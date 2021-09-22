https://ria.ru/20210922/pitevaya_voda-1751368632.html
Астраханские села остались без питьевой воды
Астраханские села остались без питьевой воды - РИА Новости, 22.09.2021
Астраханские села остались без питьевой воды
Четырем селам в Астраханской области не хватает питьевой воды. Жители не могут ни приготовить еду, ни умыться. Фильтры, которые должны работать полгода, выходят из строя за неделю. У детей появляется сыпь.
2021-09-22T19:42
2021-09-22T19:42
2021-09-22T20:31
видео
экология
астраханская область
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Проблема в регионе существует уже не первый год. Местные жители считают, что причина в обмелении озер: при закачке воды из них в трубы попадает ил. Они уже обратились в областные думу и прокуратуру.
астраханская область
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Астраханские села остались без питьевой воды
Четырем селам в Астраханской области не хватает питьевой воды. Жители не могут ни приготовить еду, ни умыться. Фильтры, которые должны работать полгода, выходят из строя
за неделю. У детей появляется сыпь.
Проблема в регионе существует уже не первый год. Местные жители считают, что причина
в обмелении озер: при закачке воды из них в трубы попадает ил. Они уже обратились в областные думу и прокуратуру.
2021-09-22T19:42
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PT1M17S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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видео, экология, астраханская область, видео
Астраханские села остались без питьевой воды
Четырем селам в Астраханской области не хватает питьевой воды. Жители не могут ни приготовить еду, ни умыться. Фильтры, которые должны работать полгода, выходят из строя за неделю. У детей появляется сыпь.
2021-09-22T19:42
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PT1M17S
19:42 22.09.2021 (обновлено: 20:31 22.09.2021)
Астраханские села остались без питьевой воды
Четырем селам в Астраханской области не хватает питьевой воды. Жители не могут ни приготовить еду, ни умыться. Фильтры, которые должны работать полгода, выходят из строя за неделю. У детей появляется сыпь.