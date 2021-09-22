https://ria.ru/20210922/perm-1751250852.html

Около сотни хирургов оперировали пострадавших при стрельбе в Перми

Около сотни хирургов оперировали пострадавших при стрельбе в Перми - РИА Новости, 22.09.2021

Около сотни хирургов оперировали пострадавших при стрельбе в Перми

Около сотни хирургов оперировали пострадавших при стрельбе в пермском университете, жизни всех поступивших в больницу удалось спасти, сообщил главный врач... РИА Новости, 22.09.2021

2021-09-22T10:46

2021-09-22T10:46

2021-09-22T10:46

происшествия

москва

стрельба в пермском госуниверситете

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 сен – РИА Новости. Около сотни хирургов оперировали пострадавших при стрельбе в пермском университете, жизни всех поступивших в больницу удалось спасти, сообщил главный врач Пермской краевой клинической больницы Анатолий Касатов."Работала вся хирургическая клиника Пермской краевой клинической больницы, поскольку из десяти переведенных к нам пациентов девять оперировали сразу же в момент поступления по экстренным показаниям. Под сотню сотрудников занимались этими пациентами. Жизнь всех пострадавших удалось спасти, несмотря на крайне тяжелые огнестрельные проникающие ранения", - сказал Касатов.По его словам, операции были сделаны вовремя и в полном объеме. Многие сотрудники уезжали с работы "уже практически под утро", но в пять утра снова вернулись в больницу.Видео с комментарием главврача опубликовано Минздравом региона в официальной группе в "ВКонтакте".Утром в понедельник студент открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете, убив шесть человек и ранив, по последним данным, еще 43. Подозреваемый оказал сопротивление при задержании и был ранен, а в дальнейшем госпитализирован. Накануне специальный борт МЧС РФ перевез семь раненых на лечение в Москву.

https://ria.ru/20210921/perm-1751089899.html

москва

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происшествия, москва, стрельба в пермском госуниверситете