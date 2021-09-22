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Наука
https://ria.ru/20210922/nokia-1751352409.html
Nokia представила доступный смартфон G50 с поддержкой 5G
Nokia представила доступный смартфон G50 с поддержкой 5G - РИА Новости, 22.09.2021
Nokia представила доступный смартфон G50 с поддержкой 5G
HMD Global представила самый доступный смартфон с поддержкой работы в сетях пятого поколения. Nokia G50 получила довольно скромные характеристики по меркам 2021 РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T18:21
2021-09-22T18:21
наука
технологии
google android
nokia (смартфон)
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. HMD Global представила самый доступный смартфон с поддержкой работы в сетях пятого поколения. Nokia G50 получила довольно скромные характеристики по меркам 2021 года.Nokia G50 получил экран диагональю 6,82 дюйма с разрешением HD+ и каплевидным вырезом для фронталки. Смартфон работает с процессором Snapdragon 480 5G. Модель представлена в версиях 4/64 и 6/128 ГБ.Основная камера состоит из сенсоров 48, 5 и 2 Мп. Аккумулятор емкостью 5000 мА поддерживает зарядку мощностью 18 Вт. Смартфон получил Wi-Fi, Bluetooth и NFC, аудиоджек и сканер отпечатков пальцев в кнопке включения. Nokia G50 работает под управлением Android 11, ему гарантированы два года обновлений ОС.Старт продаж смартфона дан в Великобритании — там Nokia G50 оценивается в 270 долларов (19 тысяч рублей по текущему курсу). Позже начнутся продажи и в других странах.
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технологии, google android, nokia (смартфон)
18:21 22.09.2021
 

Nokia представила доступный смартфон G50 с поддержкой 5G

© NokiaNokia G50
Nokia G50
© Nokia
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. HMD Global представила самый доступный смартфон с поддержкой работы в сетях пятого поколения. Nokia G50 получила довольно скромные характеристики по меркам 2021 года.
Nokia G50 получил экран диагональю 6,82 дюйма с разрешением HD+ и каплевидным вырезом для фронталки. Смартфон работает с процессором Snapdragon 480 5G. Модель представлена в версиях 4/64 и 6/128 ГБ.
Основная камера состоит из сенсоров 48, 5 и 2 Мп. Аккумулятор емкостью 5000 мА поддерживает зарядку мощностью 18 Вт. Смартфон получил Wi-Fi, Bluetooth и NFC, аудиоджек и сканер отпечатков пальцев в кнопке включения. Nokia G50 работает под управлением Android 11, ему гарантированы два года обновлений ОС.
Старт продаж смартфона дан в Великобритании — там Nokia G50 оценивается в 270 долларов (19 тысяч рублей по текущему курсу). Позже начнутся продажи и в других странах.
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