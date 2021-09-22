https://ria.ru/20210922/orkestr-1751359886.html

Госоркестр имени Светланова стал лауреатом премии Gramophone Awards-2021

Госоркестр имени Светланова стал лауреатом премии Gramophone Awards-2021 - РИА Новости, 22.09.2021

Госоркестр имени Светланова стал лауреатом премии Gramophone Awards-2021

Госоркестр имени Светланова стал лауреатом премии в области классической музыки Gramophone Classical Music Awards 2021, сообщили в пресс-службе оркестра. РИА Новости, 22.09.2021

2021-09-22T18:50

2021-09-22T18:50

2021-09-22T18:50

культура

дмитрий шостакович

владимир юровский

государственный академический симфонический оркестр россии

новости культуры

музыка

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МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. Госоркестр имени Светланова стал лауреатом премии в области классической музыки Gramophone Classical Music Awards 2021, сообщили в пресс-службе оркестра."Мы рады получить столь высокую награду, обретенную в творческом соревновании с прекрасными известными во всем мире музыкантами. Это достойное, яркое завершение того пути, который оркестр прошел за десять лет совместной работы со своим художественным руководителем Владимиром Юровским", - сказал директор Госоркестра Григорий Левонтин.Запись двух скрипичных концертов Дмитрия Шостаковича, осуществленная в 2019 году, была выпущена на независимом британском лейбле Hуреrion и получила множество восторженных откликов европейской критики, как за само исполнение, так и за качество записи.

https://ria.ru/20210922/orfey-1751270569.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий шостакович, владимир юровский, государственный академический симфонический оркестр россии, новости культуры, музыка