https://ria.ru/20210922/oon-1751379966.html

Бразильская делегация на Генассамблее ООН изолировалась из-за случая COVID

Бразильская делегация на Генассамблее ООН изолировалась из-за случая COVID - РИА Новости, 22.09.2021

Бразильская делегация на Генассамблее ООН изолировалась из-за случая COVID

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик подтвердил РИА Новости, что делегация Бразилии на неделе высокого уровня сессии Генассамблеи... РИА Новости, 22.09.2021

2021-09-22T21:30

2021-09-22T21:30

2021-09-22T21:36

распространение коронавируса

в мире

оон

бразилия

генеральная ассамблея оон

коронавирус covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/09/15/1751173775_0:0:3216:1810_1920x0_80_0_0_30867b5c3d0793e3dc92732b1b3ef05b.jpg

ООН, 22 сен - РИА Новости. Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик подтвердил РИА Новости, что делегация Бразилии на неделе высокого уровня сессии Генассамблеи самоизолировалась на две недели из-за выявленного случая коронавируса."Вчера вечером постоянное представительство проинформировало нас, что у делегата, который вчера утром находился в зале Генеральной Ассамблеи, был обнаружен положительный результат на COVID-19 позже в тот же день. Мы тесно сотрудничаем с постоянным представительством над необходимыми последующими действиями", - сказал Дюжаррик.В данный момент, по сведениям ООН, не выявлено, чтобы заразившийся тесно контактировал с персоналом организации."Государство-член подтвердило, что вся делегация решила уйти на самостоятельный карантин на четырнадцать дней", - указал Дюжаррик.

https://ria.ru/20210921/bolsonaru-1751085020.html

бразилия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, оон, бразилия, генеральная ассамблея оон, коронавирус covid-19