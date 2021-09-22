Около сотни хирургов оперировали пострадавших при стрельбе в Перми
Около сотни хирургов оперировали пострадавших при стрельбе в пермском университете
© РИА Новости / Ольга Домская / Перейти в фотобанкПермская краевая клиническая больница, куда доставили пострадавших от стрельбы в Пермском государственном национальном исследовательском университете
ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 сен – РИА Новости. Около сотни хирургов оперировали пострадавших при стрельбе в пермском университете, жизни всех поступивших в больницу удалось спасти, сообщил главный врач Пермской краевой клинической больницы Анатолий Касатов.
"Работала вся хирургическая клиника Пермской краевой клинической больницы, поскольку из десяти переведенных к нам пациентов девять оперировали сразу же в момент поступления по экстренным показаниям. Под сотню сотрудников занимались этими пациентами. Жизнь всех пострадавших удалось спасти, несмотря на крайне тяжелые огнестрельные проникающие ранения", - сказал Касатов.
По его словам, операции были сделаны вовремя и в полном объеме. Многие сотрудники уезжали с работы "уже практически под утро", но в пять утра снова вернулись в больницу.
Видео с комментарием главврача опубликовано Минздравом региона в официальной группе в "ВКонтакте".
Утром в понедельник студент открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете, убив шесть человек и ранив, по последним данным, еще 43. Подозреваемый оказал сопротивление при задержании и был ранен, а в дальнейшем госпитализирован. Накануне специальный борт МЧС РФ перевез семь раненых на лечение в Москву.