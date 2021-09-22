https://ria.ru/20210922/netesov-1751369658.html

Владимир Нетесов: обратная связь с воронежцами жизненно важна для облдумы

Владимир Нетесов: обратная связь с воронежцами жизненно важна для облдумы - РИА Новости, 22.09.2021

Владимир Нетесов: обратная связь с воронежцами жизненно важна для облдумы

Председатель Воронежской областной думы Владимир Нетесов рассказал в интервью РИА Новости о том, как прямое участие избирателей помогает депутатам оперативно... РИА Новости, 22.09.2021

2021-09-22T19:49

2021-09-22T19:49

2021-09-22T19:50

воронежская область

политика

интервью

воронежская область

воронежская областная дума

владимир нетесов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/05/1739964074_0:0:2941:1655_1920x0_80_0_0_e84aafc6856ea49ddb79f3f78fa0e414.jpg

Председатель Воронежской областной думы Владимир Нетесов рассказал в интервью РИА Новости о том, как прямое участие избирателей помогает депутатам оперативно решать возникающие на местах вопросы.— Владимир Иванович, с начала работы нового созыва областной думы прошел год. В чем особенность работы именно этого состава депутатов?— С начала нового созыва мы активизировали формат работы с избирателями на местах. Ее особенностью стал более тесный контакт с жителями региона по всем существующим проблемам в режиме онлайн. Депутаты проводят регулярные встречи с рабочими коллективами, активными жителями, инициативными группами и общественными организациями, обсуждают проблемное поле с представителями местного самоуправления. Такой подход позволяет в Воронежской области дополнить практику "народного бюджетирования" и ТОСов, а также других элементов поддержки общественных инициатив. Непосредственное участие граждан в формировании конкретных расходов на социальную сферу и инфраструктуру населенных пунктов позволяет более оперативно решать возникающие на местах вопросы, укрепляет связь избирателей с депутатским корпусом.— Насколько эффективным оказался для избирателей такой формат работы?— Более 1 тысячи предложений избирателей профинансировано по итогам рассмотрения их обращений к депутатам Воронежской областной думы.В 2021 году депутаты смогли направить средства, выделенные по заявкам избирателей, на улучшение социальной ситуации в своих округах. Двести миллионов рублей выделено на ремонт социальных учреждений, приобретение мебели и оборудования, закупку инвентаря и техники, на работы по благоустройству и установку уличного освещения в населенных пунктах, а также на помощь гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Все эти вопросы решались оперативно.Порядка 50% "депутатских" средств было распределено на модернизацию объектов образования, более 15% — направили на формирование комфортной среды проживания, примерно те же объемы финансирования выделили на объекты культуры. Остальные средства были направлены на решение текущих задач на объектах здравоохранения и социальной сферы.— А как это новшество помогает депутатам в их работе?— Обратная связь с избирателями является для нас жизненно важным принципом. От своих представителей в Воронежской областной думе избиратели ждут помощи в решении волнующих их проблем. Жители региона всегда активно проявляют свою гражданскую позицию — по итогам депутатских приемов и встреч в округах каждый парламентарий может сформировать целый список предложений от местных жителей о том, что и как нужно улучшить во дворе, населенном пункте, районе.Напомню, что в апреле этого года Воронежская областная дума усовершенствовала региональный закон о наказах избирателей. В новой редакции документа четко прописан порядок внесения, рассмотрения, утверждения и контроля за исполнением наказов граждан народными избранниками и кандидатами в депутаты регионального парламента. Благодаря усовершенствованному механизму реализации наказов, закрепленному законодательно, депутаты могут более эффективно и оперативно решать волнующие избирателей проблемы. В частности, теперь для оформления наказов необходимо будет провести собрание не менее 50 граждан — в сельских поселениях, не менее 70 граждан — в городских поселениях, не менее 100 граждан — в городских округах. Ранее законом требовалось организовать собрание не менее 300 избирателей в любом населенном пункте, что было довольно сложно, особенно для небольших сел.

https://ria.ru/20210527/koronavirus-1734426981.html

https://ria.ru/20210715/byudzhet-1741400765.html

https://ria.ru/20210423/zakon-1729634073.html

воронежская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, интервью, воронежская область, воронежская областная дума, владимир нетесов