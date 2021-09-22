Подросток страдает и шутит в новом драмеди Наталии Мещаниновой
© Изображение предоставлено пресс-службой KIONСериал "Пингвины моей мамы"
© Изображение предоставлено пресс-службой KION
МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. В Сети появился трейлер сериала "Пингвины моей мамы" Наталии Мещаниновой, сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра KION. Ролик опубликован на странице сервиса в YouTube.
© Изображение предоставлено пресс-службой KIONСериал "Пингвины моей мамы"
1 из 3
Сериал "Пингвины моей мамы"
© Изображение предоставлено пресс-службой KION
© Изображение предоставлено пресс-службой KIONСериал "Пингвины моей мамы"
2 из 3
Сериал "Пингвины моей мамы"
© Изображение предоставлено пресс-службой KION
© Фото предоставлено пресс-службой KIONСъемки сериала "Пингвины моей мамы"
3 из 3
Съемки сериала "Пингвины моей мамы"
© Фото предоставлено пресс-службой KION
1 из 3
Сериал "Пингвины моей мамы"
© Изображение предоставлено пресс-службой KION
2 из 3
Сериал "Пингвины моей мамы"
© Изображение предоставлено пресс-службой KION
3 из 3
Съемки сериала "Пингвины моей мамы"
© Фото предоставлено пресс-службой KION
Главный герой драмеди — 15-летний парень Гоша. Его родители уже усыновили троих детей и планируют взять в семью четвертого приемного ребенка. О проблемах родного сына, как считает сам Гоша, они особо не задумываются. Над парнем издеваются в школе, он переживает из-за несчастной любви, да и новоиспеченные родственники друг с другом не ладят.
О своих чувствах и о том, что творится у него дома, Гоша решает рассказать со сцены. Он пытается стать стендап-комиком. За его выступлениями на YouTube следят родители и одноклассники.
В сериале снимались Макар Хлебников, Алексей Агранович, Александра Урсуляк, Надежда Иванова, Павел Попов и другие.
© Фото предоставлено пресс-службой KIONСъемки сериала "Пингвины моей мамы"
1 из 3
Съемки сериала "Пингвины моей мамы"
© Фото предоставлено пресс-службой KION
© Фото предоставлено пресс-службой KIONСъемки сериала "Пингвины моей мамы"
2 из 3
Съемки сериала "Пингвины моей мамы"
© Фото предоставлено пресс-службой KION
© Фото предоставлено пресс-службой KIONСъемки сериала "Пингвины моей мамы"
3 из 3
Съемки сериала "Пингвины моей мамы"
© Фото предоставлено пресс-службой KION
1 из 3
Съемки сериала "Пингвины моей мамы"
© Фото предоставлено пресс-службой KION
2 из 3
Съемки сериала "Пингвины моей мамы"
© Фото предоставлено пресс-службой KION
3 из 3
Съемки сериала "Пингвины моей мамы"
© Фото предоставлено пресс-службой KION
Наталия Мещанинова — ученица документалиста Марины Разбежкиной. В игровом кино она дебютировала как сорежиссер сериала Валерии Гай Германики "Школа". В 2014 в конкурс "Кинотавра" попал ее полнометражный фильм "Комбинат "Надежда". В 2019 картина Мещаниновой "Сердце мира" выиграла на этом фестивале Гран-при.
Также она написала сценарии фильма "Аритмия" и сериала "Шторм" Бориса Хлебникова.
Премьера проекта "Пингвины моей мамы" состоится 6 октября в онлайн-кинотеатре KION.