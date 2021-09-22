https://ria.ru/20210922/mks-1751224415.html
Космонавты на МКС сообщили о появлении запаха в модуле "Звезда"
Космонавты на МКС сообщили о появлении запаха в модуле "Звезда" - РИА Новости, 22.09.2021
Космонавты на МКС сообщили о появлении запаха в модуле "Звезда"
Российские космонавты на борту МКС сообщили о запахе в модуле "Звезда", появившемся при работе системы кондиционирования воздуха (СКВ), следует из переговоров... РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T01:38
2021-09-22T01:38
2021-09-22T01:50
хочу стать космонавтом
наса
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центр управления полетами
международная космическая станция (мкс)
земля
тома песке
акихико хосиде
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Российские космонавты на борту МКС сообщили о запахе в модуле "Звезда", появившемся при работе системы кондиционирования воздуха (СКВ), следует из переговоров экипажа с Землей, транслируемых НАСА."Мне кажется, что он стал меньше", — сказал космонавт Олег Новицкий специалисту подмосковного Центра управления полетами, отвечая на вопрос, каков запах в настоящее время.В ответ тот отметил, что сейчас обе системы СКВ отключены, и попросил экипаж протереть салфеткой район возможного места появления запаха для последующего анализа специалистами на Земле, а также при необходимости включить систему очистки воздуха.В ночь на 9 сентября российские космонавты сообщили о сработавшей сигнализации в модуле "Звезда", а также о наличии дыма и запаха сгоревшего пластика или электроники. Они осмотрели запанельное пространство в модуле, но источника дыма не обнаружили, и включили фильтр для очистки воздуха на станции.Позже в "Роскосмосе" подтвердили РИА Новости срабатывание датчика дыма и включение аварийной сигнализации при проведении автоматической подзарядки аккумуляторов.Сейчас на МКС работает 65-я экспедиция в составе россиян Олега Новицкого и Петра Дуброва, американцев Марка Ванде Хая, Шейна Кимброу и Меган Макартур, японца Акихико Хосиде (командир станции) и француза Тома Песке.
https://ria.ru/20210824/mks-1747116311.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210830/mks-1747818152.html
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наса, космос - риа наука, центр управления полетами, международная космическая станция (мкс), земля, тома песке, акихико хосиде, шейн кимброу
01:38 22.09.2021 (обновлено: 01:50 22.09.2021)
Космонавты на МКС сообщили о появлении запаха в модуле "Звезда"
Космонавты на МКС сообщили о появлении запаха в российском модуле "Звезда"