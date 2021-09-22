Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210922/pogoda-1751221748.html
Вильфанд рассказал о потеплении в Центральной России
Вильфанд рассказал о потеплении в Центральной России - РИА Новости, 22.09.2021
Вильфанд рассказал о потеплении в Центральной России
Повышение температуры до 10-12 градусов начнется в центре Европейской России в четверг, и такая погода сохранится до конца недели, но бабьего лета пока ждать не РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T00:14
2021-09-22T01:20
общество
гидрометцентр
роман вильфанд
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/14/1574581196_0:287:3072:2015_1920x0_80_0_0_a16f068b4a62435f3f576ea795e31f50.jpg
МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Повышение температуры до 10-12 градусов начнется в центре Европейской России в четверг, и такая погода сохранится до конца недели, но бабьего лета пока ждать не стоит, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.Он отметил, что температура будет близка к норме, но погода останется облачной, пройдет небольшой дождь.По словам Вильфанда, потепление нельзя назвать ни бабьим летом, ни золотой осенью, так как все эти определения предполагают солнце, а оно не прогнозируется."Но погода будет симпатичной на фоне предыдущего периода: чуть теплее и не будет пронизывающих порывов ветра", — уточнил Вильфанд.
https://radiosputnik.ria.ru/20210919/pogoda-1750785149.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/14/1574581196_195:0:2926:2048_1920x0_80_0_0_52d7d9349fc4be229351fd1f6d5ecb50.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, гидрометцентр, роман вильфанд
00:14 22.09.2021 (обновлено: 01:20 22.09.2021)
 
Вильфанд рассказал о потеплении в Центральной России

Вильфанд: бабьего лета в Центральной России на этой неделе ждать не стоит

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкРоман Вильфанд
Роман Вильфанд - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Повышение температуры до 10-12 градусов начнется в центре Европейской России в четверг, и такая погода сохранится до конца недели, но бабьего лета пока ждать не стоит, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"Потепление слово неуместное, повышение температуры. Просто после очень холодной погоды, когда температура была ниже нормы на 4-5 градусов, будет постепенное повышение... Температура в центре Европейской России повысится до 10-12 градусов, начиная с четверга будет примерно такой температурный фон, включая и выходные", — сказал Вильфанд.

Он отметил, что температура будет близка к норме, но погода останется облачной, пройдет небольшой дождь.
По словам Вильфанда, потепление нельзя назвать ни бабьим летом, ни золотой осенью, так как все эти определения предполагают солнце, а оно не прогнозируется.
"Но погода будет симпатичной на фоне предыдущего периода: чуть теплее и не будет пронизывающих порывов ветра", — уточнил Вильфанд.
Опавшие кленовые листья - РИА Новости, 1920, 19.09.2021
19 сентября, 14:02В России
Жителей Москвы предупредили о резком ухудшении погоды
 
ОбществоГидрометцентрРоман Вильфанд
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:51Небензя назвал актуальной идею саммита пятерки СБ ООН
05:49Лондон призовет Россию и КНР к координированному подходу по Афганистану
05:48В Совбезе ООН не обсуждают вопрос снятия санкций с талибов
05:41Лишь каждый третий россиянин делает сбережения
05:40"Единая Россия" победила на выборах в томскую облдуму
05:36Источник: руководство таможенного поста в Приморье подозревают в коррупции
05:29Мясников назвал четыре предвестника инсульта
05:16В МВД Якутии прокомментировали инцидент со страйкбольным пистолетом у школы
05:12Во Владивостоке полицейский на служебной машине насмерть сбил женщину
05:10В США назвали Россию главной военной угрозой
05:07Россияне рассказали, какую зарплату считают достойной
05:04Глава минздрава Бразилии, прибывший в ООН, заболел COVID-19
04:15Не только для зрения. Какие грибы имеют лечебные свойства
04:15Пушков назвал условие для "войны" между Россией и Евросоюзом
04:10"Единая Россия" победила на выборах на Сахалине
03:45Россияне смогут бесплатно отправить в космос свои имена
03:45Эсеры набрали на выборах в Госдуму в Приамурье меньше, чем "Новые люди"
03:37В России создают умный автомат
03:29Джонсон и Байден согласовали подход по России и Китаю
03:24Студент, которого приняли за стрелявшего в Перми, рассказал о нападении
Лента новостейМолния