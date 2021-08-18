https://ria.ru/20210818/mid-1746277621.html

МИД назвал дело Навального спланированной провокацией

МИД назвал дело Навального спланированной провокацией - РИА Новости, 18.08.2021

МИД назвал дело Навального спланированной провокацией

Инцидент с Алексеем Навальным был спланированной провокацией, направленной на дискредитацию России, заявил МИД РФ. РИА Новости, 18.08.2021

2021-08-18T20:44

2021-08-18T20:44

2021-08-18T21:16

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

россия

в мире

франция

москва

сергей нарышкин

евросоюз

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

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МОСКВА, 18 авг – РИА Новости. Инцидент с Алексеем Навальным был спланированной провокацией, направленной на дискредитацию России, заявил МИД РФ.Двадцатого августа исполняется год с момента экстренной госпитализации Навального в Омске."При этом действия, предпринимавшиеся в течение последних 12 месяцев властями ФРГ и их союзниками, чётко указывают на то, что против нашей страны была осуществлена спланированная провокация, направленная на дискредитацию Российской Федерации в глазах мировой общественности и нанесение ущерба её национальным интересам", - говорится в заявлении.В МИД считают, что Запад разыграл "дело Навального" для сдерживания России."Берлин и его союзники не упускают возможности использовать шумиху вокруг Навального, искусственно создаваемую при их же непосредственном вкладе, в качестве повода для осуществления в рамках стратегии комплексного сдерживания нашей страны все новых нападок на нас на площадках различных международных организаций, маскируя их некими "правочеловеческими озабоченностями". Именно в этих целях и было разыграно "дело А. Навального", - говорится в заявлении МИД.Берлин так и не предоставил никаких проверяемых доказательств своих обвинений в адрес России по инциденту с Алексеем Навальным, заявили в МИД РФ."Ключом к пониманию истинной природы последовавших за 20 августа 2020 года событий является тот факт, что власти ФРГ, безапелляционно заявив уже 2 сентября 2020 года во всеуслышание на высшем политическом уровне, что российское государство виновно в отравлении Навального "боевым отравляющим веществом" (а именно – уже ранее раскрученным в афере со Скрипалями пресловутым "Новичком"), до сих пор так и не представили международной общественности никаких верифицируемых материальных или документальных доказательств своих беспардонных обвинений", - заявили в МИД.В министерстве подчеркнули, что минюст ФРГ так и оставил без "сколь-либо содержательных ответов в общей сложности 8 обращений генеральной прокуратуры Российской Федерации об оказании международной правовой помощи по "делу Навального", последнее из которых было направлено немецким контрагентам 11 мая 2021 года".Формальные отписки, которые поступали в российские правоохранительные органы, с каждым разом становились всё более издевательскими и вызывающими по тональности, добавили в МИД.Навального 20 августа прошлого года госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации: за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены. Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция.Власти ФРГ ранее не стали отрицать, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок". В связи с ситуацией вокруг Навального Евросоюз ввел в действие решение о санкциях в отношении шести россиян и научного института, россиянам запретили въезд на территорию ЕС. Как заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, Россия приняла ответные санкции в отношении ряда представителей Германии и Франции.Ранее директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин отмечал, что в "деле Навального" есть огромное количество нестыковок, но СВР знает часть правды о том, что произошло.

https://ria.ru/20210812/ssha-1745421289.html

https://ria.ru/20210811/gosdep-1745411159.html

https://ria.ru/20210610/gosdep-1736384780.html

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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, в мире, франция, москва, сергей нарышкин, евросоюз, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), сергей лавров