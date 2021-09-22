https://ria.ru/20210922/meschaninova-1751124495.html

Подросток страдает и шутит в новом драмеди Наталии Мещаниновой

Подросток страдает и шутит в новом драмеди Наталии Мещаниновой - РИА Новости, 22.09.2021

Подросток страдает и шутит в новом драмеди Наталии Мещаниновой

В Сети появился трейлер сериала "Пингвины моей мамы" Наталии Мещаниновой, сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра KION. Ролик опубликован на странице сервиса в... РИА Новости, 22.09.2021

2021-09-22T01:32

2021-09-22T01:32

2021-09-22T01:32

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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. В Сети появился трейлер сериала "Пингвины моей мамы" Наталии Мещаниновой, сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра KION. Ролик опубликован на странице сервиса в YouTube.Главный герой драмеди — 15-летний парень Гоша. Его родители уже усыновили троих детей и планируют взять в семью четвертого приемного ребенка. О проблемах родного сына, как считает сам Гоша, они особо не задумываются. Над парнем издеваются в школе, он переживает из-за несчастной любви, да и новоиспеченные родственники друг с другом не ладят. О своих чувствах и о том, что творится у него дома, Гоша решает рассказать со сцены. Он пытается стать стендап-комиком. За его выступлениями на YouTube следят родители и одноклассники. В сериале снимались Макар Хлебников, Алексей Агранович, Александра Урсуляк, Надежда Иванова, Павел Попов и другие.Наталия Мещанинова — ученица документалиста Марины Разбежкиной. В игровом кино она дебютировала как сорежиссер сериала Валерии Гай Германики "Школа". В 2014 в конкурс "Кинотавра" попал ее полнометражный фильм "Комбинат "Надежда". В 2019 картина Мещаниновой "Сердце мира" выиграла на этом фестивале Гран-при. Также она написала сценарии фильма "Аритмия" и сериала "Шторм" Бориса Хлебникова. Премьера проекта "Пингвины моей мамы" состоится 6 октября в онлайн-кинотеатре KION.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, борис хлебников, надежда иванова, игорь мишин, новости культуры, youtube, марина разбежкина, валерия гай германика (дудинская), алексей агранович, кино и сериалы