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В Москве выписывать штраф за нарушение масочного режима будут электронно
В Москве выписывать штраф за нарушение масочного режима будут электронно - РИА Новости, 22.09.2021
В Москве выписывать штраф за нарушение масочного режима будут электронно
Контролеры общественного транспорта Москвы перешли на автоматизированную систему оформления постановлений, в том числе за нарушение масочного режима, это... РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T12:23
2021-09-22T12:23
2021-09-22T12:23
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Контролеры общественного транспорта Москвы перешли на автоматизированную систему оформления постановлений, в том числе за нарушение масочного режима, это позволит сократить время оформления постановлений в 4 раза, сообщили РИА Новости в ГКУ "Организатор перевозок"."Мы начали оформление постановлений в электронном формате. Это позволит ускорить подготовку документа в четыре раза и не задерживать пассажиров более пяти минут", - привели в учреждении слова его руководителя Владислава Султанова.Он пояснил, что автоматизация позволит избавиться от бумажных бланков и перейти на компактные квитанции.Кроме того, ожидается, что электронные постановления позволят избежать ошибок, вызванных "человеческим фактором", и обеспечат оперативную передачу данных в государственную информационную систему.Ранее Султанов сообщил РИА Новости, что с начала сентября на московском транспорте выявили более 27 тысяч нарушений масочного режима.
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общество, москва, здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
В Москве выписывать штраф за нарушение масочного режима будут электронно
В Москве постановления за отсутствие маски в транспорте будут оформлять в электронном виде
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости.
Контролеры общественного транспорта Москвы
перешли на автоматизированную систему оформления постановлений, в том числе за нарушение масочного режима, это позволит сократить время оформления постановлений в 4 раза, сообщили РИА Новости в ГКУ "Организатор перевозок".
"Мы начали оформление постановлений в электронном формате. Это позволит ускорить подготовку документа в четыре раза и не задерживать пассажиров более пяти минут", - привели в учреждении слова его руководителя Владислава Султанова.
Он пояснил, что автоматизация позволит избавиться от бумажных бланков и перейти на компактные квитанции.
Кроме того, ожидается, что электронные постановления позволят избежать ошибок, вызванных "человеческим фактором", и обеспечат оперативную передачу данных в государственную информационную систему.
Ранее Султанов сообщил РИА Новости, что с начала сентября на московском транспорте выявили более 27 тысяч нарушений масочного режима.