральной России на этой неделе ждать не стоит
МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Повышение температуры до 10-12 градусов начнется в центре Европейской России в четверг, и такая погода сохранится до конца недели, но бабьего лета пока ждать не стоит, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
"Потепление слово неуместное, повышение температуры. Просто после очень холодной погоды, когда температура была ниже нормы на 4-5 градусов, будет постепенное повышение... Температура в центре Европейской России повысится до 10-12 градусов, начиная с четверга будет примерно такой температурный фон, включая и выходные", — сказал Вильфанд.
Он отметил, что температура будет близка к норме, но погода останется облачной, пройдет небольшой дождь.
По словам Вильфанда, потепление нельзя назвать ни бабьим летом, ни золотой осенью, так как все эти определения предполагают солнце, а оно не прогнозируется.
"Но погода будет симпатичной на фоне предыдущего периода: чуть теплее и не будет пронизывающих порывов ветра", — уточнил Вильфанд.
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