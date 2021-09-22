https://ria.ru/20210922/murashko-1751362333.html
Мурашко оценил ситуацию с диспансеризацией в России
Мурашко оценил ситуацию с диспансеризацией в России - РИА Новости, 22.09.2021
Мурашко оценил ситуацию с диспансеризацией в России
Диспансеризация в России, несмотря на пандемию, идёт в штатном режиме, за исключением территорий, где отмечается рост заболеваемости коронавирусом, заявил... РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T19:01
2021-09-22T19:01
2021-09-22T19:01
распространение коронавируса
здоровье - общество
михаил мурашко
россия
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/06/1740129377_0:141:2720:1671_1920x0_80_0_0_fd81036785f5e1a8761423af50012faf.jpg
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Диспансеризация в России, несмотря на пандемию, идёт в штатном режиме, за исключением территорий, где отмечается рост заболеваемости коронавирусом, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."Несмотря на бремя пандемии, диспансеризация населения в РФ осуществляется в штатном режиме, за исключением тех территорий, где эпидпроцесс имеет тенденцию к росту",- сказал Мурашко в ходе онлайн-выступления в ООН.Он отметил, что с июля 2021 года в России проводится бесплатная углубленная диспансеризация лиц, переболевших новой коронавирусной инфекцией, которую уже прошло на сегодняшний день более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20210907/smertnost-1749003692.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/07/0e/1741261404_0:0:3095:2321_1920x0_80_0_0_4b1172bac80d39f4a514648b72f6991e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, михаил мурашко, россия, коронавирус в россии
Мурашко оценил ситуацию с диспансеризацией в России
Мурашко: диспансеризация идет штатно, несмотря на пандемию