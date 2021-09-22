https://ria.ru/20210922/perm-1751266065.html

"Решаю проверить ногу, а там кровь" – воспоминания студентов о стрельбе

"Решаю проверить ногу, а там кровь" – воспоминания студентов о стрельбе - РИА Новости, 22.09.2021

"Решаю проверить ногу, а там кровь" – воспоминания студентов о стрельбе

Очевидцы поделились воспоминаниями о трагедии, произошедшей в пермском университете в понедельник 20 сентября.

2021-09-22T11:55

2021-09-22T11:55

2021-09-22T11:54

видео

пермь

стрельба в пермском госуниверситете

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Марина Тартмина, которая находилась во время стрельбы в учебной аудитории на лекции, отметила, что преподаватель Олег Сыромятников не воспринял всерьез новости о появлении стрелка в университете. Студент Артем Дмитриев был ранен картечью от выстрела, он до последнего не мог поверить, что стрельба не учебная. Тимофею вместе с однокурсниками пришлось выпрыгивать из окна второго этажа учебного здания, чтобы спастись от нападавшего: "Я не думал, как я приземлюсь. Просто повис на камере, она подо мной прогнулась, я упал".

пермь

2021

Новости

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"Мы видели человека с автоматом и услышали эти выстрелы" – студенты рассказали о стрельбе в Перми

Очевидцы поделились воспоминаниями о трагедии, произошедшей в пермском университете в понедельник 20 сентября. Марина Тартмина, которая находилась во время стрельбы в учебной аудитории на лекции, отметила, что преподаватель Олег Сыромятников не воспринял всерьез новости о появлении стрелка в университете. Студент Артем Дмитриев был ранен картечью от выстрела, он до последнего не мог поверить, что стрельба не учебная. Тимофею вместе с однокурсниками пришлось выпрыгивать из окна второго этажа учебного здания, чтобы спастись от нападавшего: "Я не думал, как я приземлюсь. Просто повис на камере, она подо мной прогнулась, я упал".

2021-09-22T11:55

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