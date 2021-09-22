https://ria.ru/20210922/perm-1751378816.html

Тревожная кнопка в пермском вузе сработала, заявил ректор

Тревожная кнопка в пермском вузе сработала, заявил ректор - РИА Новости, 22.09.2021

Тревожная кнопка в пермском вузе сработала, заявил ректор

Тревожная кнопка в Пермском государственном университете, где произошла стрельба, в день трагедии сработала, рассказал журналистам ректор Пермского... РИА Новости, 22.09.2021

2021-09-22T21:15

2021-09-22T21:15

2021-09-22T21:22

происшествия

пермский государственный университет

следственный комитет россии (ск рф)

дмитрий красильников

стрельба в пермском госуниверситете

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/09/16/1751372979_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_d7d6894d74160fe73a6438e9cc227205.jpg

ПЕРМЬ, 22 сен - РИА Новости. Тревожная кнопка в Пермском государственном университете, где произошла стрельба, в день трагедии сработала, рассказал журналистам ректор Пермского государственного научно-исследовательского университета Дмитрий Красильников."Тревожная кнопка сработала", - заявил Красильников в ответ на вопрос журналистов, что произошло с тревожной кнопкой. В деталях произошедшего, по его словам, разбирается СК.Ранее он отмечал, что подходы к организации безопасности в вузе пересмотрят после ЧП.По словам ректора, вуз не имел претензий к работе обслуживающего его частного охранного предприятия, договор с ним заканчивался в начале 2022 года.Утром в понедельник студент открыл огонь в Пермском государственном национальном исследовательском университете. Шестеро погибли, пострадали 42 человека. Стрелявший оказал сопротивление при задержании и был ранен, позднее его госпитализировали. По данным регионального Минздрава, он остается в крайне тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц". Подозреваемому грозит пожизненный срок.

https://ria.ru/20210920/perm-1751038317.html

https://ria.ru/20210922/strelba-1751269235.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

"Пассажир молчаливый, какой-то непонятный" – таксист, везший стрелявшего в Перми "Пассажир молчаливый, какой-то непонятный" – таксист, везший стрелявшего в Перми 2021-09-22T21:15 true PT2M24S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, пермский государственный университет, следственный комитет россии (ск рф), дмитрий красильников, стрельба в пермском госуниверситете