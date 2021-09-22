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Подмосковье показало эффективность в работе с федеральной системой платежей
Подмосковье показало эффективность в работе с федеральной системой платежей - РИА Новости, 22.09.2021
Подмосковье показало эффективность в работе с федеральной системой платежей
Московская область оказалась на первом месте в рейтинге эффективности работы с системой федеральных платежей РФ, сообщил телеканал "360". РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T17:01
2021-09-22T17:01
2021-09-22T17:05
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 21 сен – РИА Новости. Московская область оказалась на первом месте в рейтинге эффективности работы с системой федеральных платежей РФ, сообщил телеканал "360".Подмосковье является лидером во взаимодействии с информационной системой по государственным и муниципальным платежам."Благодаря своевременному предоставлению сведений в ГИС ГМП житель может получить на федеральном портале госуслуг информацию о статусе задолженности, реквизиты для оплаты госпошлин, штрафов, аренды", – рассказал министр госуправления Московской области Максим Рымар.Рейтинг за август показал, что Московская область наиболее эффективно выстраивает взаимодействие жителей с системой."За 2021 год в Московской области через эту систему провели более 500 тысяч начислений и свыше 700 тысяч платежей", – добавил министр.В системе зарегистрированы различные региональные ведомства, учреждения и органы местного самоуправления.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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московская область (подмосковье)
МОСКВА, 21 сен – РИА Новости.
Московская область оказалась на первом месте в рейтинге эффективности работы с системой федеральных платежей РФ, сообщил телеканал "360"
.
Подмосковье является лидером во взаимодействии с информационной системой по государственным и муниципальным платежам.
"Благодаря своевременному предоставлению сведений в ГИС ГМП житель может получить на федеральном портале госуслуг информацию о статусе задолженности, реквизиты для оплаты госпошлин, штрафов, аренды", – рассказал министр госуправления Московской области Максим Рымар.
Рейтинг за август показал, что Московская область наиболее эффективно выстраивает взаимодействие жителей с системой.
"За 2021 год в Московской области через эту систему провели более 500 тысяч начислений и свыше 700 тысяч платежей", – добавил министр.
В системе зарегистрированы различные региональные ведомства, учреждения и органы местного самоуправления.