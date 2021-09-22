https://ria.ru/20210922/perm-1751266065.html
"Решаю проверить ногу, а там кровь" – воспоминания студентов о стрельбе
"Решаю проверить ногу, а там кровь" – воспоминания студентов о стрельбе - РИА Новости, 22.09.2021
"Решаю проверить ногу, а там кровь" – воспоминания студентов о стрельбе
Очевидцы поделились воспоминаниями о трагедии, произошедшей в пермском университете в понедельник 20 сентября.
2021-09-22T11:55
2021-09-22T11:55
2021-09-22T11:54
видео
пермь
стрельба в пермском госуниверситете
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/09/16/1751263669_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_c66550591c35af665dec16eae195b3f3.jpg
Марина Тартмина, которая находилась во время стрельбы в учебной аудитории на лекции, отметила, что преподаватель Олег Сыромятников не воспринял всерьез новости о появлении стрелка в университете. Студент Артем Дмитриев был ранен картечью от выстрела, он до последнего не мог поверить, что стрельба не учебная. Тимофею вместе с однокурсниками пришлось выпрыгивать из окна второго этажа учебного здания, чтобы спастись от нападавшего: "Я не думал, как я приземлюсь. Просто повис на камере, она подо мной прогнулась, я упал".
пермь
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/09/16/1751263669_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_2e26c2cbff8d8536a6dee4078c976dc1.jpg
"Мы видели человека с автоматом и услышали эти выстрелы" – студенты рассказали о стрельбе в Перми
Очевидцы поделились воспоминаниями о трагедии, произошедшей в пермском университете в понедельник 20 сентября.
Марина Тартмина, которая находилась во время стрельбы в учебной аудитории на лекции, отметила, что преподаватель Олег Сыромятников не воспринял всерьез новости о появлении стрелка в университете. Студент Артем Дмитриев был ранен картечью от выстрела, он до последнего не мог поверить, что стрельба не учебная. Тимофею вместе с однокурсниками пришлось выпрыгивать из окна второго этажа учебного здания, чтобы спастись от нападавшего: "Я не думал, как я приземлюсь. Просто повис на камере, она подо мной прогнулась, я упал".
2021-09-22T11:55
true
PT2M41S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, пермь, стрельба в пермском госуниверситете, видео
"Решаю проверить ногу, а там кровь" – воспоминания студентов о стрельбе
Очевидцы поделились воспоминаниями о трагедии, произошедшей в пермском университете в понедельник 20 сентября.