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Кабмин ФРГ ответил на депутатский запрос по делу Навального
Кабмин ФРГ ответил на депутатский запрос по делу Навального - РИА Новости, 22.09.2021
Кабмин ФРГ ответил на депутатский запрос по делу Навального
Правительству ФРГ неизвестно, кто спонсировал двухмесячное проживание супругов Навальных в пятизвездочных апартаментах в Шварцвальде, говорится в ответе на... РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T17:04
2021-09-22T17:04
в мире
германия
правительство германии
алексей навальный
госпитализация алексея навального
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БЕРЛИН, 22 сен - РИА Новости. Правительству ФРГ неизвестно, кто спонсировал двухмесячное проживание супругов Навальных в пятизвездочных апартаментах в Шварцвальде, говорится в ответе на депутатский запрос фракции "Альтернатива для Германии" в бундестаге, текст документа имеется в распоряжении РИА Новости.Ранее издание Südkurier опубликовало сообщение об отдыхе российского оппозиционера Алексея Навального и его супруги Юлии Навальной в пятизвездочных апартаментах в Шварцвальде, материал сопровождался фотографиями супругов возле арендованного дома.Правительство ФРГ также вновь отказалось отвечать на вопрос об отпечатках пальцев на предметах, якобы содержащих отравившее Алексея Навального вещество.В ответе на депутатский запрос от 15 февраля, который также имелся в распоряжении РИА Новости, правительство заявило касательно исследования отпечатков пальцев на предметах с якобы обнаруженным отравляющим веществом, что "предметом вопроса является информация, которая особенно сильно затрагивает общественный интерес, и поэтому на нее нельзя ответить даже в секретной форме".В нынешнем ответе на запрос правительство ФРГ также сообщило в ответ на вопрос, почему пробы из предметов, якобы содержащих отравляющие вещества, не были переданы Организации по запрещению химического оружия, что "организация по запрещению химического оружия (OVCW) взяла биомедицинские образцы у Алексея Навального, поскольку только они позволяют получить полную линию доказательств ("цепочка ответственности")".Навального 20 августа прошлого года госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации: за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены. Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция.МИД РФ спустя год после инцидента с Навальным заявил, что он был спланированной провокацией, направленной на дискредитацию России, дело было раскручено Западом для сдерживания страны и новых нападок на нее. В министерстве отметили, что Берлин так и не предоставил никаких проверяемых доказательств своих обвинений в адрес РФ, а ОЗХО "замотала" запрос Москвы о содействии, помешав возбуждению дела. Страны НАТО, подчеркнули в МИД, подхватывают вбросы команды Навального для вмешательства в дела РФ, в том числе выборы в Госдуму, которые пройдут 17-19 сентября.
https://ria.ru/20210904/zakharova-1748700484.html
https://ria.ru/20210712/navalnyy-1740823662.html
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в мире, германия, правительство германии, алексей навальный, госпитализация алексея навального
17:04 22.09.2021
 
Кабмин ФРГ ответил на депутатский запрос по делу Навального

Правительство ФРГ не знает, кто спонсировал проживание Навальных в апартаментах в Германии

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЗдание клиники "Шарите" в Берлине
Здание клиники Шарите в Берлине - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БЕРЛИН, 22 сен - РИА Новости. Правительству ФРГ неизвестно, кто спонсировал двухмесячное проживание супругов Навальных в пятизвездочных апартаментах в Шварцвальде, говорится в ответе на депутатский запрос фракции "Альтернатива для Германии" в бундестаге, текст документа имеется в распоряжении РИА Новости.
"Федеральное правительство ничего не знает о цитируемых сообщениях (в вопросе фракции процитирована соответствующая информация СМИ - ред.) и не видит причин для дальнейших расследований", - говорится в ответе.
Ранее издание Südkurier опубликовало сообщение об отдыхе российского оппозиционера Алексея Навального и его супруги Юлии Навальной в пятизвездочных апартаментах в Шварцвальде, материал сопровождался фотографиями супругов возле арендованного дома.
Правительство ФРГ также вновь отказалось отвечать на вопрос об отпечатках пальцев на предметах, якобы содержащих отравившее Алексея Навального вещество.
"Что касается исследования отпечатков пальцев, федеральное правительство ссылается на свой ответ... от 15 февраля", - говорится в ответе на депутатский запрос.
В ответе на депутатский запрос от 15 февраля, который также имелся в распоряжении РИА Новости, правительство заявило касательно исследования отпечатков пальцев на предметах с якобы обнаруженным отравляющим веществом, что "предметом вопроса является информация, которая особенно сильно затрагивает общественный интерес, и поэтому на нее нельзя ответить даже в секретной форме".
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В нынешнем ответе на запрос правительство ФРГ также сообщило в ответ на вопрос, почему пробы из предметов, якобы содержащих отравляющие вещества, не были переданы Организации по запрещению химического оружия, что "организация по запрещению химического оружия (OVCW) взяла биомедицинские образцы у Алексея Навального, поскольку только они позволяют получить полную линию доказательств ("цепочка ответственности")".
Навального 20 августа прошлого года госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации: за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены. Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция.
МИД РФ спустя год после инцидента с Навальным заявил, что он был спланированной провокацией, направленной на дискредитацию России, дело было раскручено Западом для сдерживания страны и новых нападок на нее. В министерстве отметили, что Берлин так и не предоставил никаких проверяемых доказательств своих обвинений в адрес РФ, а ОЗХО "замотала" запрос Москвы о содействии, помешав возбуждению дела. Страны НАТО, подчеркнули в МИД, подхватывают вбросы команды Навального для вмешательства в дела РФ, в том числе выборы в Госдуму, которые пройдут 17-19 сентября.
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