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В ООН прокомментировали назначение представителя талибов
В ООН прокомментировали назначение представителя талибов - РИА Новости, 22.09.2021
В ООН прокомментировали назначение представителя талибов
Решать вопрос о том, кто должен представлять Афганистан в ООН – назначенный предыдущим правительством дипломат или представитель движения "Талибан"* – должен... РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T00:21
2021-09-22T00:21
2021-09-22T00:21
захват власти в афганистане талибами
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фархан хак
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ООН, 22 сен – РИА Новости. Решать вопрос о том, кто должен представлять Афганистан в ООН – назначенный предыдущим правительством дипломат или представитель движения "Талибан"* – должен комитет по аккредитации, заявил РИА Новости заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак.Ранее талибы направили в ООН письмо, в котором заявили, что назначенный предыдущим правительством постпред Афганистана Гулам Исакзай больше не представляет страну в организации. Талибы также заявили, что назначен новый представитель Афганистана в ООН - Мохаммад Сухайль Шахин.*Террористическая организация, запрещенная в России.
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в мире, оон, талибан, афганистан, фархан хак
В ООН прокомментировали назначение представителя талибов
Представитель генсека ООН Хак: комитет по аккредитации решит, кто будет представлять Кабул