https://ria.ru/20210922/orkestr-1751359886.html
Госоркестр имени Светланова стал лауреатом премии Gramophone Awards-2021
Госоркестр имени Светланова стал лауреатом премии Gramophone Awards-2021 - РИА Новости, 22.09.2021
Госоркестр имени Светланова стал лауреатом премии Gramophone Awards-2021
Госоркестр имени Светланова стал лауреатом премии в области классической музыки Gramophone Classical Music Awards 2021, сообщили в пресс-службе оркестра. РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T18:50
2021-09-22T18:50
2021-09-22T18:50
культура
дмитрий шостакович
владимир юровский
государственный академический симфонический оркестр россии
новости культуры
музыка
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МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. Госоркестр имени Светланова стал лауреатом премии в области классической музыки Gramophone Classical Music Awards 2021, сообщили в пресс-службе оркестра."Мы рады получить столь высокую награду, обретенную в творческом соревновании с прекрасными известными во всем мире музыкантами. Это достойное, яркое завершение того пути, который оркестр прошел за десять лет совместной работы со своим художественным руководителем Владимиром Юровским", - сказал директор Госоркестра Григорий Левонтин.Запись двух скрипичных концертов Дмитрия Шостаковича, осуществленная в 2019 году, была выпущена на независимом британском лейбле Hуреrion и получила множество восторженных откликов европейской критики, как за само исполнение, так и за качество записи.
https://ria.ru/20210922/orfey-1751270569.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий шостакович, владимир юровский, государственный академический симфонический оркестр россии, новости культуры, музыка
Госоркестр имени Светланова стал лауреатом премии Gramophone Awards-2021
Госоркестр имени Светланова стал лауреатом премии Gramophone Awards-2021
МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. Госоркестр имени Светланова стал лауреатом премии в области классической музыки Gramophone Classical Music Awards 2021, сообщили в пресс-службе оркестра.
"Мы рады получить столь высокую награду, обретенную в творческом соревновании с прекрасными известными во всем мире музыкантами. Это достойное, яркое завершение того пути, который оркестр прошел за десять лет совместной работы со своим художественным руководителем Владимиром Юровским", - сказал директор Госоркестра Григорий Левонтин.
Запись двух скрипичных концертов Дмитрия Шостаковича, осуществленная в 2019 году, была выпущена на независимом британском лейбле Hуреrion и получила множество восторженных откликов европейской критики, как за само исполнение, так и за качество записи.