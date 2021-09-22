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В МИД назвали произволом отказ США выдать визу Слуцкому
В МИД назвали произволом отказ США выдать визу Слуцкому - РИА Новости, 22.09.2021
В МИД назвали произволом отказ США выдать визу Слуцкому
МИД России обвинил США в злоупотреблении привилегиями, манипуляциях и давлении на другие страны после отказа предоставить визу председателю комитета Госдумы по... РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T16:45
2021-09-22T19:54
сша
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
россия
в мире
вашингтон (город)
оон
генеральная ассамблея оон
леонид слуцкий (политик)
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. МИД России обвинил США в злоупотреблении привилегиями, манипуляциях и давлении на другие страны после отказа предоставить визу председателю комитета Госдумы по международным делам Леониду Слуцкому для участия в сессии Генеральной Ассамблеи ООН.Ранее депутат рассказал РИА Новости, что не поедет на сессию, так как США не выдали ему визу. Он должен был отправиться в Нью-Йорк в соответствии с распоряжением президента России в составе делегации. Основная ее часть отбыла в Нью-Йорк 21 сентября в первой половине дня. В американской дипмиссии отказались комментировать эту ситуацию, добавив, что рассмотрение визовых запросов — конфиденциальный процесс."Налицо грубейший произвол и абсолютно неприемлемое нарушение международного права, которое, разумеется, не может и не будет оставаться без должной реакции", — сообщило российское внешнеполитическое ведомство.В министерстве назвали недопустимыми действия США, которые самовольно определяют, кто может участвовать в мероприятиях под эгидой ООН, а кому доступ туда закрыт.Ранее американское представительство из-за ответных мер России на санкции объявило о прекращении обработки заявок на выдачу неиммиграционных виз с 12 мая. Исключение должны были составить дипломатические поездки.Москва потребовала от Вашингтона не нанимать россиян на работу в качестве ответной меры на очередные санкции, которые США ввели в апреле. Тогда под ограничения попали 32 физических лица и объединения. Санкции также запретили американским финансовым учреждениям покупать при первичном размещении российские гособлигации после 14 июня. Кроме того, Вашингтон заявил о высылке из страны десяти сотрудников российской дипмиссии. В МИД отметили, что санкционный курс США не отвечает интересам народов двух стран.Ответ России на санкции состоял как из зеркальных, так и ассиметричных мер. В частности, Москва приняла решение денонсировать соглашение о поездках американских дипломатов за пределы мест их базирования, а также запретить россиянам и гражданам третьих стран устраиваться на работу в американские представительства. Кроме того, Россия внесла США (наряду с Чехией) в список недружественных государств, которым запрещено нанимать на работу граждан третьих стран.В конце августа в МИД заявили, что американское посольство фактически приостановило выдачу виз.
https://ria.ru/20210917/zakharova-1750524945.html
https://ria.ru/20210825/viza-1747256328.html
сша
россия
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сша, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, в мире, вашингтон (город), оон, генеральная ассамблея оон, леонид слуцкий (политик)
16:45 22.09.2021 (обновлено: 19:54 22.09.2021)
 
В МИД назвали произволом отказ США выдать визу Слуцкому

МИД России обвинил США в манипуляции визами для оказания давления на другие страны

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗдание министерства иностранных дел РФ
Здание министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. МИД России обвинил США в злоупотреблении привилегиями, манипуляциях и давлении на другие страны после отказа предоставить визу председателю комитета Госдумы по международным делам Леониду Слуцкому для участия в сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
Ранее депутат рассказал РИА Новости, что не поедет на сессию, так как США не выдали ему визу. Он должен был отправиться в Нью-Йорк в соответствии с распоряжением президента России в составе делегации. Основная ее часть отбыла в Нью-Йорк 21 сентября в первой половине дня. В американской дипмиссии отказались комментировать эту ситуацию, добавив, что рассмотрение визовых запросов — конфиденциальный процесс.
"Налицо грубейший произвол и абсолютно неприемлемое нарушение международного права, которое, разумеется, не может и не будет оставаться без должной реакции", — сообщило российское внешнеполитическое ведомство.
В министерстве назвали недопустимыми действия США, которые самовольно определяют, кто может участвовать в мероприятиях под эгидой ООН, а кому доступ туда закрыт.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
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Ранее американское представительство из-за ответных мер России на санкции объявило о прекращении обработки заявок на выдачу неиммиграционных виз с 12 мая. Исключение должны были составить дипломатические поездки.
Москва потребовала от Вашингтона не нанимать россиян на работу в качестве ответной меры на очередные санкции, которые США ввели в апреле. Тогда под ограничения попали 32 физических лица и объединения. Санкции также запретили американским финансовым учреждениям покупать при первичном размещении российские гособлигации после 14 июня. Кроме того, Вашингтон заявил о высылке из страны десяти сотрудников российской дипмиссии. В МИД отметили, что санкционный курс США не отвечает интересам народов двух стран.
Ответ России на санкции состоял как из зеркальных, так и ассиметричных мер. В частности, Москва приняла решение денонсировать соглашение о поездках американских дипломатов за пределы мест их базирования, а также запретить россиянам и гражданам третьих стран устраиваться на работу в американские представительства. Кроме того, Россия внесла США (наряду с Чехией) в список недружественных государств, которым запрещено нанимать на работу граждан третьих стран.
В конце августа в МИД заявили, что американское посольство фактически приостановило выдачу виз.
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СШАМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)РоссияВ миреВашингтон (город)ООНГенеральная Ассамблея ООНЛеонид Слуцкий (политик)
 
 
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