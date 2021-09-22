https://ria.ru/20210922/mnogodetnye-1751289933.html

Многодетные семьи Поморья получат маткапитал на третьего и следующих детей

Многодетные семьи Поморья получат маткапитал на третьего и следующих детей - РИА Новости, 22.09.2021

Многодетные семьи Поморья получат маткапитал на третьего и следующих детей

Депутаты областного Собрания одобрили в двух чтениях два законопроекта, направленных на поддержку семей с детьми, сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 22.09.2021

2021-09-22T13:44

2021-09-22T13:44

2021-09-22T13:44

архангельская область

общество

архангельская область

александр цыбульский

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АРХАНГЕЛЬСК, 22 сен – РИА Новости. Депутаты областного Собрания одобрили в двух чтениях два законопроекта, направленных на поддержку семей с детьми, сообщает пресс-служба регионального парламента.С инициативой принятия законопроектов выступил губернатор Архангельской области Александр Цыбульский.Первый законопроект предусматривает выплату с 1 января 2022 года регионального материнского капитала при рождении (усыновлении, принятии на воспитание в приемную семью) третьего и каждого последующего ребенка. Ранее материнский капитал предоставлялся однократно.Пресс-служба напоминает, что при поддержке депутатов областного Собрания с 2020 года размер регионального маткапитала увеличен с 50 до 105 тысяч рублей. С учетом индексации в настоящее время его размер составляет 109 тысяч рублей.Второй законопроект предлагает с 1 января 2022 года увеличить с 10 до 20 тысяч рублей размер единовременного вознаграждения, которым сопровождается вручение специального диплома многодетным семьям "Признательность". Данные средства родители, как правило, используют на образование детей, участие в конкурсах и спортивных соревнованиях. Дипломом "Признательность" награждаются семьи, воспитавшие троих и более детей, до достижения младшим ребенком восьмилетнего возраста, в том числе взявшие на воспитание приемных детей.

https://ria.ru/20210916/ipoteka-1750339594.html

архангельская область

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общество, архангельская область, александр цыбульский