https://ria.ru/20210922/pentagon-1751385576.html

Пентагон создал региональный центр по Арктике

Пентагон создал региональный центр по Арктике - РИА Новости, 22.09.2021

Пентагон создал региональный центр по Арктике

Пентагон создал региональный центр по Арктике, его возглавит отставной генерал Рэнди Ки, говорится в сообщении американского военного ведомства. РИА Новости, 22.09.2021

2021-09-22T22:57

2021-09-22T22:57

2021-09-22T22:57

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министерство обороны сша

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ВАШИНГТОН, 22 сен - РИА Новости. Пентагон создал региональный центр по Арктике, его возглавит отставной генерал Рэнди Ки, говорится в сообщении американского военного ведомства."Рэнди Ки, генерал ВВС США в отставке, приступает к обязанностям старшего советникам по делам безопасности в Арктике с тем, чтобы помочь с основанием Центра по исследованиям арктической безопасности, - это шестой по счету региональный центр министерства обороны", - говорится в сообщении Пентагона."Ки также будет работать со странами-партнерами по обеспечению стабильного, основанного на правилах порядка в Арктике, который поможет США и всем арктическим странам", - заявили в Пентагоне.В 2020 году Ки стал главой комиссии США по арктическим исследованиям, он также возглавлял центр по Арктике в министерстве внутренней безопасности США.

https://ria.ru/20210811/brity-1745338082.html

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в мире, сша, министерство обороны сша, арктика