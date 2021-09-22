https://ria.ru/20210922/pitevaya_voda-1751368632.html

Астраханские села остались без питьевой воды

Астраханские села остались без питьевой воды - РИА Новости, 22.09.2021

Астраханские села остались без питьевой воды

Четырем селам в Астраханской области не хватает питьевой воды. Жители не могут ни приготовить еду, ни умыться. Фильтры, которые должны работать полгода, выходят из строя за неделю. У детей появляется сыпь.

2021-09-22T19:42

2021-09-22T19:42

2021-09-22T20:31

видео

экология

астраханская область

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Проблема в регионе существует уже не первый год. Местные жители считают, что причина в обмелении озер: при закачке воды из них в трубы попадает ил. Они уже обратились в областные думу и прокуратуру.

астраханская область

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Астраханские села остались без питьевой воды Четырем селам в Астраханской области не хватает питьевой воды. Жители не могут ни приготовить еду, ни умыться. Фильтры, которые должны работать полгода, выходят из строя за неделю. У детей появляется сыпь. Проблема в регионе существует уже не первый год. Местные жители считают, что причина в обмелении озер: при закачке воды из них в трубы попадает ил. Они уже обратились в областные думу и прокуратуру. 2021-09-22T19:42 true PT1M17S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

видео, экология, астраханская область, видео