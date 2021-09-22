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Песков ответил на вопрос о планах Путина на день рождения
Песков ответил на вопрос о планах Путина на день рождения - РИА Новости, 22.09.2021
Песков ответил на вопрос о планах Путина на день рождения
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что пока не может рассказать о планах главы государства на День рождения, который приходится на 7... РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T13:54
2021-09-22T13:54
политика
владимир путин
дмитрий песков
россия
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что пока не может рассказать о планах главы государства на День рождения, который приходится на 7 октября."Я сейчас не могу вам сказать. Все-таки нам далеко еще до дня рождения, идут рабочие будни... Как правило, действительно, день рождения президент встречает и с друзьями, и с родными", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о планах Владимира Путина на день рождения.
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политика, владимир путин, дмитрий песков, россия
13:54 22.09.2021
 
Песков ответил на вопрос о планах Путина на день рождения

Песков: как правило, день рождения Путин встречает с друзьями и родными

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время выступления на марафоне "Новое Знание" в Москве
Заместитель руководителя администрации президента - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время выступления на марафоне Новое Знание в Москве - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что пока не может рассказать о планах главы государства на День рождения, который приходится на 7 октября.
"Я сейчас не могу вам сказать. Все-таки нам далеко еще до дня рождения, идут рабочие будни... Как правило, действительно, день рождения президент встречает и с друзьями, и с родными", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о планах Владимира Путина на день рождения.
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