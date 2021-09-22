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Пермских полицейских, обезвредивших стрелявшего в вузе, повысили в звании
Пермских полицейских, обезвредивших стрелявшего в вузе, повысили в звании - РИА Новости, 22.09.2021
Пермских полицейских, обезвредивших стрелявшего в вузе, повысили в звании
Глава МВД России Владимир Колокольцев досрочно присвоил очередные специальные звания полицейским, которые проявили героизм при задержании стрелявшего в пермском РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T12:40
2021-09-22T16:09
стрельба в пермском госуниверситете
общество
пермский край
владимир колокольцев
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
россия
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Глава МВД России Владимир Колокольцев досрочно присвоил очередные специальные звания полицейским, которые проявили героизм при задержании стрелявшего в пермском университете студента. Об этом сообщила официальный представитель министерства Ирина Волк.Инспектор первого взвода первой роты первого батальона ДПС ГИБДД УМВД по Перми Константин Калинин стал лейтенантом. Его напарника — старшего инспектора Владимир Макаров — повысили до капитана.Это, как объяснили в ведомстве, на одну ступень выше "специального звания, предусмотренного по занимаемой должности.Волк также уточнила, что министерство отметило смелые и решительные действия правоохранителей при задержании вооруженного преступника.Сегодня президент России Владимир Путин наградил Калинина Орденом Мужества, а Макарова — медалью "За отличие в охране общественного порядка".Утром в понедельник студент открыл огонь в Пермском государственном национальном исследовательском университете. Шестеро погибли, пострадали 42 человека. Накануне специальный борт МЧС России перевез семь раненых на лечение в Москву.На место происшествия приехал экипаж полка дорожно-патрульной службы. Макаров начал эвакуировать людей, а Калинин вошел в корпус университета и увидел там вооруженного человека. Он атаковал сотрудника правоохранительных органов. В ответ полицейский ранил преступника, после чего обезвредил его и начал оказывать первую помощь.Стрелявший оказал сопротивление при задержании и был ранен, позднее его госпитализировали. По данным регионального Минздрава, он остается в крайне тяжелом состоянии.Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц". Подозреваемому грозит пожизненный срок.
https://ria.ru/20210922/strelba-1751269235.html
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стрельба в пермском госуниверситете, общество, пермский край, владимир колокольцев, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ирина волк
12:40 22.09.2021 (обновлено: 16:09 22.09.2021)
 
Пермских полицейских, обезвредивших стрелявшего в вузе, повысили в звании

Глава МВД Колокольцев повысил в звании полицейских, обезвредивших напавшего на вуз в Перми

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкМинистр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев
Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Глава МВД России Владимир Колокольцев досрочно присвоил очередные специальные звания полицейским, которые проявили героизм при задержании стрелявшего в пермском университете студента. Об этом сообщила официальный представитель министерства Ирина Волк.
Инспектор первого взвода первой роты первого батальона ДПС ГИБДД УМВД по Перми Константин Калинин стал лейтенантом. Его напарника — старшего инспектора Владимир Макаров — повысили до капитана.
Константин Калинин и Владимир Макаров - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
Вчера, 12:08
Путин наградил полицейских, которые обезвредили стрелявшего в Перми
Это, как объяснили в ведомстве, на одну ступень выше "специального звания, предусмотренного по занимаемой должности.
Волк также уточнила, что министерство отметило смелые и решительные действия правоохранителей при задержании вооруженного преступника.
Сегодня президент России Владимир Путин наградил Калинина Орденом Мужества, а Макарова — медалью "За отличие в охране общественного порядка".
Предполагаемый стрелок возле Пермского университета. Кадр из видео очевидца
20 сентября, 16:49
"Любимчик семьи": что известно о массовом убийстве в Перми
Утром в понедельник студент открыл огонь в Пермском государственном национальном исследовательском университете. Шестеро погибли, пострадали 42 человека. Накануне специальный борт МЧС России перевез семь раненых на лечение в Москву.
На место происшествия приехал экипаж полка дорожно-патрульной службы. Макаров начал эвакуировать людей, а Калинин вошел в корпус университета и увидел там вооруженного человека. Он атаковал сотрудника правоохранительных органов. В ответ полицейский ранил преступника, после чего обезвредил его и начал оказывать первую помощь.
Стрелявший оказал сопротивление при задержании и был ранен, позднее его госпитализировали. По данным регионального Минздрава, он остается в крайне тяжелом состоянии.
Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц". Подозреваемому грозит пожизненный срок.
Сотрудники правоохранительных органов в здании Пермского государственного национального исследовательского университета, где вооруженный молодой человек открыл стрельбу. Стоп-кадр видео
21 сентября, 19:18
Устроившему стрельбу в Перми студенту ампутировали ногу, сообщил источник
 
Стрельба в Пермском госуниверситетеОбществоПермский крайВладимир КолокольцевМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)РоссияМоскваМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Ирина Волк
 
 
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