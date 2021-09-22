https://ria.ru/20210922/plany-1751292405.html
Песков ответил на вопрос о планах Путина на день рождения
Песков ответил на вопрос о планах Путина на день рождения - РИА Новости, 22.09.2021
Песков ответил на вопрос о планах Путина на день рождения
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что пока не может рассказать о планах главы государства на День рождения, который приходится на 7... РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T13:54
2021-09-22T13:54
2021-09-22T13:54
политика
владимир путин
дмитрий песков
россия
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что пока не может рассказать о планах главы государства на День рождения, который приходится на 7 октября."Я сейчас не могу вам сказать. Все-таки нам далеко еще до дня рождения, идут рабочие будни... Как правило, действительно, день рождения президент встречает и с друзьями, и с родными", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о планах Владимира Путина на день рождения.
https://ria.ru/20210922/putin-1751289675.html
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политика, владимир путин, дмитрий песков, россия
Песков ответил на вопрос о планах Путина на день рождения
Песков: как правило, день рождения Путин встречает с друзьями и родными