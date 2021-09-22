https://ria.ru/20210922/mks-1751224415.html

Космонавты на МКС сообщили о появлении запаха в модуле "Звезда"

Космонавты на МКС сообщили о появлении запаха в модуле "Звезда" - РИА Новости, 22.09.2021

Космонавты на МКС сообщили о появлении запаха в модуле "Звезда"

Российские космонавты на борту МКС сообщили о запахе в модуле "Звезда", появившемся при работе системы кондиционирования воздуха (СКВ), следует из переговоров... РИА Новости, 22.09.2021

2021-09-22T01:38

2021-09-22T01:38

2021-09-22T01:50

хочу стать космонавтом

наса

космос - риа наука

центр управления полетами

международная космическая станция (мкс)

земля

тома песке

акихико хосиде

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1a/1742923383_578:809:2518:1900_1920x0_80_0_0_9f8e4c66c3c139efebe432813af15f5d.jpg

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Российские космонавты на борту МКС сообщили о запахе в модуле "Звезда", появившемся при работе системы кондиционирования воздуха (СКВ), следует из переговоров экипажа с Землей, транслируемых НАСА."Мне кажется, что он стал меньше", — сказал космонавт Олег Новицкий специалисту подмосковного Центра управления полетами, отвечая на вопрос, каков запах в настоящее время.В ответ тот отметил, что сейчас обе системы СКВ отключены, и попросил экипаж протереть салфеткой район возможного места появления запаха для последующего анализа специалистами на Земле, а также при необходимости включить систему очистки воздуха.В ночь на 9 сентября российские космонавты сообщили о сработавшей сигнализации в модуле "Звезда", а также о наличии дыма и запаха сгоревшего пластика или электроники. Они осмотрели запанельное пространство в модуле, но источника дыма не обнаружили, и включили фильтр для очистки воздуха на станции.Позже в "Роскосмосе" подтвердили РИА Новости срабатывание датчика дыма и включение аварийной сигнализации при проведении автоматической подзарядки аккумуляторов.Сейчас на МКС работает 65-я экспедиция в составе россиян Олега Новицкого и Петра Дуброва, американцев Марка Ванде Хая, Шейна Кимброу и Меган Макартур, японца Акихико Хосиде (командир станции) и француза Тома Песке.

https://ria.ru/20210824/mks-1747116311.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210830/mks-1747818152.html

земля

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

наса, космос - риа наука, центр управления полетами, международная космическая станция (мкс), земля, тома песке, акихико хосиде, шейн кимброу