https://ria.ru/20210922/perm-1751378816.html
Тревожная кнопка в пермском вузе сработала, заявил ректор
Тревожная кнопка в пермском вузе сработала, заявил ректор - РИА Новости, 22.09.2021
Тревожная кнопка в пермском вузе сработала, заявил ректор
Тревожная кнопка в Пермском государственном университете, где произошла стрельба, в день трагедии сработала, рассказал журналистам ректор Пермского... РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T21:15
2021-09-22T21:15
2021-09-22T21:22
происшествия
пермский государственный университет
следственный комитет россии (ск рф)
дмитрий красильников
стрельба в пермском госуниверситете
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ПЕРМЬ, 22 сен - РИА Новости. Тревожная кнопка в Пермском государственном университете, где произошла стрельба, в день трагедии сработала, рассказал журналистам ректор Пермского государственного научно-исследовательского университета Дмитрий Красильников."Тревожная кнопка сработала", - заявил Красильников в ответ на вопрос журналистов, что произошло с тревожной кнопкой. В деталях произошедшего, по его словам, разбирается СК.Ранее он отмечал, что подходы к организации безопасности в вузе пересмотрят после ЧП.По словам ректора, вуз не имел претензий к работе обслуживающего его частного охранного предприятия, договор с ним заканчивался в начале 2022 года.Утром в понедельник студент открыл огонь в Пермском государственном национальном исследовательском университете. Шестеро погибли, пострадали 42 человека. Стрелявший оказал сопротивление при задержании и был ранен, позднее его госпитализировали. По данным регионального Минздрава, он остается в крайне тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц". Подозреваемому грозит пожизненный срок.
https://ria.ru/20210920/perm-1751038317.html
https://ria.ru/20210922/strelba-1751269235.html
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"Пассажир молчаливый, какой-то непонятный" – таксист, везший стрелявшего в Перми
"Пассажир молчаливый, какой-то непонятный" – таксист, везший стрелявшего в Перми
2021-09-22T21:15
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происшествия, пермский государственный университет, следственный комитет россии (ск рф), дмитрий красильников, стрельба в пермском госуниверситете
21:15 22.09.2021 (обновлено: 21:22 22.09.2021)
Тревожная кнопка в пермском вузе сработала, заявил ректор
Ректор Красильников: тревожная кнопка в пермском вузе, где произошла стрельба, сработала