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Лондон призовет Россию и КНР к координированному подходу по Афганистану
Лондон призовет Россию и КНР к координированному подходу по Афганистану - РИА Новости, 22.09.2021
Лондон призовет Россию и КНР к координированному подходу по Афганистану
Глава МИД Великобритании Лиз Трасс планирует в ходе традиционной встречи министров иностранных дел "пятерки" постоянных членов Совбеза ООН призвать Россию и... РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T05:49
2021-09-22T05:49
2021-09-22T05:49
захват власти в афганистане талибами
в мире
эфиопия
талибан
китай
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великобритания
совет безопасности оон
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ЛОНДОН, 22 сен - РИА Новости. Глава МИД Великобритании Лиз Трасс планирует в ходе традиционной встречи министров иностранных дел "пятерки" постоянных членов Совбеза ООН призвать Россию и Китай к единому координированному подходу по вопросам Афганистана и связей с "Талибаном"*, сообщает британский МИД.Предполагается, что стороны также обсудят роль Совбеза в поддержании глобального мира и безопасности на фоне продолжающихся конфликтов и кризисов, в том числе в Афганистане, Мьянме, Йемене и Эфиопии.Недавно назначенная министром иностранных дел Великобритании Лиз Трасс выступит в качестве председателя встречи глав МИД постоянных членов Совбеза ООН в среду в ходе своей первой заграничной поездки на новом посту.Генассамблея ООН 14 сентября открыла 76-ю сессию. Общие дебаты ГА ООН будут проходить с 21 по 27 сентября. В конце сентября традиционно проводится так называемый сегмент "высоких встреч" с участием глав государств и правительств стран-членов ООН.*Террористическая организация, запрещенная в России.
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в мире, эфиопия, талибан, китай, йемен, великобритания, совет безопасности оон, генеральная ассамблея оон, россия
Лондон призовет Россию и КНР к координированному подходу по Афганистану
Глава МИД Великобритании призовет Россию и КНР к координированному подходу по Афганистану