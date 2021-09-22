https://ria.ru/20210922/podkhod-1751229741.html

Лондон призовет Россию и КНР к координированному подходу по Афганистану

Лондон призовет Россию и КНР к координированному подходу по Афганистану - РИА Новости, 22.09.2021

Лондон призовет Россию и КНР к координированному подходу по Афганистану

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс планирует в ходе традиционной встречи министров иностранных дел "пятерки" постоянных членов Совбеза ООН призвать Россию и... РИА Новости, 22.09.2021

2021-09-22T05:49

2021-09-22T05:49

2021-09-22T05:49

захват власти в афганистане талибами

в мире

эфиопия

талибан

китай

йемен

великобритания

совет безопасности оон

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ЛОНДОН, 22 сен - РИА Новости. Глава МИД Великобритании Лиз Трасс планирует в ходе традиционной встречи министров иностранных дел "пятерки" постоянных членов Совбеза ООН призвать Россию и Китай к единому координированному подходу по вопросам Афганистана и связей с "Талибаном"*, сообщает британский МИД.Предполагается, что стороны также обсудят роль Совбеза в поддержании глобального мира и безопасности на фоне продолжающихся конфликтов и кризисов, в том числе в Афганистане, Мьянме, Йемене и Эфиопии.Недавно назначенная министром иностранных дел Великобритании Лиз Трасс выступит в качестве председателя встречи глав МИД постоянных членов Совбеза ООН в среду в ходе своей первой заграничной поездки на новом посту.Генассамблея ООН 14 сентября открыла 76-ю сессию. Общие дебаты ГА ООН будут проходить с 21 по 27 сентября. В конце сентября традиционно проводится так называемый сегмент "высоких встреч" с участием глав государств и правительств стран-членов ООН.*Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20210922/taliby-1751229633.html

эфиопия

китай

йемен

великобритания

россия

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