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"Решаю проверить ногу, а там кровь" – воспоминания студентов о стрельбе
"Решаю проверить ногу, а там кровь" – воспоминания студентов о стрельбе - РИА Новости, 22.09.2021
"Решаю проверить ногу, а там кровь" – воспоминания студентов о стрельбе
Очевидцы поделились воспоминаниями о трагедии, произошедшей в пермском университете в понедельник 20 сентября.
2021-09-22T11:55
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видео
пермь
стрельба в пермском госуниверситете
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Марина Тартмина, которая находилась во время стрельбы в учебной аудитории на лекции, отметила, что преподаватель Олег Сыромятников не воспринял всерьез новости о появлении стрелка в университете. Студент Артем Дмитриев был ранен картечью от выстрела, он до последнего не мог поверить, что стрельба не учебная. Тимофею вместе с однокурсниками пришлось выпрыгивать из окна второго этажа учебного здания, чтобы спастись от нападавшего: "Я не думал, как я приземлюсь. Просто повис на камере, она подо мной прогнулась, я упал".
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РИА Новости
1
5
4.7
96
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7 495 645-6601
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353
60
"Мы видели человека с автоматом и услышали эти выстрелы" – студенты рассказали о стрельбе в Перми
Очевидцы поделились воспоминаниями о трагедии, произошедшей в пермском университете в понедельник 20 сентября. Марина Тартмина, которая находилась во время стрельбы в учебной аудитории на лекции, отметила, что преподаватель Олег Сыромятников не воспринял всерьез новости о появлении стрелка в университете. Студент Артем Дмитриев был ранен картечью от выстрела, он до последнего не мог поверить, что стрельба не учебная. Тимофею вместе с однокурсниками пришлось выпрыгивать из окна второго этажа учебного здания, чтобы спастись от нападавшего: "Я не думал, как я приземлюсь. Просто повис на камере, она подо мной прогнулась, я упал".
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353
60
видео, пермь, стрельба в пермском госуниверситете, видео
"Решаю проверить ногу, а там кровь" – воспоминания студентов о стрельбе
Очевидцы поделились воспоминаниями о трагедии, произошедшей в пермском университете в понедельник 20 сентября.
2021-09-22T11:55
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11:55 22.09.2021
 

"Решаю проверить ногу, а там кровь" – воспоминания студентов о стрельбе

Читать ria.ru в
Очевидцы поделились воспоминаниями о трагедии, произошедшей в пермском университете в понедельник 20 сентября.
Марина Тартмина, которая находилась во время стрельбы в учебной аудитории на лекции, отметила, что преподаватель Олег Сыромятников не воспринял всерьез новости о появлении стрелка в университете. Студент Артем Дмитриев был ранен картечью от выстрела, он до последнего не мог поверить, что стрельба не учебная. Тимофею вместе с однокурсниками пришлось выпрыгивать из окна второго этажа учебного здания, чтобы спастись от нападавшего: "Я не думал, как я приземлюсь. Просто повис на камере, она подо мной прогнулась, я упал".
 
ВидеоПермьСтрельба в Пермском госуниверситете
 
 
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