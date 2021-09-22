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Талибы направили в ООН письмо с призывом установить отношения

Талибы направили в ООН письмо с призывом установить отношения - РИА Новости, 22.09.2021

Талибы направили в ООН письмо с призывом установить отношения

Движение "Талибан"* направило в ООН письмо с призывом установить отношения с ним, подтвердил РИА Новости представитель талибов Билал Карими. РИА Новости, 22.09.2021

2021-09-22T12:41

2021-09-22T12:41

2021-09-22T12:58

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КАБУЛ, 22 сен - РИА Новости. Движение "Талибан"* направило в ООН письмо с призывом установить отношения с ним, подтвердил РИА Новости представитель талибов Билал Карими."Исламский эмират" (самоназвание политической системы талибов - ред.) отправил письмо в ООН, в котором он призывает установить отношения с целью проложить путь для взаимодействия... "Исламский эмират" рассчитывает, что ООН позитивно ответит на это письмо, чтобы могла начаться совместная работа", - сообщил Карими.Ранее заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак сообщил РИА Новости, что талибы направили в ООН письмо, в котором заявили, что назначенный предыдущим правительством постпред Афганистана Гулам Исакзай больше не представляет страну в организации. Талибы также заявили, что назначен новый представитель Афганистана в ООН - Мохаммад Сухайль Шахин.В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане.Шестого сентября талибы заявили, что под их контроль с боями перешел Панджшер, последняя из 34 афганских провинций. На следующий день был объявлен состав временного правительства Афганистана. Возглавлять его будет Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.* Террористическая организация, запрещенная в России

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в мире, оон, кабул (город), талибан, афганистан