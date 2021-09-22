https://ria.ru/20210922/orfey-1751270569.html

Путин поздравил радиостанцию "Орфей" с юбилеем

Путин поздравил радиостанцию "Орфей" с юбилеем - РИА Новости, 22.09.2021

Путин поздравил радиостанцию "Орфей" с юбилеем

Президент России Владимир Путин в поздравлении радиостанции "Орфей" с 30-летием отметил, что ей удалось завоевать признание людей самого разного возраста в РФ и РИА Новости, 22.09.2021

2021-09-22T13:06

2021-09-22T13:06

2021-09-22T13:10

культура

владимир путин

гостелерадио ссср

европейский вещательный союз

новости культуры

музыка

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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в поздравлении радиостанции "Орфей" с 30-летием отметил, что ей удалось завоевать признание людей самого разного возраста в РФ и за рубежом, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля."Поздравляю вас со знаменательным юбилеем – 30-летием радиостанции "Орфей". Все эти годы ваш коллектив объединяет настоящих единомышленников, профессионалов, преданных высокому искусству, стремящихся внести свой вклад в сбережение лучших традиций отечественной культуры. Вы сформировали обширный фонд просветительских, познавательных программ, завоевали признание людей самого разного возраста, слушателей в России и за рубежом", - говорится в сообщении.Президент также отметил медиапроекты радиостанции, которые открывают доступ к онлайн-трансляциям концертов и спектаклей, "а также способствуют изучению и сохранению творческого наследия выдающихся русских композиторов, воссозданию ранее утерянных музыкальных произведений и нотных записей"."Такая многогранная созидательная работа достойна глубокого уважения. Желаю новых успехов, благополучия и всего наилучшего", - добавил российский лидер.1 августа 1960 года Гостелерадио СССР запустило на ультракоротких волнах "Четвертую программу", специализирующуюся на классической музыке, которая в 90-х стала радиостанцией "Орфей" . В 2002 году станция была присоединена к "Российскому государственному музыкальному телерадиоцентру". Радио "Орфей" входит в Европейский вещательный союз и с помощью системы "Еврорадио", которая позволяет вещать на волнах других радиостанций мира, знакомит со своими программами аудиторию в 600 миллионов человек.

https://ria.ru/20210914/netrebko-1749515499.html

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владимир путин, гостелерадио ссср, европейский вещательный союз , новости культуры, музыка