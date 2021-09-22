https://ria.ru/20210922/pogoda-1751221748.html

Вильфанд рассказал о потеплении в Центральной России

Вильфанд рассказал о потеплении в Центральной России - РИА Новости, 22.09.2021

Вильфанд рассказал о потеплении в Центральной России

Повышение температуры до 10-12 градусов начнется в центре Европейской России в четверг, и такая погода сохранится до конца недели, но бабьего лета пока ждать не РИА Новости, 22.09.2021

2021-09-22T00:14

2021-09-22T00:14

2021-09-22T01:20

общество

гидрометцентр

роман вильфанд

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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Повышение температуры до 10-12 градусов начнется в центре Европейской России в четверг, и такая погода сохранится до конца недели, но бабьего лета пока ждать не стоит, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.Он отметил, что температура будет близка к норме, но погода останется облачной, пройдет небольшой дождь.По словам Вильфанда, потепление нельзя назвать ни бабьим летом, ни золотой осенью, так как все эти определения предполагают солнце, а оно не прогнозируется."Но погода будет симпатичной на фоне предыдущего периода: чуть теплее и не будет пронизывающих порывов ветра", — уточнил Вильфанд.

https://radiosputnik.ria.ru/20210919/pogoda-1750785149.html

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общество, гидрометцентр, роман вильфанд