https://ria.ru/20210922/maya-1751155635.html

Ученые выяснили, зачем майя построили одну из своих пирамид в Сальвадоре

Ученые выяснили, зачем майя построили одну из своих пирамид в Сальвадоре - РИА Новости, 22.09.2021

Ученые выяснили, зачем майя построили одну из своих пирамид в Сальвадоре

Ученые выяснили, зачем майя построили одну из своих пирамид на территории нынешнего Сальвадора, сообщает Daily Mail со ссылкой на статью Акиры Итикавы в журнале РИА Новости, 22.09.2021

2021-09-22T06:49

2021-09-22T06:49

2021-09-22T17:21

культура

сальвадор

археология

новости культуры

цивилизация майя

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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Ученые выяснили, зачем майя построили одну из своих пирамид на территории нынешнего Сальвадора, сообщает Daily Mail со ссылкой на статью Акиры Итикавы в журнале Antiquity. По мнению исследователя, пирамида в древнем городе Сан-Андрес в долине Сапотитан была возведена в ответ на случившуюся там катастрофу. В 539 году произошло извержение вулкана Илопанго. Оно стало крупнейшем в Центральной Америке за последние десять тысяч лет. Ранее считалось, что близлежащие земли были заброшены и потребовалось много времени, чтобы пострадавшие районы вновь были заселены. Однако Итикава настаивает на том, что представители народа майя туда вернулись быстро. Возведение пирамиды примерно в 40 километрах от вулкана началось уже через пять-тридцать лет после стихийного бедствия и продлилось 80 лет. Она стала самым большим сооружением в долине, строение высотой 13 метров стоит на семиметровой платформе, его объем около 33 тысяч кубических метров. Как материал использовались миллионы тонн лавы.Итикава указывает на то, что места, подобные вулкану Илопанго, в мезоамериканском мировоззрении считались священными. Также ученый предполагает, что строительство могло объединить выживших после извержения и тех, кто прибыл в регион из других районов. Помогло оно, вероятно, и правителям майя укрепить свой статус и власть после произошедшей трагедии. "Резкие изменения окружающей среды — одна из проблем, с которым столкнулось современное общество. Такие места, как Сан-Андрес, могут многое рассказать нам о креативности, инновациях, адаптации, устойчивости и уязвимости перед лицом подобных событий", — считает Итикава. Цивилизация майя процветала в Центральной Америке почти три тысячи лет и достигла своего пика в 250-900 годы нашей эры. Ее представители разработали методы ведения сельского хозяйства, календарь, а также математическую и астрономическую системы. Известны майя и благодаря своим письменности, искусству и архитектуре.

https://ria.ru/20210918/mozaika-1750391214.html

https://ria.ru/20210920/peschera-1750291470.html

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сальвадор, археология, новости культуры, цивилизация майя, центральная америка