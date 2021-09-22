https://ria.ru/20210922/mediki-1751306845.html

Правительство направит средства на допвыплаты медикам, заболевшим COVID-19

Правительство направит средства на допвыплаты медикам, заболевшим COVID-19 - РИА Новости, 22.09.2021

Правительство направит средства на допвыплаты медикам, заболевшим COVID-19

Правительство выделило более 2,9 миллиарда рублей на единовременные страховые выплаты врачам, которые заразились коронавирусом. РИА Новости, 22.09.2021

2021-09-22T15:01

2021-09-22T15:01

2021-09-22T16:32

общество

михаил мишустин

здоровье - общество

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распространение коронавируса

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коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Правительство выделило более 2,9 миллиарда рублей на единовременные страховые выплаты врачам, которые заразились коронавирусом. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, оно опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.Средства поступят Министерству финансов из резервного фонда правительства, а потом в бюджет Фонда социального страхования.Там также указали, что это решение принято в соответствии с указом президента России.Согласно документу, для работников здравоохранения в случае осложнений от коронавируса и получения инвалидности предусмотрены выплаты от 630 тысяч до двух миллионов рублей. Если отклонения не привели к недееспособности, то заболевший получит свыше 68,8 тысячи рублей.В случае смерти компенсация составит более 2,7 миллиона рублей.Врачам также положены выплаты за оказание помощи больным COVID-19. Для тех, кто непосредственно работает с пациентами, она составляет 80 тысяч рублей в месяц, для, среднего медицинского персонала — 50 тысяч рублей, для младшего медперсонала — 25 тысяч рублей в месяц. Работники скорой помощи получают доплату в 50 тысяч рублей в месяц.

https://ria.ru/20210902/vyplaty-1748274781.html

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2021

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