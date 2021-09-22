Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Космическая обсерватория ГАММА-400 - РИА Новости, 1920, 19.08.2019
Хочу стать космонавтом
https://ria.ru/20210922/mks-1751224415.html
Космонавты на МКС сообщили о появлении запаха в модуле "Звезда"
Космонавты на МКС сообщили о появлении запаха в модуле "Звезда" - РИА Новости, 22.09.2021
Космонавты на МКС сообщили о появлении запаха в модуле "Звезда"
Российские космонавты на борту МКС сообщили о запахе в модуле "Звезда", появившемся при работе системы кондиционирования воздуха (СКВ), следует из переговоров... РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T01:38
2021-09-22T01:50
хочу стать космонавтом
наса
космос - риа наука
центр управления полетами
международная космическая станция (мкс)
земля
тома песке
акихико хосиде
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1a/1742923383_578:809:2518:1900_1920x0_80_0_0_9f8e4c66c3c139efebe432813af15f5d.jpg
МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Российские космонавты на борту МКС сообщили о запахе в модуле "Звезда", появившемся при работе системы кондиционирования воздуха (СКВ), следует из переговоров экипажа с Землей, транслируемых НАСА."Мне кажется, что он стал меньше", — сказал космонавт Олег Новицкий специалисту подмосковного Центра управления полетами, отвечая на вопрос, каков запах в настоящее время.В ответ тот отметил, что сейчас обе системы СКВ отключены, и попросил экипаж протереть салфеткой район возможного места появления запаха для последующего анализа специалистами на Земле, а также при необходимости включить систему очистки воздуха.В ночь на 9 сентября российские космонавты сообщили о сработавшей сигнализации в модуле "Звезда", а также о наличии дыма и запаха сгоревшего пластика или электроники. Они осмотрели запанельное пространство в модуле, но источника дыма не обнаружили, и включили фильтр для очистки воздуха на станции.Позже в "Роскосмосе" подтвердили РИА Новости срабатывание датчика дыма и включение аварийной сигнализации при проведении автоматической подзарядки аккумуляторов.Сейчас на МКС работает 65-я экспедиция в составе россиян Олега Новицкого и Петра Дуброва, американцев Марка Ванде Хая, Шейна Кимброу и Меган Макартур, японца Акихико Хосиде (командир станции) и француза Тома Песке.
https://ria.ru/20210824/mks-1747116311.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210830/mks-1747818152.html
земля
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/07/1a/1742923383_489:489:2492:1991_1920x0_80_0_0_29f38168c5ea6d883558dd667b4021e8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
наса, космос - риа наука, центр управления полетами, международная космическая станция (мкс), земля, тома песке, акихико хосиде, шейн кимброу
01:38 22.09.2021 (обновлено: 01:50 22.09.2021)
 
Космонавты на МКС сообщили о появлении запаха в модуле "Звезда"

Космонавты на МКС сообщили о появлении запаха в российском модуле "Звезда"

CC BY 2.0 / Roscosmos / NASA / МКСМеждународная космическая станция
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
CC BY 2.0 / Roscosmos / NASA / МКС
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Российские космонавты на борту МКС сообщили о запахе в модуле "Звезда", появившемся при работе системы кондиционирования воздуха (СКВ), следует из переговоров экипажа с Землей, транслируемых НАСА.
"Мне кажется, что он стал меньше", — сказал космонавт Олег Новицкий специалисту подмосковного Центра управления полетами, отвечая на вопрос, каков запах в настоящее время.
В ответ тот отметил, что сейчас обе системы СКВ отключены, и попросил экипаж протереть салфеткой район возможного места появления запаха для последующего анализа специалистами на Земле, а также при необходимости включить систему очистки воздуха.
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
24 августа, 22:12
Рогозин прокомментировал появление "дырки" на борту МКС
В ночь на 9 сентября российские космонавты сообщили о сработавшей сигнализации в модуле "Звезда", а также о наличии дыма и запаха сгоревшего пластика или электроники. Они осмотрели запанельное пространство в модуле, но источника дыма не обнаружили, и включили фильтр для очистки воздуха на станции.
Позже в "Роскосмосе" подтвердили РИА Новости срабатывание датчика дыма и включение аварийной сигнализации при проведении автоматической подзарядки аккумуляторов.
Сейчас на МКС работает 65-я экспедиция в составе россиян Олега Новицкого и Петра Дуброва, американцев Марка Ванде Хая, Шейна Кимброу и Меган Макартур, японца Акихико Хосиде (командир станции) и француза Тома Песке.
Запуск корабля Ю.А. Гагарин (Союз МС-18) к МКС. Кадр видео
30 августа, 12:59В России
В РКК "Энергия" назвали работу МКС после 2025 года "русской рулеткой"
 
Хочу стать космонавтомНАСАКосмос - РИА НаукаЦентр управления полетамиМеждународная космическая станция (МКС)ЗемляТома ПескеАкихико ХосидеШейн Кимброу
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:51Небензя назвал актуальной идею саммита пятерки СБ ООН
05:49Лондон призовет Россию и КНР к координированному подходу по Афганистану
05:48В Совбезе ООН не обсуждают вопрос снятия санкций с талибов
05:41Лишь каждый третий россиянин делает сбережения
05:40"Единая Россия" победила на выборах в томскую облдуму
05:36Источник: руководство таможенного поста в Приморье подозревают в коррупции
05:29Мясников назвал четыре предвестника инсульта
05:16В МВД Якутии прокомментировали инцидент со страйкбольным пистолетом у школы
05:12Во Владивостоке полицейский на служебной машине насмерть сбил женщину
05:10В США назвали Россию главной военной угрозой
05:07Россияне рассказали, какую зарплату считают достойной
05:04Глава минздрава Бразилии, прибывший в ООН, заболел COVID-19
04:15Не только для зрения. Какие грибы имеют лечебные свойства
04:15Пушков назвал условие для "войны" между Россией и Евросоюзом
04:10"Единая Россия" победила на выборах на Сахалине
03:45Россияне смогут бесплатно отправить в космос свои имена
03:45Эсеры набрали на выборах в Госдуму в Приамурье меньше, чем "Новые люди"
03:37В России создают умный автомат
03:29Джонсон и Байден согласовали подход по России и Китаю
03:24Студент, которого приняли за стрелявшего в Перми, рассказал о нападении
Лента новостейМолния