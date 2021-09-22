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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210922/murashko-1751362333.html
Мурашко оценил ситуацию с диспансеризацией в России
Мурашко оценил ситуацию с диспансеризацией в России - РИА Новости, 22.09.2021
Мурашко оценил ситуацию с диспансеризацией в России
Диспансеризация в России, несмотря на пандемию, идёт в штатном режиме, за исключением территорий, где отмечается рост заболеваемости коронавирусом, заявил... РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T19:01
2021-09-22T19:01
распространение коронавируса
здоровье - общество
михаил мурашко
россия
коронавирус в россии
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Диспансеризация в России, несмотря на пандемию, идёт в штатном режиме, за исключением территорий, где отмечается рост заболеваемости коронавирусом, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."Несмотря на бремя пандемии, диспансеризация населения в РФ осуществляется в штатном режиме, за исключением тех территорий, где эпидпроцесс имеет тенденцию к росту",- сказал Мурашко в ходе онлайн-выступления в ООН.Он отметил, что с июля 2021 года в России проводится бесплатная углубленная диспансеризация лиц, переболевших новой коронавирусной инфекцией, которую уже прошло на сегодняшний день более 250 тысяч человек.
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здоровье - общество, михаил мурашко, россия, коронавирус в россии
19:01 22.09.2021
 
Мурашко оценил ситуацию с диспансеризацией в России

Мурашко: диспансеризация идет штатно, несмотря на пандемию

© Sputnik / Мурад Оруджев / Перейти в фотобанкМинистр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в Баку
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в Баку - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
© Sputnik / Мурад Оруджев
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Диспансеризация в России, несмотря на пандемию, идёт в штатном режиме, за исключением территорий, где отмечается рост заболеваемости коронавирусом, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"Несмотря на бремя пандемии, диспансеризация населения в РФ осуществляется в штатном режиме, за исключением тех территорий, где эпидпроцесс имеет тенденцию к росту",- сказал Мурашко в ходе онлайн-выступления в ООН.
Он отметил, что с июля 2021 года в России проводится бесплатная углубленная диспансеризация лиц, переболевших новой коронавирусной инфекцией, которую уже прошло на сегодняшний день более 250 тысяч человек.
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на ПМЭФ-2021 - РИА Новости, 1920, 07.09.2021
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Распространение коронавирусаЗдоровье - ОбществоМихаил МурашкоРоссияКоронавирус в России
 
 
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