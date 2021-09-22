https://ria.ru/20210922/oon-1751222002.html

В ООН прокомментировали назначение представителя талибов

В ООН прокомментировали назначение представителя талибов - РИА Новости, 22.09.2021

В ООН прокомментировали назначение представителя талибов

Решать вопрос о том, кто должен представлять Афганистан в ООН – назначенный предыдущим правительством дипломат или представитель движения "Талибан"* – должен... РИА Новости, 22.09.2021

2021-09-22T00:21

2021-09-22T00:21

2021-09-22T00:21

захват власти в афганистане талибами

в мире

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фархан хак

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ООН, 22 сен – РИА Новости. Решать вопрос о том, кто должен представлять Афганистан в ООН – назначенный предыдущим правительством дипломат или представитель движения "Талибан"* – должен комитет по аккредитации, заявил РИА Новости заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак.Ранее талибы направили в ООН письмо, в котором заявили, что назначенный предыдущим правительством постпред Афганистана Гулам Исакзай больше не представляет страну в организации. Талибы также заявили, что назначен новый представитель Афганистана в ООН - Мохаммад Сухайль Шахин.*Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20210915/afganistan-1750202258.html

афганистан

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в мире, оон, талибан, афганистан, фархан хак