https://ria.ru/20210922/nagrazhdenie-1751276008.html

Пермских полицейских, обезвредивших стрелявшего в вузе, повысили в звании

Пермских полицейских, обезвредивших стрелявшего в вузе, повысили в звании - РИА Новости, 22.09.2021

Пермских полицейских, обезвредивших стрелявшего в вузе, повысили в звании

Глава МВД России Владимир Колокольцев досрочно присвоил очередные специальные звания полицейским, которые проявили героизм при задержании стрелявшего в пермском РИА Новости, 22.09.2021

2021-09-22T12:40

2021-09-22T12:40

2021-09-22T16:09

стрельба в пермском госуниверситете

общество

пермский край

владимир колокольцев

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

россия

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Глава МВД России Владимир Колокольцев досрочно присвоил очередные специальные звания полицейским, которые проявили героизм при задержании стрелявшего в пермском университете студента. Об этом сообщила официальный представитель министерства Ирина Волк.Инспектор первого взвода первой роты первого батальона ДПС ГИБДД УМВД по Перми Константин Калинин стал лейтенантом. Его напарника — старшего инспектора Владимир Макаров — повысили до капитана.Это, как объяснили в ведомстве, на одну ступень выше "специального звания, предусмотренного по занимаемой должности.Волк также уточнила, что министерство отметило смелые и решительные действия правоохранителей при задержании вооруженного преступника.Сегодня президент России Владимир Путин наградил Калинина Орденом Мужества, а Макарова — медалью "За отличие в охране общественного порядка".Утром в понедельник студент открыл огонь в Пермском государственном национальном исследовательском университете. Шестеро погибли, пострадали 42 человека. Накануне специальный борт МЧС России перевез семь раненых на лечение в Москву.На место происшествия приехал экипаж полка дорожно-патрульной службы. Макаров начал эвакуировать людей, а Калинин вошел в корпус университета и увидел там вооруженного человека. Он атаковал сотрудника правоохранительных органов. В ответ полицейский ранил преступника, после чего обезвредил его и начал оказывать первую помощь.Стрелявший оказал сопротивление при задержании и был ранен, позднее его госпитализировали. По данным регионального Минздрава, он остается в крайне тяжелом состоянии.Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц". Подозреваемому грозит пожизненный срок.

https://ria.ru/20210922/strelba-1751269235.html

https://ria.ru/20210920/strelba-1750998946.html

https://ria.ru/20210921/perm-1751201613.html

пермский край

россия

москва

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стрельба в пермском госуниверситете, общество, пермский край, владимир колокольцев, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ирина волк