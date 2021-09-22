https://ria.ru/20210922/pamfilova-1751285115.html

Памфилова прокомментировала решение об аудите итогов ДЭГ в Москве

Памфилова прокомментировала решение об аудите итогов ДЭГ в Москве - РИА Новости, 22.09.2021

Памфилова прокомментировала решение об аудите итогов ДЭГ в Москве

Председатель ЦИК Элла Памфилова назвала решение об аудите данных дистанционного электронного голосования (ДЭГ) неожиданным экспромтом, добавив, что пока есть... РИА Новости, 22.09.2021

2021-09-22T13:21

2021-09-22T13:21

2021-09-22T13:21

выборы в государственную думу

политика

москва

алексей венедиктов (журналист)

госдума рф

лдпр

цик рф

элла памфилова

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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Председатель ЦИК Элла Памфилова назвала решение об аудите данных дистанционного электронного голосования (ДЭГ) неожиданным экспромтом, добавив, что пока есть непонимание и путаница.Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве после критики в адрес ДЭГ со стороны КПРФ поручил технической группе разработчиков Московской платформы для голосования провести аудит результатов ДЭГ, чтобы убедиться в их корректности, рассказал в среду глава штаба Алексей Венедиктов, указав, что этот аудит не является юридической процедурой, а лишь сверкой результатов. Зампредседателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут уточнил, что аудит итогов дистанционного электронного голосования в Москве - это не пересчет результатов, поскольку при пересчете в судебном порядке отменяются итоги выборов, о чем речи в данном случае не идет. По его словам, итоги по всем округам в Москве установлены, никакой пересчет не возможен."Этот экспромт для нас неожиданный. Пока к нам из Москвы протоколы не поступали. Сейчас это, конечно, в компетенции Москвы. Есть непонимание и путаница. Что касается ДЭГ, у нас разработана федеральная платформа, ее разработали ЦИК, Минцифры и "Ростелеком", это пилотный проект. Он проводился в шести регионах, кроме Москвы, и ни одного замечания к нам не поступило", - сказала Памфилова Business FM.Выборы в Госдуму прошли 17-19 сентября. Итоги голосования могут быть окончательно подведены в пятницу, заявила ранее Памфилова. Согласно данным ЦИК, "ЕР" по итогам выборов в Госдуму получила 324 мандата, КПРФ - 57, "Справедливая Россия - За правду" - 27, ЛДПР - 21, "Новые люди" - 13.

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политика, москва, алексей венедиктов (журналист), госдума рф, лдпр, цик рф, элла памфилова, дмитрий реут