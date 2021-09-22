https://ria.ru/20210922/plany-1751292405.html

Песков ответил на вопрос о планах Путина на день рождения

Песков ответил на вопрос о планах Путина на день рождения - РИА Новости, 22.09.2021

Песков ответил на вопрос о планах Путина на день рождения

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что пока не может рассказать о планах главы государства на День рождения, который приходится на 7... РИА Новости, 22.09.2021

2021-09-22T13:54

2021-09-22T13:54

2021-09-22T13:54

политика

владимир путин

дмитрий песков

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733248269_0:163:3061:1885_1920x0_80_0_0_9188ec9689978064c1ad10d5a413d434.jpg

МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что пока не может рассказать о планах главы государства на День рождения, который приходится на 7 октября."Я сейчас не могу вам сказать. Все-таки нам далеко еще до дня рождения, идут рабочие будни... Как правило, действительно, день рождения президент встречает и с друзьями, и с родными", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о планах Владимира Путина на день рождения.

https://ria.ru/20210922/putin-1751289675.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, владимир путин, дмитрий песков, россия