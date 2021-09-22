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Бастрыкин наградил полицейского, обезвредившего нападавшего на пермский вуз
Бастрыкин наградил полицейского, обезвредившего нападавшего на пермский вуз - РИА Новости, 22.09.2021
Бастрыкин наградил полицейского, обезвредившего нападавшего на пермский вуз
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин вручил знак отличия "За службу закону" инспектору ДПС, обезвредившему юношу, который устроил стрельбу в... РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T17:24
2021-09-22T17:29
происшествия
россия
стрельба в пермском госуниверситете
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин вручил знак отличия "За службу закону" инспектору ДПС, обезвредившему юношу, который устроил стрельбу в пермском вузе, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко."Председатель СК России вручил знак отличия "За службу закону" инспектору 1 взвода 1 роты 1 батальона полка ДПС ГИБДД УМВД России по городу Перми Константину Михайловичу Калинину, который обезвредил стрелявшего", - сказала Петренко.В среду Кремль сообщил, что президент России Владимир Путин наградил младшего лейтенанта полиции Константина Калинина орденом Мужества, а старшего лейтенанта полиции Владимира Макарова, который организовал эвакуацию в вузе, - медалью "За отличие в охране общественного порядка". Обоим глава МВД Владимир Колокольцев досрочно присвоил очередные специальные звания: "лейтенант полиции" и "капитан полиции" соответственно.Утром 20 сентября студент открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете, погибли шесть человек. Подозреваемый оказал сопротивление при задержании и был ранен, а в дальнейшем госпитализирован, он в крайне тяжелом состоянии. По данным минздрава региона, более 40 человек пострадали, из них 12 находятся в стационарах Перми, семеро перевезены на лечение в Москву.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
"Направил оружие на меня и произвел выстрел" – младший лейтенант полиции, обезвредивший стрелявшего
Пермь. Младший лейтенант полиции Константин Калинин рассказал, как обезвредил стрелявшего в университете.
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происшествия, россия, стрельба в пермском госуниверситете
17:24 22.09.2021 (обновлено: 17:29 22.09.2021)
 
Бастрыкин наградил полицейского, обезвредившего нападавшего на пермский вуз

Бастрыкин наградил полицейского Калинина, обезвредившего нападавшего на пермский вуз

Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин вручил знак отличия "За службу закону" инспектору ДПС, обезвредившему юношу, который устроил стрельбу в пермском вузе, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
"Председатель СК России вручил знак отличия "За службу закону" инспектору 1 взвода 1 роты 1 батальона полка ДПС ГИБДД УМВД России по городу Перми Константину Михайловичу Калинину, который обезвредил стрелявшего", - сказала Петренко.
В среду Кремль сообщил, что президент России Владимир Путин наградил младшего лейтенанта полиции Константина Калинина орденом Мужества, а старшего лейтенанта полиции Владимира Макарова, который организовал эвакуацию в вузе, - медалью "За отличие в охране общественного порядка". Обоим глава МВД Владимир Колокольцев досрочно присвоил очередные специальные звания: "лейтенант полиции" и "капитан полиции" соответственно.
Утром 20 сентября студент открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете, погибли шесть человек. Подозреваемый оказал сопротивление при задержании и был ранен, а в дальнейшем госпитализирован, он в крайне тяжелом состоянии. По данным минздрава региона, более 40 человек пострадали, из них 12 находятся в стационарах Перми, семеро перевезены на лечение в Москву.
Предполагаемый стрелок возле Пермского университета. Кадр из видео очевидца
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ПроисшествияРоссияСтрельба в Пермском госуниверситете
 
 
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