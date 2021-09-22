https://ria.ru/20210922/ndfl-1751248955.html

Россиянам объяснили, как не платить налог при продаже автомобиля

Россиянам объяснили, как не платить налог при продаже автомобиля - РИА Новости, 22.09.2021

Россиянам объяснили, как не платить налог при продаже автомобиля

Наличие необходимых документов о покупке автомобиля позволяет не платить налог при его продаже. Информация об этом и других законных способах уменьшить или не... РИА Новости, 22.09.2021

2021-09-22T10:34

2021-09-22T10:34

2021-09-22T10:34

общество

госдума рф

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МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. Наличие необходимых документов о покупке автомобиля позволяет не платить налог при его продаже. Информация об этом и других законных способах уменьшить или не платить НДФЛ опубликована в Telegram-канале Госдумы.Прежде всего речь идет о минимальном сроке владения имуществом, по истечении которого человек имеет право не подавать декларацию и не платить налог при его продаже.Отмечается, что для автомобилей этот срок составляет три года с момента подписания договора купли-продажи.Кроме того, в случае сохранения документов о покупке машины, а именно, чеков, квитанций и договора, владелец может применить налоговый вычет при продаже автомобиля. Это возможно даже в том случае, если минимальный срок владения еще не истек.Согласно п.2 ст.220 НК РФ, если транспортное средство находится во владении менее трех лет, а документы о его приобретении не сохранились, заплатить НДФЛ все-таки придется, однако при этих обстоятельствах также можно оформить налоговый вычет в размере 250 тысяч рублей.В ведомстве пояснили, что владелец вправе не платить налог при продаже машины, подаренной близкими родственниками, к которым относятся супруги, родители, дети, бабушки, дедушки, внуки, братья и сестры.Уточняется, что это возможно и при условии, если даритель сохранил документы о расходах на покупку автомобиля.В случае, если транспортное средство подарено не близким родственником, получатель платит налог с его рыночной стоимости, поэтому при последующей продаже автомобиля НДФЛ будет снижен на ранее уплаченную сумму.

https://ria.ru/20210921/shtrafy-1751064827.html

https://ria.ru/20210723/avtomobil-1742454962.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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