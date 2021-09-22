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Пентагон создал региональный центр по Арктике
Пентагон создал региональный центр по Арктике - РИА Новости, 22.09.2021
Пентагон создал региональный центр по Арктике
Пентагон создал региональный центр по Арктике, его возглавит отставной генерал Рэнди Ки, говорится в сообщении американского военного ведомства. РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T22:57
2021-09-22T22:57
в мире
сша
министерство обороны сша
арктика
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ВАШИНГТОН, 22 сен - РИА Новости. Пентагон создал региональный центр по Арктике, его возглавит отставной генерал Рэнди Ки, говорится в сообщении американского военного ведомства."Рэнди Ки, генерал ВВС США в отставке, приступает к обязанностям старшего советникам по делам безопасности в Арктике с тем, чтобы помочь с основанием Центра по исследованиям арктической безопасности, - это шестой по счету региональный центр министерства обороны", - говорится в сообщении Пентагона."Ки также будет работать со странами-партнерами по обеспечению стабильного, основанного на правилах порядка в Арктике, который поможет США и всем арктическим странам", - заявили в Пентагоне.В 2020 году Ки стал главой комиссии США по арктическим исследованиям, он также возглавлял центр по Арктике в министерстве внутренней безопасности США.
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в мире, сша, министерство обороны сша, арктика
22:57 22.09.2021
 
Пентагон создал региональный центр по Арктике

Пентагон создал региональный центр по Арктике, его возглавит отставной генерал Ки

© flickr.com/mindfriezeздание Пентагона в штате Виргиния в США
здание Пентагона в штате Виргиния в США
© flickr.com/mindfrieze
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ВАШИНГТОН, 22 сен - РИА Новости. Пентагон создал региональный центр по Арктике, его возглавит отставной генерал Рэнди Ки, говорится в сообщении американского военного ведомства.
"Рэнди Ки, генерал ВВС США в отставке, приступает к обязанностям старшего советникам по делам безопасности в Арктике с тем, чтобы помочь с основанием Центра по исследованиям арктической безопасности, - это шестой по счету региональный центр министерства обороны", - говорится в сообщении Пентагона.
"Ки также будет работать со странами-партнерами по обеспечению стабильного, основанного на правилах порядка в Арктике, который поможет США и всем арктическим странам", - заявили в Пентагоне.
В 2020 году Ки стал главой комиссии США по арктическим исследованиям, он также возглавлял центр по Арктике в министерстве внутренней безопасности США.
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