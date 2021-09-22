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Бразильская делегация на Генассамблее ООН изолировалась из-за случая COVID
Бразильская делегация на Генассамблее ООН изолировалась из-за случая COVID - РИА Новости, 22.09.2021
Бразильская делегация на Генассамблее ООН изолировалась из-за случая COVID
Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик подтвердил РИА Новости, что делегация Бразилии на неделе высокого уровня сессии Генассамблеи... РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T21:30
2021-09-22T21:36
распространение коронавируса
в мире
оон
бразилия
генеральная ассамблея оон
коронавирус covid-19
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ООН, 22 сен - РИА Новости. Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик подтвердил РИА Новости, что делегация Бразилии на неделе высокого уровня сессии Генассамблеи самоизолировалась на две недели из-за выявленного случая коронавируса."Вчера вечером постоянное представительство проинформировало нас, что у делегата, который вчера утром находился в зале Генеральной Ассамблеи, был обнаружен положительный результат на COVID-19 позже в тот же день. Мы тесно сотрудничаем с постоянным представительством над необходимыми последующими действиями", - сказал Дюжаррик.В данный момент, по сведениям ООН, не выявлено, чтобы заразившийся тесно контактировал с персоналом организации."Государство-член подтвердило, что вся делегация решила уйти на самостоятельный карантин на четырнадцать дней", - указал Дюжаррик.
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в мире, оон, бразилия, генеральная ассамблея оон, коронавирус covid-19
21:30 22.09.2021 (обновлено: 21:36 22.09.2021)
 
Бразильская делегация на Генассамблее ООН изолировалась из-за случая COVID

Представитель генсека ООН Дюжаррик: делегация из Бразилии самоизолировалась

© REUTERS / Eduardo Munoz/PoolЗдание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
© REUTERS / Eduardo Munoz/Pool
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ООН, 22 сен - РИА Новости. Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик подтвердил РИА Новости, что делегация Бразилии на неделе высокого уровня сессии Генассамблеи самоизолировалась на две недели из-за выявленного случая коронавируса.
"Вчера вечером постоянное представительство проинформировало нас, что у делегата, который вчера утром находился в зале Генеральной Ассамблеи, был обнаружен положительный результат на COVID-19 позже в тот же день. Мы тесно сотрудничаем с постоянным представительством над необходимыми последующими действиями", - сказал Дюжаррик.
В данный момент, по сведениям ООН, не выявлено, чтобы заразившийся тесно контактировал с персоналом организации.
"Государство-член подтвердило, что вся делегация решила уйти на самостоятельный карантин на четырнадцать дней", - указал Дюжаррик.
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