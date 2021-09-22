https://ria.ru/20210922/manipulyatsiya-1751328121.html

В МИД назвали произволом отказ США выдать визу Слуцкому

В МИД назвали произволом отказ США выдать визу Слуцкому - РИА Новости, 22.09.2021

В МИД назвали произволом отказ США выдать визу Слуцкому

МИД России обвинил США в злоупотреблении привилегиями, манипуляциях и давлении на другие страны после отказа предоставить визу председателю комитета Госдумы по... РИА Новости, 22.09.2021

2021-09-22T16:45

2021-09-22T16:45

2021-09-22T19:54

сша

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

россия

в мире

вашингтон (город)

оон

генеральная ассамблея оон

леонид слуцкий (политик)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/152970/95/1529709518_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_99a4b15c3a92c468e44c70014f51ad10.jpg

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. МИД России обвинил США в злоупотреблении привилегиями, манипуляциях и давлении на другие страны после отказа предоставить визу председателю комитета Госдумы по международным делам Леониду Слуцкому для участия в сессии Генеральной Ассамблеи ООН.Ранее депутат рассказал РИА Новости, что не поедет на сессию, так как США не выдали ему визу. Он должен был отправиться в Нью-Йорк в соответствии с распоряжением президента России в составе делегации. Основная ее часть отбыла в Нью-Йорк 21 сентября в первой половине дня. В американской дипмиссии отказались комментировать эту ситуацию, добавив, что рассмотрение визовых запросов — конфиденциальный процесс."Налицо грубейший произвол и абсолютно неприемлемое нарушение международного права, которое, разумеется, не может и не будет оставаться без должной реакции", — сообщило российское внешнеполитическое ведомство.В министерстве назвали недопустимыми действия США, которые самовольно определяют, кто может участвовать в мероприятиях под эгидой ООН, а кому доступ туда закрыт.Ранее американское представительство из-за ответных мер России на санкции объявило о прекращении обработки заявок на выдачу неиммиграционных виз с 12 мая. Исключение должны были составить дипломатические поездки.Москва потребовала от Вашингтона не нанимать россиян на работу в качестве ответной меры на очередные санкции, которые США ввели в апреле. Тогда под ограничения попали 32 физических лица и объединения. Санкции также запретили американским финансовым учреждениям покупать при первичном размещении российские гособлигации после 14 июня. Кроме того, Вашингтон заявил о высылке из страны десяти сотрудников российской дипмиссии. В МИД отметили, что санкционный курс США не отвечает интересам народов двух стран.Ответ России на санкции состоял как из зеркальных, так и ассиметричных мер. В частности, Москва приняла решение денонсировать соглашение о поездках американских дипломатов за пределы мест их базирования, а также запретить россиянам и гражданам третьих стран устраиваться на работу в американские представительства. Кроме того, Россия внесла США (наряду с Чехией) в список недружественных государств, которым запрещено нанимать на работу граждан третьих стран.В конце августа в МИД заявили, что американское посольство фактически приостановило выдачу виз.

https://ria.ru/20210917/zakharova-1750524945.html

https://ria.ru/20210825/viza-1747256328.html

сша

россия

вашингтон (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, в мире, вашингтон (город), оон, генеральная ассамблея оон, леонид слуцкий (политик)