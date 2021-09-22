Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
https://ria.ru/20210922/platezhi-1751335007.html
Подмосковье показало эффективность в работе с федеральной системой платежей
Подмосковье показало эффективность в работе с федеральной системой платежей - РИА Новости, 22.09.2021
Подмосковье показало эффективность в работе с федеральной системой платежей
Московская область оказалась на первом месте в рейтинге эффективности работы с системой федеральных платежей РФ, сообщил телеканал "360". РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T17:01
2021-09-22T17:05
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/156023/17/1560231743_0:0:1500:844_1920x0_80_0_0_971acf3e17757d2e396ec382035e7285.jpg
МОСКВА, 21 сен – РИА Новости. Московская область оказалась на первом месте в рейтинге эффективности работы с системой федеральных платежей РФ, сообщил телеканал "360".Подмосковье является лидером во взаимодействии с информационной системой по государственным и муниципальным платежам."Благодаря своевременному предоставлению сведений в ГИС ГМП житель может получить на федеральном портале госуслуг информацию о статусе задолженности, реквизиты для оплаты госпошлин, штрафов, аренды", – рассказал министр госуправления Московской области Максим Рымар.Рейтинг за август показал, что Московская область наиболее эффективно выстраивает взаимодействие жителей с системой."За 2021 год в Московской области через эту систему провели более 500 тысяч начислений и свыше 700 тысяч платежей", – добавил министр.В системе зарегистрированы различные региональные ведомства, учреждения и органы местного самоуправления.
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/156023/17/1560231743_0:0:1224:918_1920x0_80_0_0_bf48c66a9e31f7485e76777f75274b7f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
московская область (подмосковье)
17:01 22.09.2021 (обновлено: 17:05 22.09.2021)
 

Подмосковье показало эффективность в работе с федеральной системой платежей

© РИА Новости / Владимир ПесняРабота за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 сен – РИА Новости. Московская область оказалась на первом месте в рейтинге эффективности работы с системой федеральных платежей РФ, сообщил телеканал "360".
Подмосковье является лидером во взаимодействии с информационной системой по государственным и муниципальным платежам.
"Благодаря своевременному предоставлению сведений в ГИС ГМП житель может получить на федеральном портале госуслуг информацию о статусе задолженности, реквизиты для оплаты госпошлин, штрафов, аренды", – рассказал министр госуправления Московской области Максим Рымар.
Рейтинг за август показал, что Московская область наиболее эффективно выстраивает взаимодействие жителей с системой.
"За 2021 год в Московской области через эту систему провели более 500 тысяч начислений и свыше 700 тысяч платежей", – добавил министр.
В системе зарегистрированы различные региональные ведомства, учреждения и органы местного самоуправления.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:23В Хабаровском крае нашли обломки пропавшего самолета Ан-26
04:53СМИ: Меркель отклонила первый звонок Байдена в качестве президента США
04:33"Приводит в восторг": в США восхитились новым российским мотоциклом Ural
04:30В Приморье выросло число амурских тигров
04:25В Приморье признали результаты выборов в ГД в регионе действительными
04:25Врач рассказала, почему глаза реагируют на простуду
04:18Ученый оценил влияние изменения климата на белых медведей
04:13Экономист спрогнозировал рекорд в выдаче ипотеки в России в этом году
03:30Главы МИД постоянных членов СБ ООН проводят встречу с генсеком ООН
03:30В ПФР объяснили, кто имеет право на повышение пенсии в любое время года
03:30Хуснуллин заявил об объективных проблемах при старте отопительного сезона
03:20Глава ОСК пожаловался на проектантов подлодок
03:15Эксперт спрогнозировал, когда и насколько "просядет" рубль
03:14Лавров напомнил генсеку НАТО о предложениях России по деэскалации
03:12В Рособрнадзоре спрогнозировали последствия полного отказа от ЕГЭ
03:08Источники: запуск спутников "Экспресс" с Байконура отложили на декабрь
03:05Эксперты предупредили россиян о фейковых звонках с номеров близких
03:00Лавров встретился с главой МИД Британии
02:35Дипломат усомнился, что сотрудничество с НАТО соответствует интересам ООН
02:31Лавров провел встречу с главой МИД Польши
Лента новостейМолния