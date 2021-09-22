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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210922/pismo-1751276326.html
Талибы направили в ООН письмо с призывом установить отношения
Талибы направили в ООН письмо с призывом установить отношения - РИА Новости, 22.09.2021
Талибы направили в ООН письмо с призывом установить отношения
Движение "Талибан"* направило в ООН письмо с призывом установить отношения с ним, подтвердил РИА Новости представитель талибов Билал Карими. РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T12:41
2021-09-22T12:58
в мире
оон
захват власти в афганистане талибами
кабул (город)
талибан
афганистан
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КАБУЛ, 22 сен - РИА Новости. Движение "Талибан"* направило в ООН письмо с призывом установить отношения с ним, подтвердил РИА Новости представитель талибов Билал Карими."Исламский эмират" (самоназвание политической системы талибов - ред.) отправил письмо в ООН, в котором он призывает установить отношения с целью проложить путь для взаимодействия... "Исламский эмират" рассчитывает, что ООН позитивно ответит на это письмо, чтобы могла начаться совместная работа", - сообщил Карими.Ранее заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак сообщил РИА Новости, что талибы направили в ООН письмо, в котором заявили, что назначенный предыдущим правительством постпред Афганистана Гулам Исакзай больше не представляет страну в организации. Талибы также заявили, что назначен новый представитель Афганистана в ООН - Мохаммад Сухайль Шахин.В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане.Шестого сентября талибы заявили, что под их контроль с боями перешел Панджшер, последняя из 34 афганских провинций. На следующий день был объявлен состав временного правительства Афганистана. Возглавлять его будет Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.* Террористическая организация, запрещенная в России
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в мире, оон, кабул (город), талибан, афганистан
12:41 22.09.2021 (обновлено: 12:58 22.09.2021)
 
Талибы направили в ООН письмо с призывом установить отношения

Карими: "Талибан"* направил в ООН письмо с призывом установить отношения

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПредставители делегации политического офиса движения "Талибан"* на пресс-конференции в Москве
Представители делегации политического офиса движения Талибан* на пресс-конференции в Москве - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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КАБУЛ, 22 сен - РИА Новости. Движение "Талибан"* направило в ООН письмо с призывом установить отношения с ним, подтвердил РИА Новости представитель талибов Билал Карими.
"Исламский эмират" (самоназвание политической системы талибов - ред.) отправил письмо в ООН, в котором он призывает установить отношения с целью проложить путь для взаимодействия... "Исламский эмират" рассчитывает, что ООН позитивно ответит на это письмо, чтобы могла начаться совместная работа", - сообщил Карими.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
Вчера, 12:37
В МИД рассказали о встрече с правительством Афганистана
Ранее заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак сообщил РИА Новости, что талибы направили в ООН письмо, в котором заявили, что назначенный предыдущим правительством постпред Афганистана Гулам Исакзай больше не представляет страну в организации. Талибы также заявили, что назначен новый представитель Афганистана в ООН - Мохаммад Сухайль Шахин.
В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане.
Шестого сентября талибы заявили, что под их контроль с боями перешел Панджшер, последняя из 34 афганских провинций. На следующий день был объявлен состав временного правительства Афганистана. Возглавлять его будет Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.
* Террористическая организация, запрещенная в России
 
Захват власти в Афганистане талибамиВ миреООНКабул (город)ТалибанАфганистан
 
 
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