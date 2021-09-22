https://ria.ru/20210922/nalog-1751288041.html

Ветеранов боевых действий Поморья освободят от уплаты транспортного налога

Ветеранов боевых действий Поморья освободят от уплаты транспортного налога - РИА Новости, 22.09.2021

Ветеранов боевых действий Поморья освободят от уплаты транспортного налога

Архангельские депутаты приняли законопроекты, направленные на поддержку ветеранов боевых действий и членов их семей, сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 22.09.2021

2021-09-22T13:38

2021-09-22T13:38

2021-09-22T13:38

архангельская область

общество

архангельская область

александр цыбульский

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АРХАНГЕЛЬСК, 22 сен – РИА Новости. Архангельские депутаты приняли законопроекты, направленные на поддержку ветеранов боевых действий и членов их семей, сообщает пресс-служба регионального парламента.Ранее губернатор Архангельской области Александр Цыбульский предложил освободить ветеранов боевых действий от уплаты транспортного налога в отношении одного транспортного средства с мощностью двигателя не более 160 лошадиных сил включительно. При этом за ветераном сохраняется право на единый налоговый вычет в размере 980 рублей из суммы транспортного налога по всем подлежащим налогообложению транспортным средствам, зарегистрированным за владельцем.Льгота будет предоставляться при уплате транспортного налога за 2021 и последующие годы.Также депутаты приняли законопроект, вносящий изменения в областной закон "О социальной защите членов семей погибших (умерших) военнослужащих в Афганистане и на Северном Кавказе". Документом предложено с 1 января 2022 года сделать ежемесячной материальную помощь в размере 2000 рублей каждому из родителей военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел, погибших (умерших) в результате ранения, контузии, увечья или заболевания во время боевых действий в Афганистане и на Северном Кавказе. Ранее она предоставлялась раз в год.Действие закона предусмотрено распространить и на семьи военнослужащих Федеральной службы безопасности, погибших в период боевых действий на Северном Кавказе. Каждый из родителей военнослужащих также получит право на ежемесячную выплату в размере 2000 рублей, а нетрудоспособные члены семьи – ежемесячную доплату к пенсии по случаю потери кормильца в размере 700 рублей.

https://ria.ru/20210729/proekt-1743420626.html

архангельская область

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общество, архангельская область, александр цыбульский