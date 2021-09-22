https://ria.ru/20210922/murashko-1751362333.html

Мурашко оценил ситуацию с диспансеризацией в России

Мурашко оценил ситуацию с диспансеризацией в России - РИА Новости, 22.09.2021

Мурашко оценил ситуацию с диспансеризацией в России

Диспансеризация в России, несмотря на пандемию, идёт в штатном режиме, за исключением территорий, где отмечается рост заболеваемости коронавирусом, заявил... РИА Новости, 22.09.2021

2021-09-22T19:01

2021-09-22T19:01

2021-09-22T19:01

распространение коронавируса

здоровье - общество

михаил мурашко

россия

коронавирус в россии

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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Диспансеризация в России, несмотря на пандемию, идёт в штатном режиме, за исключением территорий, где отмечается рост заболеваемости коронавирусом, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."Несмотря на бремя пандемии, диспансеризация населения в РФ осуществляется в штатном режиме, за исключением тех территорий, где эпидпроцесс имеет тенденцию к росту",- сказал Мурашко в ходе онлайн-выступления в ООН.Он отметил, что с июля 2021 года в России проводится бесплатная углубленная диспансеризация лиц, переболевших новой коронавирусной инфекцией, которую уже прошло на сегодняшний день более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20210907/smertnost-1749003692.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье - общество, михаил мурашко, россия, коронавирус в россии