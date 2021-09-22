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В Болгарии назвали критику в адрес России "хамской модой"
В Болгарии назвали критику в адрес России "хамской модой" - РИА Новости, 22.09.2021
В Болгарии назвали критику в адрес России "хамской модой"
Член Болгарской академии наук, историк Андрей Пантев негативно высказался о критике в адрес России со стороны стран Запада. РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T13:47
2021-09-22T14:58
в мире
болгария
сша
европа
владимир путин
россия
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В Болгарии рассказали, как хамство в адрес России растит к ней симпатию
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Член Болгарской академии наук, историк Андрей Пантев негативно высказался о критике в адрес России со стороны стран Запада.По словам Пантева, русофобы выдвигают обвинения против России, но при этом не говорят о войнах, в которых она оборонялась в ответ на чью-либо агрессию."Это заставляет нас испытывать симпатии к этой стране", — добавил историк.Пантев выступил в защиту президента России Владимира Путина, заявившего в 2017 году о проникновении славянской письменности на Русь с македонских земель. Тогда с резкой критикой российского лидера выступили множество болгарских политиков."Может, сейчас македонцы и другой народ, но когда-то мы были единой нацией. Мы должны относиться к ним как к младшим братьям", — подчеркнул академик.Также Пантев раскритиковал внешнюю политику Болгарии, указав на ее зависимость от США."Быть самым верным сателлитом Рейха, затем Советского Союза, а теперь объявлять себя самым верным американофилом на юго-востоке Европы — это смешно", — сказал он.Пантев заметил, что в Болгарии все смирились с текущим положением и не пытаются отречься от статуса сателлита.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ&gt;&gt;
https://ria.ru/20210919/voskhischenie-1750735100.html
https://ria.ru/20210904/voyna-1748653595.html
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в мире, болгария, сша, европа, владимир путин, россия
13:47 22.09.2021 (обновлено: 14:58 22.09.2021)
 
В Болгарии назвали критику в адрес России "хамской модой"

Болгарский историк Пантев назвал критику в адрес России "хамской модой"

© Depositphotos / alexF-64София, столица Болгарии
София, столица Болгарии - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
© Depositphotos / alexF-64
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Член Болгарской академии наук, историк Андрей Пантев негативно высказался о критике в адрес России со стороны стран Запада.

"Это такая хамская мода сейчас — упражняться в остротах и критике России. Что бы мы ни говорили, значительная часть человечества, особенно болгары, обрели независимость не только в результате войн, но и благодаря сотрудничеству с Россией", — заявил ученый в беседе с газетой "Дума".

По словам Пантева, русофобы выдвигают обвинения против России, но при этом не говорят о войнах, в которых она оборонялась в ответ на чью-либо агрессию.
"Это заставляет нас испытывать симпатии к этой стране", — добавил историк.
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Пантев выступил в защиту президента России Владимира Путина, заявившего в 2017 году о проникновении славянской письменности на Русь с македонских земель. Тогда с резкой критикой российского лидера выступили множество болгарских политиков.
"Может, сейчас македонцы и другой народ, но когда-то мы были единой нацией. Мы должны относиться к ним как к младшим братьям", — подчеркнул академик.
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Также Пантев раскритиковал внешнюю политику Болгарии, указав на ее зависимость от США.
"Быть самым верным сателлитом Рейха, затем Советского Союза, а теперь объявлять себя самым верным американофилом на юго-востоке Европы — это смешно", — сказал он.
Пантев заметил, что в Болгарии все смирились с текущим положением и не пытаются отречься от статуса сателлита.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ>>
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