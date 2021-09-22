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Минск заявил, что польские силовики выбросили на границу избитого мигранта
Минск заявил, что польские силовики выбросили на границу избитого мигранта - РИА Новости, 22.09.2021
Минск заявил, что польские силовики выбросили на границу избитого мигранта
Поляки привезли на границу с Белоруссией избитого мигранта из Ирака, об этом сообщили в Минске. РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T09:49
2021-09-22T11:07
в мире
белоруссия
минск
латвия
польша
евросоюз
александр лукашенко
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МИНСК, 22 сен — РИА Новости. Поляки привезли на границу с Белоруссией избитого мигранта из Ирака, об этом сообщили в Минске.Наряд заставы "Тушемля" 21 сентября нашел в Свислочском районе иностранца "с признаками физического насилия", он был без сознания."В это же время на сопредельной стороне польские силовики невозмутимо наблюдали за происходящим", — добавил комитет.Прибывшие на место врачи осмотрели его и заявили, что мужчина с признаками переохлаждения находится в коме. При себе у беженца был иракский паспорт и отрицательный ПЦР-тест польского медучреждения.Из записей в карте неотложной помощи следует, что за день до этого польские пограничники обнаружили молодого человека в дачном доме и показали его специалистам. Иностранец находился в шоковом состоянии, он жаловался на боли в ноге и кровоточащие повреждения от колючей проволоки. Несмотря на состояние мигранта, врачи дали ему обезболивающее и не стали его госпитализировать.Кроме того, польские силовики не предоставили медикам документы беженца для "фиксации состояния личных данных"."В дальнейшем силовики сопредельной стороны просто выбросили человека в таком состоянии на линии границы с Беларусью. Пострадавший доставлен в Свислочскую центральную районную больницу. Гражданин Ирака пришел в сознание, ему оказывается необходимая медпомощь", — заключили в белорусском ведомстве.В последнее время Литва, Латвия и Польша заявляют о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией. Глава республики Александр Лукашенко заявлял, что Минск больше не будет сдерживать поток беженцев в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил".Белорусские пограничники неоднократно заявляли, что Варшава, Вильнюс и Рига насильственно выдворяют нелегалов на территорию республики.
https://ria.ru/20210915/migranty-1750153742.html
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в мире, белоруссия, минск, латвия, польша, евросоюз, александр лукашенко
09:49 22.09.2021 (обновлено: 11:07 22.09.2021)
 
Минск заявил, что польские силовики выбросили на границу избитого мигранта

Госпогранкомитет Белоруссии: польские силовики выбросили на границу избитого мигранта

© REUTERS / Kacper PempelПольские пограничники на границе Белоруссии и Польши в районе села Уснарз Горный, Польша
Польские пограничники на границе Белоруссии и Польши в районе села Уснарз Горный, Польша - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
© REUTERS / Kacper Pempel
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МИНСК, 22 сен — РИА Новости. Поляки привезли на границу с Белоруссией избитого мигранта из Ирака, об этом сообщили в Минске.

"Силовики сопредельных стран применяют новую тактику незаконного выдворения беженцев", — пояснили в Государственном пограничном комитете Белоруссии.

Наряд заставы "Тушемля" 21 сентября нашел в Свислочском районе иностранца "с признаками физического насилия", он был без сознания.
"В это же время на сопредельной стороне польские силовики невозмутимо наблюдали за происходящим", — добавил комитет.
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Прибывшие на место врачи осмотрели его и заявили, что мужчина с признаками переохлаждения находится в коме. При себе у беженца был иракский паспорт и отрицательный ПЦР-тест польского медучреждения.
Из записей в карте неотложной помощи следует, что за день до этого польские пограничники обнаружили молодого человека в дачном доме и показали его специалистам. Иностранец находился в шоковом состоянии, он жаловался на боли в ноге и кровоточащие повреждения от колючей проволоки. Несмотря на состояние мигранта, врачи дали ему обезболивающее и не стали его госпитализировать.
Кроме того, польские силовики не предоставили медикам документы беженца для "фиксации состояния личных данных".
"В дальнейшем силовики сопредельной стороны просто выбросили человека в таком состоянии на линии границы с Беларусью. Пострадавший доставлен в Свислочскую центральную районную больницу. Гражданин Ирака пришел в сознание, ему оказывается необходимая медпомощь", — заключили в белорусском ведомстве.
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Белорусские пограничники неоднократно заявляли, что Варшава, Вильнюс и Рига насильственно выдворяют нелегалов на территорию республики.
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