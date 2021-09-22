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Правительство направит средства на допвыплаты медикам, заболевшим COVID-19
Правительство направит средства на допвыплаты медикам, заболевшим COVID-19 - РИА Новости, 22.09.2021
Правительство направит средства на допвыплаты медикам, заболевшим COVID-19
Правительство выделило более 2,9 миллиарда рублей на единовременные страховые выплаты врачам, которые заразились коронавирусом. РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T15:01
2021-09-22T15:01
2021-09-22T16:32
общество
михаил мишустин
здоровье - общество
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коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Правительство выделило более 2,9 миллиарда рублей на единовременные страховые выплаты врачам, которые заразились коронавирусом. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, оно опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.Средства поступят Министерству финансов из резервного фонда правительства, а потом в бюджет Фонда социального страхования.Там также указали, что это решение принято в соответствии с указом президента России.Согласно документу, для работников здравоохранения в случае осложнений от коронавируса и получения инвалидности предусмотрены выплаты от 630 тысяч до двух миллионов рублей. Если отклонения не привели к недееспособности, то заболевший получит свыше 68,8 тысячи рублей.В случае смерти компенсация составит более 2,7 миллиона рублей.Врачам также положены выплаты за оказание помощи больным COVID-19. Для тех, кто непосредственно работает с пациентами, она составляет 80 тысяч рублей в месяц, для, среднего медицинского персонала — 50 тысяч рублей, для младшего медперсонала — 25 тысяч рублей в месяц. Работники скорой помощи получают доплату в 50 тысяч рублей в месяц.
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общество, михаил мишустин, здоровье - общество, россия, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
15:01 22.09.2021 (обновлено: 16:32 22.09.2021)
Правительство направит средства на допвыплаты медикам, заболевшим COVID-19
Правительство выделит более 2,9 миллиарда рублей на допвыплаты заболевшим COVID-19 медикам
МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Правительство выделило более 2,9 миллиарда рублей на единовременные страховые выплаты врачам, которые заразились коронавирусом.
Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, оно опубликовано
на официальном интернет-портале правовой информации.
Средства поступят Министерству финансов из резервного фонда правительства, а потом в бюджет Фонда социального страхования.
Там также указали, что это решение принято в соответствии с указом президента России.
Согласно документу, для работников здравоохранения в случае осложнений от коронавируса и получения инвалидности предусмотрены выплаты от 630 тысяч до двух миллионов рублей. Если отклонения не привели к недееспособности, то заболевший получит свыше 68,8 тысячи рублей.
В случае смерти компенсация составит более 2,7 миллиона рублей.
Врачам также положены выплаты за оказание помощи больным COVID-19. Для тех, кто непосредственно работает с пациентами, она составляет 80 тысяч рублей в месяц, для, среднего медицинского персонала — 50 тысяч рублей, для младшего медперсонала — 25 тысяч рублей в месяц. Работники скорой помощи получают доплату в 50 тысяч рублей в месяц.