https://ria.ru/20210922/mnogodetnye-1751289933.html
Многодетные семьи Поморья получат маткапитал на третьего и следующих детей
Многодетные семьи Поморья получат маткапитал на третьего и следующих детей - РИА Новости, 22.09.2021
Многодетные семьи Поморья получат маткапитал на третьего и следующих детей
Депутаты областного Собрания одобрили в двух чтениях два законопроекта, направленных на поддержку семей с детьми, сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T13:44
2021-09-22T13:44
2021-09-22T13:44
архангельская область
общество
архангельская область
александр цыбульский
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АРХАНГЕЛЬСК, 22 сен – РИА Новости. Депутаты областного Собрания одобрили в двух чтениях два законопроекта, направленных на поддержку семей с детьми, сообщает пресс-служба регионального парламента.С инициативой принятия законопроектов выступил губернатор Архангельской области Александр Цыбульский.Первый законопроект предусматривает выплату с 1 января 2022 года регионального материнского капитала при рождении (усыновлении, принятии на воспитание в приемную семью) третьего и каждого последующего ребенка. Ранее материнский капитал предоставлялся однократно.Пресс-служба напоминает, что при поддержке депутатов областного Собрания с 2020 года размер регионального маткапитала увеличен с 50 до 105 тысяч рублей. С учетом индексации в настоящее время его размер составляет 109 тысяч рублей.Второй законопроект предлагает с 1 января 2022 года увеличить с 10 до 20 тысяч рублей размер единовременного вознаграждения, которым сопровождается вручение специального диплома многодетным семьям "Признательность". Данные средства родители, как правило, используют на образование детей, участие в конкурсах и спортивных соревнованиях. Дипломом "Признательность" награждаются семьи, воспитавшие троих и более детей, до достижения младшим ребенком восьмилетнего возраста, в том числе взявшие на воспитание приемных детей.
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общество, архангельская область, александр цыбульский
АРХАНГЕЛЬСК, 22 сен – РИА Новости. Депутаты областного Собрания одобрили в двух чтениях два законопроекта, направленных на поддержку семей с детьми, сообщает пресс-служба регионального парламента.
С инициативой принятия законопроектов выступил губернатор Архангельской области Александр Цыбульский
.
Первый законопроект предусматривает выплату с 1 января 2022 года регионального материнского капитала при рождении (усыновлении, принятии на воспитание в приемную семью) третьего и каждого последующего ребенка. Ранее материнский капитал предоставлялся однократно.
Пресс-служба напоминает, что при поддержке депутатов областного Собрания с 2020 года размер регионального маткапитала увеличен с 50 до 105 тысяч рублей. С учетом индексации в настоящее время его размер составляет 109 тысяч рублей.
"За девять лет, с момента введения данной меры поддержки, ее получили более 15 тысяч семей. Важно то, что, в отличие от федерального, региональный материнский капитал семья может потратить на свое усмотрение. Когда решаешь родить еще одного ребенка, эти деньги лишними не будут", – приводит пресс-служба слова председателя областного Собрания Екатерины Прокопьевой.
Второй законопроект предлагает с 1 января 2022 года увеличить с 10 до 20 тысяч рублей размер единовременного вознаграждения, которым сопровождается вручение специального диплома многодетным семьям "Признательность". Данные средства родители, как правило, используют на образование детей, участие в конкурсах и спортивных соревнованиях. Дипломом "Признательность" награждаются семьи, воспитавшие троих и более детей, до достижения младшим ребенком восьмилетнего возраста, в том числе взявшие на воспитание приемных детей.