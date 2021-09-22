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Архангельская область
Архангельская область
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Ветеранов боевых действий Поморья освободят от уплаты транспортного налога
Ветеранов боевых действий Поморья освободят от уплаты транспортного налога - РИА Новости, 22.09.2021
Ветеранов боевых действий Поморья освободят от уплаты транспортного налога
Архангельские депутаты приняли законопроекты, направленные на поддержку ветеранов боевых действий и членов их семей, сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T13:38
2021-09-22T13:38
архангельская область
общество
архангельская область
александр цыбульский
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АРХАНГЕЛЬСК, 22 сен – РИА Новости. Архангельские депутаты приняли законопроекты, направленные на поддержку ветеранов боевых действий и членов их семей, сообщает пресс-служба регионального парламента.Ранее губернатор Архангельской области Александр Цыбульский предложил освободить ветеранов боевых действий от уплаты транспортного налога в отношении одного транспортного средства с мощностью двигателя не более 160 лошадиных сил включительно. При этом за ветераном сохраняется право на единый налоговый вычет в размере 980 рублей из суммы транспортного налога по всем подлежащим налогообложению транспортным средствам, зарегистрированным за владельцем.Льгота будет предоставляться при уплате транспортного налога за 2021 и последующие годы.Также депутаты приняли законопроект, вносящий изменения в областной закон "О социальной защите членов семей погибших (умерших) военнослужащих в Афганистане и на Северном Кавказе". Документом предложено с 1 января 2022 года сделать ежемесячной материальную помощь в размере 2000 рублей каждому из родителей военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел, погибших (умерших) в результате ранения, контузии, увечья или заболевания во время боевых действий в Афганистане и на Северном Кавказе. Ранее она предоставлялась раз в год.Действие закона предусмотрено распространить и на семьи военнослужащих Федеральной службы безопасности, погибших в период боевых действий на Северном Кавказе. Каждый из родителей военнослужащих также получит право на ежемесячную выплату в размере 2000 рублей, а нетрудоспособные члены семьи – ежемесячную доплату к пенсии по случаю потери кормильца в размере 700 рублей.
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общество, архангельская область, александр цыбульский
13:38 22.09.2021
 

Ветеранов боевых действий Поморья освободят от уплаты транспортного налога

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкРублевые купюры разного достоинства и вычислительная машинка
Рублевые купюры разного достоинства и вычислительная машинка - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
© РИА Новости / Нина Зотина
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АРХАНГЕЛЬСК, 22 сен – РИА Новости. Архангельские депутаты приняли законопроекты, направленные на поддержку ветеранов боевых действий и членов их семей, сообщает пресс-служба регионального парламента.
Ранее губернатор Архангельской области Александр Цыбульский предложил освободить ветеранов боевых действий от уплаты транспортного налога в отношении одного транспортного средства с мощностью двигателя не более 160 лошадиных сил включительно. При этом за ветераном сохраняется право на единый налоговый вычет в размере 980 рублей из суммы транспортного налога по всем подлежащим налогообложению транспортным средствам, зарегистрированным за владельцем.
"С просьбой ввести льготы неоднократно обращались и к нам, и к региональному правительству ветераны боевых действий. Мы считаем, что это справедливо, ведь эти люди защищали нашу страну на дальних рубежах", - подчеркнула председатель Архангельского областного Собрания депутатов Екатерина Прокопьева.
Льгота будет предоставляться при уплате транспортного налога за 2021 и последующие годы.
Также депутаты приняли законопроект, вносящий изменения в областной закон "О социальной защите членов семей погибших (умерших) военнослужащих в Афганистане и на Северном Кавказе". Документом предложено с 1 января 2022 года сделать ежемесячной материальную помощь в размере 2000 рублей каждому из родителей военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел, погибших (умерших) в результате ранения, контузии, увечья или заболевания во время боевых действий в Афганистане и на Северном Кавказе. Ранее она предоставлялась раз в год.
Действие закона предусмотрено распространить и на семьи военнослужащих Федеральной службы безопасности, погибших в период боевых действий на Северном Кавказе. Каждый из родителей военнослужащих также получит право на ежемесячную выплату в размере 2000 рублей, а нетрудоспособные члены семьи – ежемесячную доплату к пенсии по случаю потери кормильца в размере 700 рублей.
Архангельск - РИА Новости, 1920, 29.07.2021
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Архангельская областьОбществоАрхангельская областьАлександр Цыбульский
 
 
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