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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210922/oon-1751222002.html
В ООН прокомментировали назначение представителя талибов
В ООН прокомментировали назначение представителя талибов - РИА Новости, 22.09.2021
В ООН прокомментировали назначение представителя талибов
Решать вопрос о том, кто должен представлять Афганистан в ООН – назначенный предыдущим правительством дипломат или представитель движения "Талибан"* – должен... РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T00:21
2021-09-22T00:21
захват власти в афганистане талибами
в мире
оон
талибан
афганистан
фархан хак
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ООН, 22 сен – РИА Новости. Решать вопрос о том, кто должен представлять Афганистан в ООН – назначенный предыдущим правительством дипломат или представитель движения "Талибан"* – должен комитет по аккредитации, заявил РИА Новости заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак.Ранее талибы направили в ООН письмо, в котором заявили, что назначенный предыдущим правительством постпред Афганистана Гулам Исакзай больше не представляет страну в организации. Талибы также заявили, что назначен новый представитель Афганистана в ООН - Мохаммад Сухайль Шахин.*Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20210915/afganistan-1750202258.html
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в мире, оон, талибан, афганистан, фархан хак
00:21 22.09.2021
 
В ООН прокомментировали назначение представителя талибов

Представитель генсека ООН Хак: комитет по аккредитации решит, кто будет представлять Кабул

© РИА Новости / Роман Махмутов / Перейти в фотобанкШтаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
© РИА Новости / Роман Махмутов
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ООН, 22 сен – РИА Новости. Решать вопрос о том, кто должен представлять Афганистан в ООН – назначенный предыдущим правительством дипломат или представитель движения "Талибан"* – должен комитет по аккредитации, заявил РИА Новости заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак.
Ранее талибы направили в ООН письмо, в котором заявили, что назначенный предыдущим правительством постпред Афганистана Гулам Исакзай больше не представляет страну в организации. Талибы также заявили, что назначен новый представитель Афганистана в ООН - Мохаммад Сухайль Шахин.
"Этот вопрос для комитета по аккредитации", - сказал Хак, отвечая на вопрос, о том, был ли ответ ООН на письмо талибов и кто теперь будет представлять Афганистан в организации.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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Захват власти в Афганистане талибамиВ миреООНТалибанАфганистанФархан Хак
 
 
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