https://ria.ru/20210922/migrant-1751242616.html

Минск заявил, что польские силовики выбросили на границу избитого мигранта

Минск заявил, что польские силовики выбросили на границу избитого мигранта - РИА Новости, 22.09.2021

Минск заявил, что польские силовики выбросили на границу избитого мигранта

Поляки привезли на границу с Белоруссией избитого мигранта из Ирака, об этом сообщили в Минске. РИА Новости, 22.09.2021

2021-09-22T09:49

2021-09-22T09:49

2021-09-22T11:07

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МИНСК, 22 сен — РИА Новости. Поляки привезли на границу с Белоруссией избитого мигранта из Ирака, об этом сообщили в Минске.Наряд заставы "Тушемля" 21 сентября нашел в Свислочском районе иностранца "с признаками физического насилия", он был без сознания."В это же время на сопредельной стороне польские силовики невозмутимо наблюдали за происходящим", — добавил комитет.Прибывшие на место врачи осмотрели его и заявили, что мужчина с признаками переохлаждения находится в коме. При себе у беженца был иракский паспорт и отрицательный ПЦР-тест польского медучреждения.Из записей в карте неотложной помощи следует, что за день до этого польские пограничники обнаружили молодого человека в дачном доме и показали его специалистам. Иностранец находился в шоковом состоянии, он жаловался на боли в ноге и кровоточащие повреждения от колючей проволоки. Несмотря на состояние мигранта, врачи дали ему обезболивающее и не стали его госпитализировать.Кроме того, польские силовики не предоставили медикам документы беженца для "фиксации состояния личных данных"."В дальнейшем силовики сопредельной стороны просто выбросили человека в таком состоянии на линии границы с Беларусью. Пострадавший доставлен в Свислочскую центральную районную больницу. Гражданин Ирака пришел в сознание, ему оказывается необходимая медпомощь", — заключили в белорусском ведомстве.В последнее время Литва, Латвия и Польша заявляют о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией. Глава республики Александр Лукашенко заявлял, что Минск больше не будет сдерживать поток беженцев в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил".Белорусские пограничники неоднократно заявляли, что Варшава, Вильнюс и Рига насильственно выдворяют нелегалов на территорию республики.

https://ria.ru/20210915/migranty-1750153742.html

https://ria.ru/20210913/migranty-1749849337.html

https://ria.ru/20210903/migranty-1748476617.html

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латвия

польша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, белоруссия, минск, латвия, польша, евросоюз, александр лукашенко