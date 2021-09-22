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Подмосковье показало эффективность в работе с федеральной системой платежей

Подмосковье показало эффективность в работе с федеральной системой платежей - РИА Новости, 22.09.2021

Подмосковье показало эффективность в работе с федеральной системой платежей

Московская область оказалась на первом месте в рейтинге эффективности работы с системой федеральных платежей РФ, сообщил телеканал "360". РИА Новости, 22.09.2021

2021-09-22T17:01

2021-09-22T17:01

2021-09-22T17:05

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 21 сен – РИА Новости. Московская область оказалась на первом месте в рейтинге эффективности работы с системой федеральных платежей РФ, сообщил телеканал "360".Подмосковье является лидером во взаимодействии с информационной системой по государственным и муниципальным платежам."Благодаря своевременному предоставлению сведений в ГИС ГМП житель может получить на федеральном портале госуслуг информацию о статусе задолженности, реквизиты для оплаты госпошлин, штрафов, аренды", – рассказал министр госуправления Московской области Максим Рымар.Рейтинг за август показал, что Московская область наиболее эффективно выстраивает взаимодействие жителей с системой."За 2021 год в Московской области через эту систему провели более 500 тысяч начислений и свыше 700 тысяч платежей", – добавил министр.В системе зарегистрированы различные региональные ведомства, учреждения и органы местного самоуправления.

московская область (подмосковье)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье)