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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210922/podkhod-1751229741.html
Лондон призовет Россию и КНР к координированному подходу по Афганистану
Лондон призовет Россию и КНР к координированному подходу по Афганистану - РИА Новости, 22.09.2021
Лондон призовет Россию и КНР к координированному подходу по Афганистану
Глава МИД Великобритании Лиз Трасс планирует в ходе традиционной встречи министров иностранных дел "пятерки" постоянных членов Совбеза ООН призвать Россию и... РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T05:49
2021-09-22T05:49
захват власти в афганистане талибами
в мире
эфиопия
талибан
китай
йемен
великобритания
совет безопасности оон
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ЛОНДОН, 22 сен - РИА Новости. Глава МИД Великобритании Лиз Трасс планирует в ходе традиционной встречи министров иностранных дел "пятерки" постоянных членов Совбеза ООН призвать Россию и Китай к единому координированному подходу по вопросам Афганистана и связей с "Талибаном"*, сообщает британский МИД.Предполагается, что стороны также обсудят роль Совбеза в поддержании глобального мира и безопасности на фоне продолжающихся конфликтов и кризисов, в том числе в Афганистане, Мьянме, Йемене и Эфиопии.Недавно назначенная министром иностранных дел Великобритании Лиз Трасс выступит в качестве председателя встречи глав МИД постоянных членов Совбеза ООН в среду в ходе своей первой заграничной поездки на новом посту.Генассамблея ООН 14 сентября открыла 76-ю сессию. Общие дебаты ГА ООН будут проходить с 21 по 27 сентября. В конце сентября традиционно проводится так называемый сегмент "высоких встреч" с участием глав государств и правительств стран-членов ООН.*Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20210922/taliby-1751229633.html
эфиопия
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в мире, эфиопия, талибан, китай, йемен, великобритания, совет безопасности оон, генеральная ассамблея оон, россия
05:49 22.09.2021
 
Лондон призовет Россию и КНР к координированному подходу по Афганистану

Глава МИД Великобритании призовет Россию и КНР к координированному подходу по Афганистану

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВид на город Кабул в Афганистане
Вид на город Кабул в Афганистане - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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ЛОНДОН, 22 сен - РИА Новости. Глава МИД Великобритании Лиз Трасс планирует в ходе традиционной встречи министров иностранных дел "пятерки" постоянных членов Совбеза ООН призвать Россию и Китай к единому координированному подходу по вопросам Афганистана и связей с "Талибаном"*, сообщает британский МИД.
"Трасс призовет Россию и Китай согласиться на координированный международный подход по Афганистану… если мы не хотим, чтобы Афганистан стал гаванью для глобального терроризма, тогда международное сообщество, включая Россию и Китай, должно действовать едино в вопросе взаимодействия с талибами", - говорится в заявлении, распространенном внешнеполитическим ведомством.
Предполагается, что стороны также обсудят роль Совбеза в поддержании глобального мира и безопасности на фоне продолжающихся конфликтов и кризисов, в том числе в Афганистане, Мьянме, Йемене и Эфиопии.
Недавно назначенная министром иностранных дел Великобритании Лиз Трасс выступит в качестве председателя встречи глав МИД постоянных членов Совбеза ООН в среду в ходе своей первой заграничной поездки на новом посту.
Генассамблея ООН 14 сентября открыла 76-ю сессию. Общие дебаты ГА ООН будут проходить с 21 по 27 сентября. В конце сентября традиционно проводится так называемый сегмент "высоких встреч" с участием глав государств и правительств стран-членов ООН.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
Заседание Совета безопасности ООН - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
Вчера, 05:48Захват власти в Афганистане талибами
В Совбезе ООН не обсуждают вопрос снятия санкций с талибов
 
Захват власти в Афганистане талибамиВ миреЭфиопияТалибанКитайЙеменВеликобританияСовет Безопасности ООНГенеральная Ассамблея ООНРоссия
 
 
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