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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210922/orfey-1751270569.html
Путин поздравил радиостанцию "Орфей" с юбилеем
Путин поздравил радиостанцию "Орфей" с юбилеем - РИА Новости, 22.09.2021
Путин поздравил радиостанцию "Орфей" с юбилеем
Президент России Владимир Путин в поздравлении радиостанции "Орфей" с 30-летием отметил, что ей удалось завоевать признание людей самого разного возраста в РФ и РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T13:06
2021-09-22T13:10
культура
владимир путин
гостелерадио ссср
европейский вещательный союз
новости культуры
музыка
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в поздравлении радиостанции "Орфей" с 30-летием отметил, что ей удалось завоевать признание людей самого разного возраста в РФ и за рубежом, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля."Поздравляю вас со знаменательным юбилеем – 30-летием радиостанции "Орфей". Все эти годы ваш коллектив объединяет настоящих единомышленников, профессионалов, преданных высокому искусству, стремящихся внести свой вклад в сбережение лучших традиций отечественной культуры. Вы сформировали обширный фонд просветительских, познавательных программ, завоевали признание людей самого разного возраста, слушателей в России и за рубежом", - говорится в сообщении.Президент также отметил медиапроекты радиостанции, которые открывают доступ к онлайн-трансляциям концертов и спектаклей, "а также способствуют изучению и сохранению творческого наследия выдающихся русских композиторов, воссозданию ранее утерянных музыкальных произведений и нотных записей"."Такая многогранная созидательная работа достойна глубокого уважения. Желаю новых успехов, благополучия и всего наилучшего", - добавил российский лидер.1 августа 1960 года Гостелерадио СССР запустило на ультракоротких волнах "Четвертую программу", специализирующуюся на классической музыке, которая в 90-х стала радиостанцией "Орфей" . В 2002 году станция была присоединена к "Российскому государственному музыкальному телерадиоцентру". Радио "Орфей" входит в Европейский вещательный союз и с помощью системы "Еврорадио", которая позволяет вещать на волнах других радиостанций мира, знакомит со своими программами аудиторию в 600 миллионов человек.
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владимир путин, гостелерадио ссср, европейский вещательный союз , новости культуры, музыка
13:06 22.09.2021 (обновлено: 13:10 22.09.2021)
 
Путин поздравил радиостанцию "Орфей" с юбилеем

Путин поздравил радиостанцию "Орфей" с 30-летием

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в поздравлении радиостанции "Орфей" с 30-летием отметил, что ей удалось завоевать признание людей самого разного возраста в РФ и за рубежом, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Поздравляю вас со знаменательным юбилеем – 30-летием радиостанции "Орфей". Все эти годы ваш коллектив объединяет настоящих единомышленников, профессионалов, преданных высокому искусству, стремящихся внести свой вклад в сбережение лучших традиций отечественной культуры. Вы сформировали обширный фонд просветительских, познавательных программ, завоевали признание людей самого разного возраста, слушателей в России и за рубежом", - говорится в сообщении.
Президент также отметил медиапроекты радиостанции, которые открывают доступ к онлайн-трансляциям концертов и спектаклей, "а также способствуют изучению и сохранению творческого наследия выдающихся русских композиторов, воссозданию ранее утерянных музыкальных произведений и нотных записей".
"Такая многогранная созидательная работа достойна глубокого уважения. Желаю новых успехов, благополучия и всего наилучшего", - добавил российский лидер.
1 августа 1960 года Гостелерадио СССР запустило на ультракоротких волнах "Четвертую программу", специализирующуюся на классической музыке, которая в 90-х стала радиостанцией "Орфей" . В 2002 году станция была присоединена к "Российскому государственному музыкальному телерадиоцентру". Радио "Орфей" входит в Европейский вещательный союз и с помощью системы "Еврорадио", которая позволяет вещать на волнах других радиостанций мира, знакомит со своими программами аудиторию в 600 миллионов человек.
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